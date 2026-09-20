SHIFT UP показала геймплей коллаборации Stellar Blade и Bayonetta в новом трейлере

Южнокорейская студия SHIFT UP опубликовала новый геймплейный ролик экшена Stellar Blade, посвященный кроссоверу с культовой серией Bayonetta. Видео под названием «Bayonetta Collaboration Vignette» демонстрирует специальный внутриигровой контент, созданный по мотивам франшизы PlatinumGames. В рамках этого сотрудничества главная героиня Ева получит четыре уникальных кутюрных костюма, которые позволят радикально изменить ее внешний вид во время сражений.

Выход тематических костюмов приурочен к масштабному дебюту экшена на новой игровой системе. Релиз расширенной версии Stellar Blade Complete Edition для Nintendo Switch 2 запланирован на 5 ноября 2026 года. Геймеры, которые приобретут игру для новой портативной консоли, получат доступ к эксклюзивному кроссовер-контенту с первого дня.

Разработчики подчеркивают, что владельцам Stellar Blade на других устройствах не придется платить за обновление. На ПК и PlayStation 5 все четыре бонусных костюма станут доступны абсолютно бесплатно в день релиза Complete-издания. Патч выйдет одновременно во всех цифровых магазинах, позволяя игрокам на всех целевых платформах кастомизировать героиню в стиле знаменитой ведьмы.