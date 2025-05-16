Shift Up уверяет, что DENUVO не повлияет на производительность в Stellar Blade

Вчера начался прием предзаказов на Stellar Blade для PC, но часть игроков не обрадовала новость о том, что игру оснастят системой защиты Denuvo. Студия Shift Up попыталась успокоить тех, кому не дает покоя вопрос о том, как это повлияет на производительность.
В ответ на слова игрока, заявившего, что он не собирается покупать игру, потому что его ПК и так не очень мощный, а Denuvo и вовсе может ухудшить производительность, представители студии заверили, что система защиты не вызовет «снижения производительности».
Нет никакого снижения производительности из-за DRM. Даже на недорогих системах можно наслаждаться игрой в отличном качестве!
Вопрос о том, влияет ли Denuvo на производительность, регулярно обсуждается в Интернете. При этом сама компания DENUVO утверждает, что даже при наличии видео, демонстрирующих разницу, взломанная версия игры не может работать быстрее.
Релиз Stellar Blade на ПК состоится 11 июня.
ну да, это как утверждать что самокаты не влияют на пропаганду петушни
денува в кака-игре - мне радастна
поясните деду
У него какие-то гейско-тюремные заскоки видимо
Денува влияет на популярность игры. Поставив денуву, разраб отсекает половину игроков, тех кто никогда не купит игру, но поиграл бы в торрент версию. Эти люди не принесут денег напрямую, но они создадут хайп и движуху вокруг игры. А на фоне этой движухи и массового интереса к игре в интернете - больше народу бы ее купило из тех кто игры покупает.
А что с большей вероятностью напишет в интернете об игре с денувой, тот кто играет только торрент версии? Правильно - что игра гвно. В итоге они не просто отрезают часть ОГРОМНУЮ коммьюнити от игры, но еще и настраивают эту часть против игры, провоцирую поливать ее помоями.
Тут вообще другой фактор влияет на популярность игры. Сделали красивую ГГ но лишили спермотоксикозников возможности поиграть в игру накатив моды. Шумихи это вызвало достаточно)
Там скорее всего "плати или недостоин играть"
тому пример Dirt5, такое ощущение что игры нет вообще.
смешно, как пираты ноют
особенно смешно, что они "купили бы игру, если б не денуво"
жалкие обманщики и лицемеры
Я из принципа не покупаю когда есть денува. Я вообще сейчас редко что-то покупаю, то что накупил еще пару лет проходить нужно. А пиратить современные игры нет желания, 90 процентов это шлак, а не игры. Больше смешно как вы защищаете дядю капиталиста, лучше вы так требовали качества игр от разработчика как ноете про пиратсво. Всем нормальным людям вообще так далеко до того кто что пиратит, а кто покупает. Только таким как ты пираты всю жизнь сломали? Или ты думаешь что ты особенный, если осуждаешь пиратство?
Ну позащищай мультимиллиардные конторы, но офигеть маладца.
И да, я планировал купить SB, но теперь не буду.
Я лично хотел игру купить будь она с денувой или без но учитывая что в сони сидят конченые пи...сы которые запрещает определённым странам покупать игры у меня надежда была только на пиратку, но увы. Раз вы ставите денуво то хоть дайте мне млять тогда игру купить хотя бы а не на}{ посылать потому что ты в неправильной стране живешь! Так что чувак, идиты ты по адресу мамкин олигарх блин.
Денуво всегда вызывает микростаттеры и просадки fps. На любом железе.
это откровенная ложь) практика показывает что это сущий рандном и наличие денувы не означает низкий фпс. А что реально решает - это оптимизон. 4 Резик и Джедай Сюрвайвор тому примеры.
Возьми любую игру с Денуво и версию, из которой Денуво удалили. И посмотри на спайки процессорного времени. Когда в игре возникают небольшие микропросадки.
Глупости пишешь несусветные, никакие статерры и просадки фпс дэнува не вызывает вообще, у меня куча игр с защитой лицушных и все они работают нормально, никаких статерров, статерры бывают в основном на ублюдочных UE4/UE5 движках независимо от защиты, а всё остальное что с защитой, что без работает одинаково. Сколько раз её уже сам издатель потом удалял из игры и не менялось ничего вообще
если у тебя какой-нибудь 4-ядерник, то может быть, а на нормальном 8 и более ядерном процессоре эта защита даже не ощутится
Да, да. Конечно, именно Денуво на это влияет, а не оптимизация и движок. Вон, посмотри например на хваленный Atomic Heart. Игра работает идеально, сделана на UE4 и никаких микростаттеров и просадок FPS нет. А игра защищена Denuvo.
Как показывает практика, хорошей игре денуво не нужна ...
Shit Up
если ценник будет адекватный, почему бы не купить
60-70 баксов во всех доступных странах
и экзешник размером, как когда то игры
5к готовь
почему то мне кажется он прав или же денуво жрет всего 1-2 фпс
при условии денуво и псн - продажи все равно топ. Я ожидал что будет массовый хейт денуво
а ты размеры файлов сравни с дуней и без, а также потребление проца, оперативы и видео и активность обращения к накопителю
Ты сравнивал? Можешь тесты скинуть?
да я сам знаю что она влияет
но вопрос почему если это общепризнанный факт люди массово покупают?
может наши суждения ошибочны или влияние денуво минимально
почему то мне кажется он прав или же денуво жрет всего 10-20 фпс на ультрах в 4к
я подправил
может итак. просто если абсолютно все знают что денуво нагружают - откуда такие продажи?все сидят на 5000 серии НЕ В СНГ?
та это дно дна защита, ты и не владеешь игрой полностью, хоть купи самое крутое издание, д@рьмуво это усиленная виртуал машин протект, которую вообще русские сделали
Да к и так не владеешь игрой,если не купил её по именной банк.карте(с сохранениями чеков) или ключ активации,другого не дано.
так игры без защиты ты можешь и дальше играть, даже портейбл сделать
Я и говорю,раз сделали запрет что нельзя купить по российской банк.карте ,пусть идут лесом,да только торренты или оффлайн.активация)
эту д@нуво только геи поддерживают
Денуво однозначно тормозит игру,чем без нее.
Опять вырвали из контекста что ли? Полная фраза звучит так "....системах можно наслаждаться игрой в отличном качестве, смотря игру на YouTube, ведь игра не доступна в твоем регионе, житель страны которая нам не известна, но в которой доступна наша консоль. "
Недоступна в 130 странах мира не повлияет на продажи?
Все мы знаем что денуву ставят на те игры в которых не уверенны, либо на откровенное г*вно. Все остальное - это отговорки и виляние ж*пой! Хотя чего вы хотели от конторки разрабов, под названием Shit Up! Как говорится, название говорит само за себя!
Окей, допустим что так. Но это не отменяет того факта что игру невозможно купить в 130 странах. Вот об этом нужно разработчикам говорить с сони и обсуждать с игроками.
Согласен, в КЗ не купить, переходить куда-то ещё ради Сони нет никакого смысла, в КЗ наиболее просто покупать игры.
Мне вот все равно,есть денуво или нет.Я не замечал никаких проблем в играх,где она стоит.Я в счетчик фпс не играю,я играю в игры.Но конкретно в данной ситуации,лучше бы ее не было,чтобы люди,которых лишили права купить эту игру из-за жалкого псн,смогли бы поиграть.
Чего такой ажиотаж игра то г какое то.
😆
Ага, как и не повлияет на продажи отсутствие возможности купить в 130 странах. Верим.
Да пох на денуво. Дайте игру купить в стране без psn. Потому что зная подход Sony, то игру проучится купить только при смене региона аккаунта.
Это те же люди которые боялись вышек 5g.
Свидетели денуво. // Burned Out
Вот выйдет игра, будет хороший фпс, и все замолчат про денуво) Как было с 4 резиком)
🤣🤣🤣😂😂🤣🤣😂 да да хороший фпс и денуво что-то не соответствует тому что есть на практике
Я уверен что большая часть защитников денуво, это хомяки с консолей !
100%
я хомяк с ПК и я за денуво, кому нужны эти нищеброды которые против денуво, они просто тупо хотят с торрента качать а не покупать
Труд разработчиков нужно оплачивать, совершенно солидарен, но я не позволю в свой пк интегрировать вредоносное по на уровне ядра ОС при запуске игры конечно. Еще со времен Старфорса я отношусь к этому крайне негативно.
Ну вам наверное все равно что у вас происходит с пк.
мне всё равно, каждые 3-5 года все равно обновлять надо, а ССД сейчас уже более чем доступные, не видел еще ни 1 человека у которого комп сдох из за денувы
Ну а так мы купим оффлайн ак за 100р и что изменится? На оффлайн аке еще можно и в мульт погонять (ясное дело там где он есть), так что это даже лучше. Ну и че ты тогда так трясешься? Пойми уже наконец - пиратам плевать. Это обычные платящие игроки получают г*внозащиту, которая тормозит их ПК.
Да похер вообще на денуву, дайте в КЗ игру купить!)
Все зависит от того, как оптимизоиована сама игра и как в неё вщита Денува. Где то никак не повлияет. А где то очень даже // Иван Страждин
А у пегачей он спросил? Тут бы ему доказали и показали как оно влияет на производительность!
Уже купил, проверим, когда выйдет ))
взломанная версия игры не может работать быстре ,resident номерные ремейки метро исход ещё что-то там передают привет, скорость загрузки в любом случаи медленее и нагрузка на проц идëт левая 2 3 фпс тоже не айс,ищут оправдания мы не знали и прочее, права на игру тогда им отдайте Херману Хорайзену и кто там второй у них в этой конторе 10 долларов.
А на SSD повлияет?
В том то и дело взломанная денува не значит её отсутствие, без защиты игры работаю быстрее.
Деньги за игру вернут, если их поймают на вранье?
Вернут даже если ты пройдëшь всю игру, но нужно играть в автономном режиме))
пиз....гхгхг врут как дышат....
Ясень пень чему там тормозить то.
Звучит как Shut up and give money!
А ну это значит все таки их решение.
Скиньте мне версии с защитой и без, я сам проверю))
Ты же хакер, сам и взломай)
После релиза пойду ставить везде еденички.
пусть они на коленях стоят и уверят нас в этом!
Ну, не хотят чтоб в их игру играли - и ладно. Игр с красивыми девушками и так полно
Ну тогда ладно ,не будут же они пи**еть в самом деле же,да?)