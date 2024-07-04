Shift Up показала ранние концепт-арты Stellar Blade

Разработчики из студии Shift Up поделились ранними концепт-артами Stellar Blade, на которых можно увидеть то, как разработчики представляли себе локации при разработке игры.
Stellar Blade переносит игроков в постапокалиптический мир, где человечество потерпело поражение в войне с пришельцами, известные как найтибы. Последние уцелевшие люди ютятся в подземном убежище города Сион, непрестанно отражая атаки врагов. Ева - боец Седьмого отряда. Вместе с напарниками Адамом и Лили ей предстоит отправиться в опустошённые Пустоши, кишащие чудовищами.
Релиз Stellar Blade состоялся 26 апреля на PS5. Так же у разработчиков в планах есть PC-версия игры, но дата её выхода неизвестна.