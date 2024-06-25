Shift Up показали дорожную карту Stellar Blade и официально сообщили, что продажи превысили миллион копий

Shift Up, компания-разработчик Stellar Blade и мобилього хита Nikke: Goddess of Victory, 25-го июня провела пресс-конференцию по IPO в Сеуле, в которой сообщила о своих успехах и объявила о дальнейшие бизнес-стратегии.
Финансовый директор Shift Up Ан Джэ У, который отвечал за презентацию, сообщил:
После релиза Stellar Blade получила высокий пользовательский рейтинг 9.2 на Metacritic. Это самый высокий показатель среди игр для PS5 и он до сих пор не снизился. С момента релиза игра заняла первое место по продажам на основных рынках консолей, таких как США и Великобритания, а совокупные продажи, по оценкам, превысили 1 миллион копий.
Он продолжил:
Игра была выпущена как эксклюзив для PS5, но количество проданных PS5 не так высоки, как у PS4. А в последнее время основная потребительская база ААА-игр переходит на ПК. В настоящее время мы рассматриваем версию Stellar Blade для ПК и ожидаем, что значение IP снова увеличится, когда версия для ПК будет выпущена.
Во время презентации Shift Up также показали дорожную карту Stelar Blade. Согласно анонсу, фоторежим появится примерно в августе, новые скины персонажей выйдут после октября, а в конце года появится большая коллаборация. Дополнительные DLC и сиквел будут выпущены в будущем.
А выпустили бы на всех платформах продажи были как минимум в два раз больше.
Больше боевых шмоток надо и длинных причесок.
"В настоящее время мы рассматриваем версию Stellar Blade для ПК"
Корейцы совсем тук-тук чтоль? Сразу должны были пилить порт, быстрааа!
Ну по словам стало ясно, что порт на пк был только в "рассмотрении" и не более. Короче ждать порт ещё 1-1.5 года нам. Пока что он находиться в зачаточном состоянии (на этапе мыслей).
Время летит быстро)
ждëм игру на пк
Рад что игра понравилась большинству игроков.
Не много. Похоже, что борцуны из интернета опять обманули сами себя, но только теперь с поддержкой игры.
Хороший результат за 2 месяца на одной платформе для нового IP. После выпуска на PC должны закрепить успех.
Да, если бы речь просто шла о бычной игре, как есть, а тут речь о хайпе со стороны тех, кто чуть ли не требовал поддержки таких игр. Типа вы покупайте, а мы потом на ПК бесплатно скачаем.
Тут больше проблема в том, что игра вышла только на PS5, а ее фанбаза еще слишком маленькая. Отгружено по всему миру около 55 миллионов, а сколько на руках у игроков? 40 и остальные в магазинах? Им надо было как минимум на PS4 еще релизнуть и продажи были бы выше раза в два. Многие до сих пор сидят на PS4, а там больше 100 миллионов продано. Сони не просто так выпускала Horizon 2 и GoW: Ragnarok на PS4.
Во первых это отличный результат для нового IP о котором никто никогда ранее не слышал, а во вторых ты похоже не особо любишь читать:
"Игра была выпущена как эксклюзив для PS5, но количество проданных PS5 не так высоки, как у PS4. А в последнее время основная потребительская база ААА-игр переходит на ПК"
Так и есть у самого ПС4 и ПК, на 4ку не думаю что выпустят, жду на печку.
А в игре вообще есть чем заняться, кроме рассматривания жоп в разных костюмах? Я что-то не наблюдал новостей, где бы восхваляли сюжет игры или каких-то интересных, харизматичных героев))
Да, куча побочек, большой город и две открытые зоны для исследований, с головоломками и секретами, коллекционирование банок с наградами, рыбалка, возможность возвращаться в старые зоны для исследований и по квестам. В Новой игре плюс открываются новые способности, улучшения, костюмы, что мотивирует перепройти игру. В игре три концовки. Кто вообще пишет новости про сюжет и героев, это пишут в отзывах.
Ну наверное просто каждый слышит то что хочет слышать )
А вообще в игре классный геймплей с музыкой, я как фанат слешеров заценил.
Вы как бараны одно и тоже пишите раз за разом