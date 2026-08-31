Shift Up раскрыла информацию о разрешении и частоте кадров Stellar Blade на Nintendo Switch 2

Shift Up поделилась новыми техническими подробностями о версии Stellar Blade: Complete Edition для Nintendo Switch 2, уделяя особое внимание разрешению и производительности, а также использованию DLSS от NVIDIA и FSR от AMD.

В интервью NintendoEverything технический директор и главный технический директор Донгки Ли объяснил, что игра будет достигать разрешения 1080p с масштабированием через DLSS при подключении консоли к док-станции и 720p с масштабированием в портативном режиме.

Что касается частоты кадров, цель состоит в том, чтобы обеспечить 60 кадров в секунду в обоих режимах, но не совсем 60 кадров в секунду. Ли поясняет, что игра рендерит базовый уровень в 30 кадров в секунду, к которому применяется интерполяция кадров AMD FSR 3.1 для достижения 60 кадров в секунду.

Наша цель состояла в том, чтобы достичь 60 кадров в секунду как в портативном, так и в подключённом режимах. И мы фактически использовали уникальный метод: как вы хорошо знаете, Switch 2 поддерживает DLSS от Nvidia. Мы используем его для масштабирования, но у него нет возможностей генерации кадров.



Мы взяли технологию AMD FSR 3.1 для ПК и использовали функцию интерполяции кадров, чтобы достичь целевой частоты 60 кадров в секунду. Для масштабирования мы используем DLSS, а затем применяем интерполяцию кадров FSR 3.1, чтобы добиться 60 кадров в секунду. Также было важно обеспечить стабильную задержку для игроков. Мы поддерживаем 30 кадров в секунду для стабильного базового уровня, а затем используем интерполяцию кадров, чтобы достичь 60.

Stellar Blade: Complete Edition выйдет на Nintendo Switch 2 позже в 2026 году, хотя точная дата релиза пока неизвестна.