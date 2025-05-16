Shift Up уверяет, что DENUVO не повлияет на производительность в Stellar Blade

Вчера начался прием предзаказов на Stellar Blade для PC, но часть игроков не обрадовала новость о том, что игру оснастят системой защиты Denuvo. Студия Shift Up попыталась успокоить тех, кому не дает покоя вопрос о том, как это повлияет на производительность.

В ответ на слова игрока, заявившего, что он не собирается покупать игру, потому что его ПК и так не очень мощный, а Denuvo и вовсе может ухудшить производительность, представители студии заверили, что система защиты не вызовет «снижения производительности».

Нет никакого снижения производительности из-за DRM. Даже на недорогих системах можно наслаждаться игрой в отличном качестве!

Вопрос о том, влияет ли Denuvo на производительность, регулярно обсуждается в Интернете. При этом сама компания DENUVO утверждает, что даже при наличии видео, демонстрирующих разницу, взломанная версия игры не может работать быстрее.

Релиз Stellar Blade на ПК состоится 11 июня.