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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.3 1 226 оценок

SJW злятся из-за того, что Еву из Stellar Blade выбрали лучшим новым персонажем года

2BLaraSex
Новости

Главная героиня Stellar Blade снова разозлила бойцов за социальную справедливость, после того, как победила в официальном голосовании Sony и была признана лучшим новым персонажем года. Всего в голосовании приняли участие более 1.6 миллионов игроков и Ева обошла таких кандидатов, как Рейна из Tekken 8, Хюлькенберг из Metaphor: ReFantazio, Эммрик из Dragon Age Veilguard и т.д.

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Дизайн Евы еще до релиза критиковали за сексуальность, и даже после того, как игра вышла и получила высокие оценки от игроков, мнение SJW не изменилось. На портале Resetera победу Евы называют шуткой, саму ее в каждом сообщении кличут секс-куклой и злятся, что она обошла Эммрика из Dragon Age.

Ева действительно хорошо проработанный персонаж? Я не играл в игру, но по тем кадрам, что я видел, она выглядит как безэмоциональная секс-кукла, главной чертой которой является сложная физика покачивания груди.
Победа Евы в качестве лучшего персонажа и победа Астробота в категории доступности просто смешны. Хотя я не играл в Stellar Blade, так что, возможно, в ней есть что-то еще.
Секс-куклы — не персонажи.
Не удивительно, что Ева победила в голосовании. У нее почти нет индивидуальности и она не может похвастаться ничем, кроме покачивания груди и того, что она секс-кукла для переодевания. Это именно тот тип «ценностей», которые, как вы видите, нравится людям даже здесь.
Еще одна тема, в которой народ кипит из-за Евы лол
Эммрика обошла секс-кукла. В тюрьму для похотливых!
Не верю, что в голосовании не участвовали фанатичные придурки-инцелы. И я говорю это как человек, которому понравился Stellar Blade, но Ева, как персонаж, не имеет никакой глубины, кроме внешности.
169
92
Комментарии: 92
Ваш комментарий
jax baron

а им не дали.

55
вупсич пупсич

Я согласен с каждым комментом сжв дерьма. В игре только сиськи и жопы, пустая дрочильня примитивная подделка на уровне ву конга.

Пока вы радуетесь победам или проигрышем, игр тупо нет.

И на контрасте как хомячок хавать антипод сжв не стану.

А игр все нет.

-53
kotasha вупсич пупсич

Дак игру изначально так и делали, глянь на корейские ммо сразу всё поймёшь.

-1
qqVq

Когда ж они уже вымрут.

47
The Great Troll
SJW злятся

а минусы будут?

43
RAMFALL

Пускай идут лесом, зверьë радужное.

42
LethalApple

Ну пусть поплачут. Я гляжу в комментах тут тоже как минимум один такой же есть. Все что делается на зло таким недолюдям -- прекрасно.

27
TheLokich

Делая что-то во зло "Не плюй в колодец, пригодится водицы напиться", раньше могло веселить что у этих припадочных приступы рака joпы от каждого слуцчая когда их не слушают, но со временем люди сами стали долбанутыми прямо как эти припадочные.

А теперь любое поделие которое подрывает пуканы припадочным преподносят как "хорошее" нда скуднули люди с запросами, теперь уже и "Нормально делай, нормально будет" это уже уровень недостижимый.

4
worys

Индивидуальность это только страшным сжвшником быть ?

18
qweqwqwewqeewqqweqwedsads

Жаль не сохранил видос, где Нео с Морфеусом идут по городу в толпе нпс с кислотными крашенными волосами.

4
Дмитрий Серогрив qweqwqwewqeewqqweqwedsads
24
qweqwqwewqeewqqweqwedsads Дмитрий Серогрив

Топ!

0
Smusi

Их корежит, что они не могут сами создать красивого перса. Что они могут создать только бездушный конвеер, где персы это просто безхарактерные болванчики.

15
demon33251

Да они вообще ничего не могут создавать, они могут только гадить и поганить все.

14
yurik111

Пусть сдохнут от зависти.

11
barabear

Душа поет и сердце радуется, когда горят пятые точки всяких сжв лгбт блм параш...

11
Роман Бурмакин

Коротко о всех подобных SJW - я не играл в игру, но обязательно пукну своим никому не нужным мнением, ибо я е****й нарцисс с обострённым чувством важности своего мнения, ведь я не клоун, я - критик.

8
Gauguin
У нее почти нет индивидуальности

Вот незадача... у воукнутых нитакусиков (как нарисованных, так и реальных) её тоже нет.

Отличие в том, что у них нет и привлекательной внешности.

6
Кей Овальд

Не играл, но осуждаю. Классика. :))) Именно поэтому авторы Stellar Blade делают всякое для тех, кто играет в их игру. :)))

6
Пользователь ВКонтакте

Ну заплачь // Александр Ковалёв

5
NikolayMikolay

Возмущаются больные люди .. ну хх. на них большинство всегда проголосует правильно, это природа против нее не надо идти!

5
Raphtallia

Пусть злятся, может лопнет пара другая от злости. Мир чище будет.

5
Pahant0Ss

Сначала правда пару квадратных метров закидает сжв-дерьмом в том месте, где лопнут, но вот когда там приберутся - тогда да, ТОЧНО станет лучше 😎

0
ogtruepac
У нее почти нет индивидуальности

Я даже знаю цвет волос и вес этой "индивидуальной" особы

4
GameOver-inc

Ева действительно хорошо проработанный персонаж? Я не играл в игру

Победа Евы в качестве лучшего персонажа и победа Астробота в категории доступности просто смешны. Хотя я не играл в Stellar Blade, так что, возможно, в ней есть что-то еще.

Достаточно

4
Влад Борщ111

А что в Эммрике интересного? Диснеевский волшебник, просто ходячая карикатура на некроманта

3
Skessa

Да ладно, на портале Resetera комментариев-то всего ничего и половина из них нормальные, было бы из чего новость делать. А недовольные будут всегда. Злятся они потому, что понимают: Еву благодаря хайпу знают все, и за нее голосовали даже те, кто не играл в Stellar Blade - в том числе затем, чтобы противостоять и лишний раз потроллить этих самых SJW с их устремлением сделать всех персонажей страшными в каждой игре. Но были бы они на самом деле такими прогрессивными, как они сами себя считают, то были бы против этого, как его, слатшейминга и не ущемлялись при виде каждой женщины красивее себя - то есть, практически любой. Да, бывали в играх характеры и поинтересней Евы, но год в принципе не богат на игры с яркими персонажами. Ну, не выиграла бы Ева, так на втором месте у них Джейн Хэрроу из Black Ops 6, а на третьем Эммрих - они намного лучше, что ли? Как вообще можно всерьез сравнивать привлекательную главную героиню и второпланового персонажа - пожилого некроманта? По официальной статистике Эммрих - последний в плане "романтической привлекательности" персонаж даже среди игроков Dragon Age: The Veilguard, которых, судя по всему, не так уж много. А вне фанбазы игры его и вовсе не знают.

3
AndralStormborn

Меньше обращайте внимание на их нытье, пусть варятся в своей помойке-резервации

3
Despot_Aspid

Гoвнoмеcы на тропе войны, но в игру не играли)). Жалкие...

3
SOLUS5678

Каждый негативный комментарий феминисток просто бальзам на душу и хороший эмоциональный подарок к празднику. Если фемки бомбят значит разработчики сделали великолепную игру.

2
Balmont92

Можно вечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как корежит б**дей!

2
Pogosso_

б**ди получше этих будут. Они хотя бы не кичатся этим и что они важнее других.

0
aka_poroh

Интересно (нет), они и модели подарившей внешку Евы предъявляют что она "секс-кукла"?

2
Данил Набоких

На себя пусть злятся, ущербные!

2
Kenn1y

Можно подумать был персонаж лучше. Ева топ в этом году.

2
Janekste
Ева действительно хорошо проработанный персонаж? Я не играл в игру, но по тем кадрам, что я видел

Тогда как ты смеешь судить о качестве проработки персонажа? Быть может сначала стоит поиграть в игру? Небось этот чувак фильмы и книги также оценивает, не читая и не смотря их?

Победа Евы в качестве лучшего персонажа и победа Астробота в категории доступности просто смешны. Хотя я не играл в Stellar Blade

Не играл, но осуждает... так выглядит типичный радужный расизм в отношении здоровых адекватных людей.

Я вот играл в инклюзивные игры и осуждаю их не просто так. А потому что все инклюзивные игры реально хлам. Чтобы осуждать, сначала нужно поиграть. В противном случае твои осуждения ничего не стоят, нелепы и смешны.

Эммрика обошла секс-кукла. В тюрьму для похотливых!

А этот чувак хотел, чтоб секс-куклой был Эммрик? ну серьёзно... у него там все дома? С головой дружит?

Ева, как персонаж, не имеет никакой глубины, кроме внешности

Можно подумать, будто в этом году был персонаж лучше Евы в плане глубины - да? Главное не внешность, а глубина - так? Ну покажите мне, где там найти глубину в Dragon Age Veilguard - персонажей много, все некрасивые, глубины ноль...

Ева, на этом фоне, быть может не самый глубоко проработанный персонаж, но она гораздо круче любого инклюзивного персонажа из мира радуги. Точка.

2
Андрей Златов

Ева такая красивая. Приятно смотреть на красивых тянок в играх. Ждём на пк. Очень ожидаемый релиз xD а там ещё и моды подвезут. Вот серьёзно как играть-то? Невозможно сосредоточиться на игре, когда такая красотка будет голой бегать. Это нереально xD

2
ZER0 T0LERANCE
SJW злятся из-за того, что Еву из Stellar Blade выбрали лучшим новым персонажем года

Отличная новость. А то кольцо из порванных жоп на орбите Татуина измельчало.

2
Igor Udilov

Люди любят красивых людей, вот это да!

2
Gords

"Не играл, но осуждаю!"

1
TheNikolay00

Хорошая игра. Хоть я и не играл😄

1
GoliafJx

Как мало в наше время нужно чтобы победить в подобных голосованиях. Просто нарисовать красивого персонажа. SJW-мусор должны в первую очередь винить в этом себя.

1
PanKotovsky

Б... корежит...

1
Elkanter

Эммрик из Dragon Age Veilguard, кто?

1
PersonaR8

Тебе лучше не знать) Маг гей.

1
roman13141516

не верно, не кто, а што!?

0
AnusLive

мнение такого дерьма как SJW очень важно для всех (нет)

1
Илая

"Эммрик из Dragon Age Veilguard" Каго наххх???

1
V_Dreamvoice

кому не пофиг на их мнение?

1
ДаДжи

что такое sjw ?

0
Tiger Goose

Диагноз.

16
Rograx

Болезнь, очень заразная и опасная. Требуется принять мировой закон об утилизации всех подверженных этой порче, слава императору!

7
2BLaraSex

Social Justice Warrior - борцы за социальную справедливость. Люди, которые топят за повестку, инклюзивность, лгбт и прочее.

2
Max Rolens

Их время почти окончено... Так как их мнение и вкусы мусор, который не будут продаваться

0
tesla707
Секс-куклы — не персонажи.

И что? Баба и создана для мужских утех, а не для того чтобы быть "сильной и уверенной в себе"

Раз такая сильная и уверенная в себе иди на стройку работать, растров месить и кирпичи класть.
У каждого в этом мире своя роль.

0
MaritheHunter

Твой мелкохрен в штанах создан для утех. И не бабы а женщины.

0
-zotik-

Как бы мне эта резинка не нравилась, но с Тифой из фф7 они самые красивые в 24г

0
Пользователь ВКонтакте

А пошли они в жепу со своими продвижением.. Никакой грани между играми и реальностью // Регина Валиева

0
AleksAleks

Да пусть хоть обосрутся

0
Dеvil

Для них такой выбор в этом году из картофеле-рылой героини Star Wars: Outlaws (даже не знаю, как её зовут), персонажей Конкорда и нового Dragon Age. А ну там ещё всякие были. Вот только проблема, что активистов слишком мало, чтобы эти персонажи могли победить :D

0
Авраам Линкольн
Секс-куклы — не персонажи

Я правильно понял, что если кто-то пишет, что-то типа: "Секс-куклы - не персонажи. Ну почему лучшим персонажем не выбрали крутого, брутального, маскулиного, белого, гетеро, мужика?" То это тоже считается СЖВ? Вы что уже там совсем *банулись!? Получается все кто любит играть за таких персонажей, как Джоель, Геральт, Адам Дженсен и другие - это СЖВ!? Лично я бы с радостью поменял 10 вот таких убогих секс-кукол на 1 такого персонажа, как Джоель, Геральт или Дженсен!!!

0
Medu3a

Нет такого варианта, как рассуждать. Ты либо на низменном уровне жрёшь всё, что накладывают, с условием сексуализации, либо ты из этих самых. Как написало тело выше, которого поддержали пользователи - баба создана для мужских утех. Если в семье такого "мужчины" дочь родится в результате его утех с бабой, то надеюсь это событие изменит взгляды устоявшиеся.

0
demon33251

Да по поhуй на этих психбольных, рано или поздно их обратно по норам обратно затолкают , откуда вылезли.

0
hpi

" Я не играл " - но осуждаю. Это тоже в цитатник записать. Помещаю между " нету тополей игра г@вно " и " в рекомендуемых ртх 4090 оптимизация г@вно ". Они хотя бы поиграли и написали: геймплей г@вно, одна жопа и сиськи и тд. хоть не так глупо звучало.

0
KashmiriCaesar

Как же достали эти сжв вокнутые п*****"

0
Sash4

персонажи это уродливые нетрадиционные бабищи по их мнению

0
Саша Борцов

секс куклы - не персонажи, а sjw - не люди.

0
Пользователь ВКонтакте

Фу // Ниган Смит

-1
JackReacher

Секси конечно, приятно посмотреть и поиграть (одной рукой), но вот что там с характером? Реально она не прописана вообще?

-1
2BLaraSex

Нормально она прописана в рамках одной игры. Те, кто критикует, даже объяснить толком не могут, какая именно глубина персонажа им нужна.

1
Лобо

Серьёзно? Кто то голосовал за этого некрамана?

-2
worys

Те кто считают себя индивидуальными :)

1
qweqwqwewqeewqqweqwedsads worys
Секс кукла без души
0
Лобо worys

Просто из всех персонажей он самый отстойный.

0
Spillik

СЖВ против писькодёров

-2
Animi sikem

Ну на самом деле это правда, она как перс не очень интересна, да и не самая красивая, ее напарница с пролога и то интереснее

-2
Pycckuu_XAKEP

мне одинаково не нравятся ни эта стеллар шлюха, ни эти ваши SJW
но я соглашусь со следующими высказываниями, если их принимать непредвзято, не через призму всяких организаций и сообществ (орфографию и пунктуацию исправил):

Секс-куклы — не персонажи.

Неудивительно, что Ева победила в голосовании. У неё почти нет индивидуальности, и она не может похвастаться ничем, кроме покачивания груди, и того, что она секс-кукла для переодевания. Это именно тот тип «ценностей», которые, как вы видите, нравится людям даже здесь.

Еще одна тема, в которой народ кипит из-за Евы лол.

Не верю, что в голосовании не участвовали фанатичные придурки-инцелы. И я говорю это как человек, которому понравился Stellar Blade, но Ева, как персонаж, не имеет никакой глубины, кроме внешности.

-4
-zotik-

В точку

-2
Пользователь ВКонтакте

Лучший персонаж? // Глеб Громов

-5
Пользователь ВКонтакте

Лучший НОВЫЙ персонаж // Александр Ковалёв

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Так чем лучший? Она буквально кукла бездушная, ходячий фансервис // Глеб Громов

-6
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Видимо, все остальные ещё большие днища // Вадим Арманов

-2
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

А минусы будут? // Александр Ковалёв

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Выбирали между роботом и обезьяной // Глеб Громов

-4
Denv3r 13

Ахахахаха, пусть оптимизацию сначала сделают нормальную, этот треш умудряется лагать с трассировкой при такой графике. К первой части претензий нет. Без лучей играть не хочу. В других играх на 5 Анриле всё отлично, взять того же Индиану.

-11
OPen man

что ты хочешь от немощной консоли. она сейчас все 720р-1080р еле в 25 кадров с просадками тащит.

0
2BLaraSex OPen man

Так он не про Стеллар Блейд, а про Драгон Эйдж скорее всего. Стеллар не на 5 анриле и идеально оптимизирован.

0
qweqwqwewqeewqqweqwedsads 2BLaraSex

Драгон Эйдж на фросте.
У меня больше ощущение что это боты против сталкера воюют, но промахнулись.

1
2BLaraSex qweqwqwewqeewqqweqwedsads

Да, видимо коммент не туда написан. Потому что непонятно, про какую первую часть речь.

0
OPen man 2BLaraSex

да я понял. так. прикалываюсь

-1