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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.3 1 406 оценок

Shift Up уверяет, что DENUVO не повлияет на производительность в Stellar Blade

Gruz_ Gruz_

Вчера начался прием предзаказов на Stellar Blade для PC, но часть игроков не обрадовала новость о том, что игру оснастят системой защиты Denuvo. Студия Shift Up попыталась успокоить тех, кому не дает покоя вопрос о том, как это повлияет на производительность.

"Недоступна в 130 странах и Denuvo? Оставьте Stellar Blade себе!" - PC-игроки ответили Sony и Shift Up в Steam

В ответ на слова игрока, заявившего, что он не собирается покупать игру, потому что его ПК и так не очень мощный, а Denuvo и вовсе может ухудшить производительность, представители студии заверили, что система защиты не вызовет «снижения производительности».

Нет никакого снижения производительности из-за DRM. Даже на недорогих системах можно наслаждаться игрой в отличном качестве!

Вопрос о том, влияет ли Denuvo на производительность, регулярно обсуждается в Интернете. При этом сама компания DENUVO утверждает, что даже при наличии видео, демонстрирующих разницу, взломанная версия игры не может работать быстрее.

Релиз Stellar Blade на ПК состоится 11 июня.

60
91
Комментарии: 91
Ваш комментарий
BewitchingBaron

ну да, это как утверждать что самокаты не влияют на пропаганду петушни

41
ненавижу тупых

денува в кака-игре - мне радастна

7
KossZog

поясните деду

2
NewKidsTurbo KossZog

У него какие-то гейско-тюремные заскоки видимо

1
Сережаа

Денува влияет на популярность игры. Поставив денуву, разраб отсекает половину игроков, тех кто никогда не купит игру, но поиграл бы в торрент версию. Эти люди не принесут денег напрямую, но они создадут хайп и движуху вокруг игры. А на фоне этой движухи и массового интереса к игре в интернете - больше народу бы ее купило из тех кто игры покупает.

А что с большей вероятностью напишет в интернете об игре с денувой, тот кто играет только торрент версии? Правильно - что игра гвно. В итоге они не просто отрезают часть ОГРОМНУЮ коммьюнити от игры, но еще и настраивают эту часть против игры, провоцирую поливать ее помоями.

36
BLATNOY1

Тут вообще другой фактор влияет на популярность игры. Сделали красивую ГГ но лишили спермотоксикозников возможности поиграть в игру накатив моды. Шумихи это вызвало достаточно)

7
My life is a game

Там скорее всего "плати или недостоин играть"

3
BitMan_and_Roban

тому пример Dirt5, такое ощущение что игры нет вообще.

2
PeakyUrias

смешно, как пираты ноют
особенно смешно, что они "купили бы игру, если б не денуво"
жалкие обманщики и лицемеры

30
Clicl

Я из принципа не покупаю когда есть денува. Я вообще сейчас редко что-то покупаю, то что накупил еще пару лет проходить нужно. А пиратить современные игры нет желания, 90 процентов это шлак, а не игры. Больше смешно как вы защищаете дядю капиталиста, лучше вы так требовали качества игр от разработчика как ноете про пиратсво. Всем нормальным людям вообще так далеко до того кто что пиратит, а кто покупает. Только таким как ты пираты всю жизнь сломали? Или ты думаешь что ты особенный, если осуждаешь пиратство?

8
LethalApple

Ну позащищай мультимиллиардные конторы, но офигеть маладца.
И да, я планировал купить SB, но теперь не буду.

1
Aaro Niro

Я лично хотел игру купить будь она с денувой или без но учитывая что в сони сидят конченые пи...сы которые запрещает определённым странам покупать игры у меня надежда была только на пиратку, но увы. Раз вы ставите денуво то хоть дайте мне млять тогда игру купить хотя бы а не на}{ посылать потому что ты в неправильной стране живешь! Так что чувак, идиты ты по адресу мамкин олигарх блин.

2
Ahnx

Денуво всегда вызывает микростаттеры и просадки fps. На любом железе.

27
William Dwight

это откровенная ложь) практика показывает что это сущий рандном и наличие денувы не означает низкий фпс. А что реально решает - это оптимизон. 4 Резик и Джедай Сюрвайвор тому примеры.

17
Ahnx William Dwight

Возьми любую игру с Денуво и версию, из которой Денуво удалили. И посмотри на спайки процессорного времени. Когда в игре возникают небольшие микропросадки.

5
Палыч Роков

Глупости пишешь несусветные, никакие статерры и просадки фпс дэнува не вызывает вообще, у меня куча игр с защитой лицушных и все они работают нормально, никаких статерров, статерры бывают в основном на ублюдочных UE4/UE5 движках независимо от защиты, а всё остальное что с защитой, что без работает одинаково. Сколько раз её уже сам издатель потом удалял из игры и не менялось ничего вообще

3
Палыч Роков Ahnx
Возьми любую игру с Денуво и версию, из которой Денуво удалили. И посмотри на спайки процессорного времени. Когда в игре возникают небольшие микропросадки.

если у тебя какой-нибудь 4-ядерник, то может быть, а на нормальном 8 и более ядерном процессоре эта защита даже не ощутится

2
PolGhost

Да, да. Конечно, именно Денуво на это влияет, а не оптимизация и движок. Вон, посмотри например на хваленный Atomic Heart. Игра работает идеально, сделана на UE4 и никаких микростаттеров и просадок FPS нет. А игра защищена Denuvo.

Lekrefo

Как показывает практика, хорошей игре денуво не нужна ...

17
Simple Jack

Shit Up

13
MNM 777
12
incorr3ct

если ценник будет адекватный, почему бы не купить

6
Саня Шарапов

60-70 баксов во всех доступных странах

1
ConciseYu

и экзешник размером, как когда то игры

1
PuaJl4eJl

5к готовь

My life is a game

почему то мне кажется он прав или же денуво жрет всего 1-2 фпс
при условии денуво и псн - продажи все равно топ. Я ожидал что будет массовый хейт денуво

5
ConciseYu

а ты размеры файлов сравни с дуней и без, а также потребление проца, оперативы и видео и активность обращения к накопителю

9
BLATNOY1 ConciseYu

Ты сравнивал? Можешь тесты скинуть?

3
My life is a game ConciseYu

да я сам знаю что она влияет
но вопрос почему если это общепризнанный факт люди массово покупают?
может наши суждения ошибочны или влияние денуво минимально

1
AGS37
почему то мне кажется он прав или же денуво жрет всего 1-2 фпс

почему то мне кажется он прав или же денуво жрет всего 10-20 фпс на ультрах в 4к

я подправил

3
My life is a game AGS37

может итак. просто если абсолютно все знают что денуво нагружают - откуда такие продажи?все сидят на 5000 серии НЕ В СНГ?

ConciseYu

та это дно дна защита, ты и не владеешь игрой полностью, хоть купи самое крутое издание, д@рьмуво это усиленная виртуал машин протект, которую вообще русские сделали

5
PuaJl4eJl

Да к и так не владеешь игрой,если не купил её по именной банк.карте(с сохранениями чеков) или ключ активации,другого не дано.

ConciseYu PuaJl4eJl

так игры без защиты ты можешь и дальше играть, даже портейбл сделать

2
PuaJl4eJl ConciseYu

Я и говорю,раз сделали запрет что нельзя купить по российской банк.карте ,пусть идут лесом,да только торренты или оффлайн.активация)

2
ConciseYu PuaJl4eJl

эту д@нуво только геи поддерживают

PuaJl4eJl ConciseYu

Денуво однозначно тормозит игру,чем без нее.

Beckinsale

Опять вырвали из контекста что ли? Полная фраза звучит так "....системах можно наслаждаться игрой в отличном качестве, смотря игру на YouTube, ведь игра не доступна в твоем регионе, житель страны которая нам не известна, но в которой доступна наша консоль. "

5
Abarmot90

Недоступна в 130 странах мира не повлияет на продажи?

4
Авраам Линкольн

Все мы знаем что денуву ставят на те игры в которых не уверенны, либо на откровенное г*вно. Все остальное - это отговорки и виляние ж*пой! Хотя чего вы хотели от конторки разрабов, под названием Shit Up! Как говорится, название говорит само за себя!

4
SOLUS5678

Окей, допустим что так. Но это не отменяет того факта что игру невозможно купить в 130 странах. Вот об этом нужно разработчикам говорить с сони и обсуждать с игроками.

3
MadDarkGuard

Согласен, в КЗ не купить, переходить куда-то ещё ради Сони нет никакого смысла, в КЗ наиболее просто покупать игры.

Armen 88

Мне вот все равно,есть денуво или нет.Я не замечал никаких проблем в играх,где она стоит.Я в счетчик фпс не играю,я играю в игры.Но конкретно в данной ситуации,лучше бы ее не было,чтобы люди,которых лишили права купить эту игру из-за жалкого псн,смогли бы поиграть.

3
Begbug

Чего такой ажиотаж игра то г какое то.

3
HITMAN 5

😆

2
Rimasted

Ага, как и не повлияет на продажи отсутствие возможности купить в 130 странах. Верим.

2
DepressedPyrrhus

Да пох на денуво. Дайте игру купить в стране без psn. Потому что зная подход Sony, то игру проучится купить только при смене региона аккаунта.

2
Пользователь ВКонтакте

Это те же люди которые боялись вышек 5g.
Свидетели денуво. // Burned Out

2
William Dwight

Вот выйдет игра, будет хороший фпс, и все замолчат про денуво) Как было с 4 резиком)

2
Dj NordSound

🤣🤣🤣😂😂🤣🤣😂 да да хороший фпс и денуво что-то не соответствует тому что есть на практике

2
Deep Sea

Я уверен что большая часть защитников денуво, это хомяки с консолей !
100%

2
AssertiveCaoimhe

я хомяк с ПК и я за денуво, кому нужны эти нищеброды которые против денуво, они просто тупо хотят с торрента качать а не покупать

7
Deep Sea AssertiveCaoimhe

Труд разработчиков нужно оплачивать, совершенно солидарен, но я не позволю в свой пк интегрировать вредоносное по на уровне ядра ОС при запуске игры конечно. Еще со времен Старфорса я отношусь к этому крайне негативно.
Ну вам наверное все равно что у вас происходит с пк.

1
AssertiveCaoimhe Deep Sea

мне всё равно, каждые 3-5 года все равно обновлять надо, а ССД сейчас уже более чем доступные, не видел еще ни 1 человека у которого комп сдох из за денувы

1
LethalApple AssertiveCaoimhe

Ну а так мы купим оффлайн ак за 100р и что изменится? На оффлайн аке еще можно и в мульт погонять (ясное дело там где он есть), так что это даже лучше. Ну и че ты тогда так трясешься? Пойми уже наконец - пиратам плевать. Это обычные платящие игроки получают г*внозащиту, которая тормозит их ПК.

1
MadDarkGuard

Да похер вообще на денуву, дайте в КЗ игру купить!)

2
Пользователь ВКонтакте

Все зависит от того, как оптимизоиована сама игра и как в неё вщита Денува. Где то никак не повлияет. А где то очень даже // Иван Страждин

1
BLATNOY1

А у пегачей он спросил? Тут бы ему доказали и показали как оно влияет на производительность!

1
Neco-Aheron

Уже купил, проверим, когда выйдет ))

1
Punisher1

взломанная версия игры не может работать быстре ,resident номерные ремейки метро исход ещё что-то там передают привет, скорость загрузки в любом случаи медленее и нагрузка на проц идëт левая 2 3 фпс тоже не айс,ищут оправдания мы не знали и прочее, права на игру тогда им отдайте Херману Хорайзену и кто там второй у них в этой конторе 10 долларов.

1
Xstranger
Shift Up уверяет, что DENUVO не повлияет на производительность в Stellar Blade

А на SSD повлияет?

1
Resplaytor
При этом сама компания DENUVO утверждает, что даже при наличии видео, демонстрирующих разницу, взломанная версия игры не может работать быстрее.

В том то и дело взломанная денува не значит её отсутствие, без защиты игры работаю быстрее.

1
HeavenSky

Деньги за игру вернут, если их поймают на вранье?

1
Jarvis666

Вернут даже если ты пройдëшь всю игру, но нужно играть в автономном режиме))

1
ADrus

пиз....гхгхг врут как дышат....

1
hpi

Ясень пень чему там тормозить то.

Big and Fat

Звучит как Shut up and give money!

BloomingVysor

А ну это значит все таки их решение.

XaKeP777101

Скиньте мне версии с защитой и без, я сам проверю))

AndralStormborn

Ты же хакер, сам и взломай)

yoos

После релиза пойду ставить везде еденички.

Аналиус

пусть они на коленях стоят и уверят нас в этом!

AndralStormborn

Ну, не хотят чтоб в их игру играли - и ладно. Игр с красивыми девушками и так полно

vertehwost

Ну тогда ладно ,не будут же они пи**еть в самом деле же,да?)