Shift Up рассматривает выпуск Stellar Blade на новых платформах и поделится деталями сиквела в 2026 году

Южнокорейская студия Shift Up намерена расширить присутствие своего экшена Stellar Blade за пределами PS5 и PC. Об этом стало известно во время квартального отчёта компании, где руководство поделилось планами на 2026 год.

По словам представителей студии, Stellar Blade зарекомендовала себя как устойчивый и долгосрочный бренд с уверенными продажами и положительным приёмом аудитории. На этой основе команда уже структурированно продвигается в разработке следующего проекта и рассчитывает раскрыть новые подробности о Stellar Blade 2 до конца 2026 года.

Параллельно Shift Up рассматривает расширение списка платформ. Такой шаг, по мнению компании, позволит привлечь новую аудиторию и одновременно усилить интерес к продолжению серии. Ранее, летом 2025 года, в корейских СМИ появлялась информация о том, что студия получила девкиты Nintendo Switch 2 и начала предварительную работу над портом.

Интерес к сиквелу подогревают и недавние публикации в официальных соцсетях игры: разработчики сообщили о завершении скаутинга локаций для следующего проекта. В качестве тизера была показана постапокалиптическая версия китайского города Чунцин, что может намекать на более выраженный киберпанковский антураж в продолжении.

Shift Up ожидает, что 2026 год станет периодом расширения аудитории Stellar Blade и наращивания ожиданий вокруг следующей главы франшизы.