SJW злятся из-за того, что Еву из Stellar Blade выбрали лучшим новым персонажем года

Главная героиня Stellar Blade снова разозлила бойцов за социальную справедливость, после того, как победила в официальном голосовании Sony и была признана лучшим новым персонажем года. Всего в голосовании приняли участие более 1.6 миллионов игроков и Ева обошла таких кандидатов, как Рейна из Tekken 8, Хюлькенберг из Metaphor: ReFantazio, Эммрик из Dragon Age Veilguard и т.д.

Дизайн Евы еще до релиза критиковали за сексуальность, и даже после того, как игра вышла и получила высокие оценки от игроков, мнение SJW не изменилось. На портале Resetera победу Евы называют шуткой, саму ее в каждом сообщении кличут секс-куклой и злятся, что она обошла Эммрика из Dragon Age.

Ева действительно хорошо проработанный персонаж? Я не играл в игру, но по тем кадрам, что я видел, она выглядит как безэмоциональная секс-кукла, главной чертой которой является сложная физика покачивания груди.

Победа Евы в качестве лучшего персонажа и победа Астробота в категории доступности просто смешны. Хотя я не играл в Stellar Blade, так что, возможно, в ней есть что-то еще.

Секс-куклы — не персонажи.

Не удивительно, что Ева победила в голосовании. У нее почти нет индивидуальности и она не может похвастаться ничем, кроме покачивания груди и того, что она секс-кукла для переодевания. Это именно тот тип «ценностей», которые, как вы видите, нравится людям даже здесь.

Еще одна тема, в которой народ кипит из-за Евы лол

Эммрика обошла секс-кукла. В тюрьму для похотливых!

Не верю, что в голосовании не участвовали фанатичные придурки-инцелы. И я говорю это как человек, которому понравился Stellar Blade, но Ева, как персонаж, не имеет никакой глубины, кроме внешности.