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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.2 945 оценок

Shift Up показали дорожную карту Stellar Blade и официально сообщили, что продажи превысили миллион копий

2BLaraSex
Новости

Shift Up, компания-разработчик Stellar Blade и мобилього хита Nikke: Goddess of Victory, 25-го июня провела пресс-конференцию по IPO в Сеуле, в которой сообщила о своих успехах и объявила о дальнейшие бизнес-стратегии.

Финансовый директор Shift Up Ан Джэ У, который отвечал за презентацию, сообщил:

После релиза Stellar Blade получила высокий пользовательский рейтинг 9.2 на Metacritic. Это самый высокий показатель среди игр для PS5 и он до сих пор не снизился. С момента релиза игра заняла первое место по продажам на основных рынках консолей, таких как США и Великобритания, а совокупные продажи, по оценкам, превысили 1 миллион копий.

Он продолжил:

Игра была выпущена как эксклюзив для PS5, но количество проданных PS5 не так высоки, как у PS4. А в последнее время основная потребительская база ААА-игр переходит на ПК. В настоящее время мы рассматриваем версию Stellar Blade для ПК и ожидаем, что значение IP снова увеличится, когда версия для ПК будет выпущена.

Во время презентации Shift Up также показали дорожную карту Stelar Blade. Согласно анонсу, фоторежим появится примерно в августе, новые скины персонажей выйдут после октября, а в конце года появится ​​большая коллаборация. Дополнительные DLC и сиквел будут выпущены в будущем.

11
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
saa0891

А выпустили бы на всех платформах продажи были как минимум в два раз больше.

3
Kenn1y

Больше боевых шмоток надо и длинных причесок.

0
Agent Qracle

"В настоящее время мы рассматриваем версию Stellar Blade для ПК"

Корейцы совсем тук-тук чтоль? Сразу должны были пилить порт, быстрааа!

0
Ди Гы

Ну по словам стало ясно, что порт на пк был только в "рассмотрении" и не более. Короче ждать порт ещё 1-1.5 года нам. Пока что он находиться в зачаточном состоянии (на этапе мыслей).

0
Jarvis666

Время летит быстро)

0
Alekseiii550

ждëм игру на пк

0
SOLUS5678

Рад что игра понравилась большинству игроков.

0
ZAUSA
а совокупные продажи, по оценкам, превысили 1 миллион копий.

Не много. Похоже, что борцуны из интернета опять обманули сами себя, но только теперь с поддержкой игры.

-2
2BLaraSex

Хороший результат за 2 месяца на одной платформе для нового IP. После выпуска на PC должны закрепить успех.

3
ZAUSA 2BLaraSex

Да, если бы речь просто шла о бычной игре, как есть, а тут речь о хайпе со стороны тех, кто чуть ли не требовал поддержки таких игр. Типа вы покупайте, а мы потом на ПК бесплатно скачаем.

-1
2BLaraSex ZAUSA

Тут больше проблема в том, что игра вышла только на PS5, а ее фанбаза еще слишком маленькая. Отгружено по всему миру около 55 миллионов, а сколько на руках у игроков? 40 и остальные в магазинах? Им надо было как минимум на PS4 еще релизнуть и продажи были бы выше раза в два. Многие до сих пор сидят на PS4, а там больше 100 миллионов продано. Сони не просто так выпускала Horizon 2 и GoW: Ragnarok на PS4.

1
Resplaytor

Во первых это отличный результат для нового IP о котором никто никогда ранее не слышал, а во вторых ты похоже не особо любишь читать:

"Игра была выпущена как эксклюзив для PS5, но количество проданных PS5 не так высоки, как у PS4. А в последнее время основная потребительская база ААА-игр переходит на ПК"

0
Ardolon 2BLaraSex

Так и есть у самого ПС4 и ПК, на 4ку не думаю что выпустят, жду на печку.

0
Jarvis666

А в игре вообще есть чем заняться, кроме рассматривания жоп в разных костюмах? Я что-то не наблюдал новостей, где бы восхваляли сюжет игры или каких-то интересных, харизматичных героев))

-5
2BLaraSex

Да, куча побочек, большой город и две открытые зоны для исследований, с головоломками и секретами, коллекционирование банок с наградами, рыбалка, возможность возвращаться в старые зоны для исследований и по квестам. В Новой игре плюс открываются новые способности, улучшения, костюмы, что мотивирует перепройти игру. В игре три концовки. Кто вообще пишет новости про сюжет и героев, это пишут в отзывах.

3
Resplaytor

Ну наверное просто каждый слышит то что хочет слышать )

А вообще в игре классный геймплей с музыкой, я как фанат слешеров заценил.

0
OneTweak

Вы как бараны одно и тоже пишите раз за разом

0