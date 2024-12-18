SJW злятся из-за того, что Еву из Stellar Blade выбрали лучшим новым персонажем года

Главная героиня Stellar Blade снова разозлила бойцов за социальную справедливость, после того, как победила в официальном голосовании Sony и была признана лучшим новым персонажем года. Всего в голосовании приняли участие более 1.6 миллионов игроков и Ева обошла таких кандидатов, как Рейна из Tekken 8, Хюлькенберг из Metaphor: ReFantazio, Эммрик из Dragon Age Veilguard и т.д.
Дизайн Евы еще до релиза критиковали за сексуальность, и даже после того, как игра вышла и получила высокие оценки от игроков, мнение SJW не изменилось. На портале Resetera победу Евы называют шуткой, саму ее в каждом сообщении кличут секс-куклой и злятся, что она обошла Эммрика из Dragon Age.
Ева действительно хорошо проработанный персонаж? Я не играл в игру, но по тем кадрам, что я видел, она выглядит как безэмоциональная секс-кукла, главной чертой которой является сложная физика покачивания груди.
Победа Евы в качестве лучшего персонажа и победа Астробота в категории доступности просто смешны. Хотя я не играл в Stellar Blade, так что, возможно, в ней есть что-то еще.
Секс-куклы — не персонажи.
Не удивительно, что Ева победила в голосовании. У нее почти нет индивидуальности и она не может похвастаться ничем, кроме покачивания груди и того, что она секс-кукла для переодевания. Это именно тот тип «ценностей», которые, как вы видите, нравится людям даже здесь.
Еще одна тема, в которой народ кипит из-за Евы лол
Эммрика обошла секс-кукла. В тюрьму для похотливых!
Не верю, что в голосовании не участвовали фанатичные придурки-инцелы. И я говорю это как человек, которому понравился Stellar Blade, но Ева, как персонаж, не имеет никакой глубины, кроме внешности.
а им не дали.
Я согласен с каждым комментом сжв дерьма. В игре только сиськи и жопы, пустая дрочильня примитивная подделка на уровне ву конга.
Пока вы радуетесь победам или проигрышем, игр тупо нет.
И на контрасте как хомячок хавать антипод сжв не стану.
А игр все нет.
Дак игру изначально так и делали, глянь на корейские ммо сразу всё поймёшь.
Когда ж они уже вымрут.
а минусы будут?
Пускай идут лесом, зверьë радужное.
Ну пусть поплачут. Я гляжу в комментах тут тоже как минимум один такой же есть. Все что делается на зло таким недолюдям -- прекрасно.
Делая что-то во зло "Не плюй в колодец, пригодится водицы напиться", раньше могло веселить что у этих припадочных приступы рака joпы от каждого слуцчая когда их не слушают, но со временем люди сами стали долбанутыми прямо как эти припадочные.
А теперь любое поделие которое подрывает пуканы припадочным преподносят как "хорошее" нда скуднули люди с запросами, теперь уже и "Нормально делай, нормально будет" это уже уровень недостижимый.
Индивидуальность это только страшным сжвшником быть ?
Жаль не сохранил видос, где Нео с Морфеусом идут по городу в толпе нпс с кислотными крашенными волосами.
Топ!
Их корежит, что они не могут сами создать красивого перса. Что они могут создать только бездушный конвеер, где персы это просто безхарактерные болванчики.
Да они вообще ничего не могут создавать, они могут только гадить и поганить все.
Пусть сдохнут от зависти.
Душа поет и сердце радуется, когда горят пятые точки всяких сжв лгбт блм параш...
Коротко о всех подобных SJW - я не играл в игру, но обязательно пукну своим никому не нужным мнением, ибо я е****й нарцисс с обострённым чувством важности своего мнения, ведь я не клоун, я - критик.
Вот незадача... у воукнутых нитакусиков (как нарисованных, так и реальных) её тоже нет.
Отличие в том, что у них нет и привлекательной внешности.
Не играл, но осуждаю. Классика. :))) Именно поэтому авторы Stellar Blade делают всякое для тех, кто играет в их игру. :)))
Ну заплачь // Александр Ковалёв
Возмущаются больные люди .. ну хх. на них большинство всегда проголосует правильно, это природа против нее не надо идти!
Пусть злятся, может лопнет пара другая от злости. Мир чище будет.
Сначала правда пару квадратных метров закидает сжв-дерьмом в том месте, где лопнут, но вот когда там приберутся - тогда да, ТОЧНО станет лучше 😎
Я даже знаю цвет волос и вес этой "индивидуальной" особы
Ева действительно хорошо проработанный персонаж? Я не играл в игру
Победа Евы в качестве лучшего персонажа и победа Астробота в категории доступности просто смешны. Хотя я не играл в Stellar Blade, так что, возможно, в ней есть что-то еще.
Достаточно
А что в Эммрике интересного? Диснеевский волшебник, просто ходячая карикатура на некроманта
Да ладно, на портале Resetera комментариев-то всего ничего и половина из них нормальные, было бы из чего новость делать. А недовольные будут всегда. Злятся они потому, что понимают: Еву благодаря хайпу знают все, и за нее голосовали даже те, кто не играл в Stellar Blade - в том числе затем, чтобы противостоять и лишний раз потроллить этих самых SJW с их устремлением сделать всех персонажей страшными в каждой игре. Но были бы они на самом деле такими прогрессивными, как они сами себя считают, то были бы против этого, как его, слатшейминга и не ущемлялись при виде каждой женщины красивее себя - то есть, практически любой. Да, бывали в играх характеры и поинтересней Евы, но год в принципе не богат на игры с яркими персонажами. Ну, не выиграла бы Ева, так на втором месте у них Джейн Хэрроу из Black Ops 6, а на третьем Эммрих - они намного лучше, что ли? Как вообще можно всерьез сравнивать привлекательную главную героиню и второпланового персонажа - пожилого некроманта? По официальной статистике Эммрих - последний в плане "романтической привлекательности" персонаж даже среди игроков Dragon Age: The Veilguard, которых, судя по всему, не так уж много. А вне фанбазы игры его и вовсе не знают.
Меньше обращайте внимание на их нытье, пусть варятся в своей помойке-резервации
Гoвнoмеcы на тропе войны, но в игру не играли)). Жалкие...
Каждый негативный комментарий феминисток просто бальзам на душу и хороший эмоциональный подарок к празднику. Если фемки бомбят значит разработчики сделали великолепную игру.
Можно вечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как корежит б**дей!
б**ди получше этих будут. Они хотя бы не кичатся этим и что они важнее других.
Интересно (нет), они и модели подарившей внешку Евы предъявляют что она "секс-кукла"?
На себя пусть злятся, ущербные!
Можно подумать был персонаж лучше. Ева топ в этом году.
Тогда как ты смеешь судить о качестве проработки персонажа? Быть может сначала стоит поиграть в игру? Небось этот чувак фильмы и книги также оценивает, не читая и не смотря их?
Не играл, но осуждает... так выглядит типичный радужный расизм в отношении здоровых адекватных людей.
Я вот играл в инклюзивные игры и осуждаю их не просто так. А потому что все инклюзивные игры реально хлам. Чтобы осуждать, сначала нужно поиграть. В противном случае твои осуждения ничего не стоят, нелепы и смешны.
А этот чувак хотел, чтоб секс-куклой был Эммрик? ну серьёзно... у него там все дома? С головой дружит?
Можно подумать, будто в этом году был персонаж лучше Евы в плане глубины - да? Главное не внешность, а глубина - так? Ну покажите мне, где там найти глубину в Dragon Age Veilguard - персонажей много, все некрасивые, глубины ноль...
Ева, на этом фоне, быть может не самый глубоко проработанный персонаж, но она гораздо круче любого инклюзивного персонажа из мира радуги. Точка.
Ева такая красивая. Приятно смотреть на красивых тянок в играх. Ждём на пк. Очень ожидаемый релиз xD а там ещё и моды подвезут. Вот серьёзно как играть-то? Невозможно сосредоточиться на игре, когда такая красотка будет голой бегать. Это нереально xD
Отличная новость. А то кольцо из порванных жоп на орбите Татуина измельчало.
Люди любят красивых людей, вот это да!
"Не играл, но осуждаю!"
Хорошая игра. Хоть я и не играл😄
Как мало в наше время нужно чтобы победить в подобных голосованиях. Просто нарисовать красивого персонажа. SJW-мусор должны в первую очередь винить в этом себя.
Б... корежит...
Эммрик из Dragon Age Veilguard, кто?
Тебе лучше не знать) Маг гей.
не верно, не кто, а што!?
мнение такого дерьма как SJW очень важно для всех (нет)
"Эммрик из Dragon Age Veilguard" Каго наххх???
кому не пофиг на их мнение?
что такое sjw ?
Диагноз.
Болезнь, очень заразная и опасная. Требуется принять мировой закон об утилизации всех подверженных этой порче, слава императору!
Social Justice Warrior - борцы за социальную справедливость. Люди, которые топят за повестку, инклюзивность, лгбт и прочее.
Их время почти окончено... Так как их мнение и вкусы мусор, который не будут продаваться
И что? Баба и создана для мужских утех, а не для того чтобы быть "сильной и уверенной в себе"
Раз такая сильная и уверенная в себе иди на стройку работать, растров месить и кирпичи класть.
У каждого в этом мире своя роль.
Твой мелкохрен в штанах создан для утех. И не бабы а женщины.
Как бы мне эта резинка не нравилась, но с Тифой из фф7 они самые красивые в 24г
А пошли они в жепу со своими продвижением.. Никакой грани между играми и реальностью // Регина Валиева
Да пусть хоть обосрутся
Для них такой выбор в этом году из картофеле-рылой героини Star Wars: Outlaws (даже не знаю, как её зовут), персонажей Конкорда и нового Dragon Age. А ну там ещё всякие были. Вот только проблема, что активистов слишком мало, чтобы эти персонажи могли победить :D
Я правильно понял, что если кто-то пишет, что-то типа: "Секс-куклы - не персонажи. Ну почему лучшим персонажем не выбрали крутого, брутального, маскулиного, белого, гетеро, мужика?" То это тоже считается СЖВ? Вы что уже там совсем *банулись!? Получается все кто любит играть за таких персонажей, как Джоель, Геральт, Адам Дженсен и другие - это СЖВ!? Лично я бы с радостью поменял 10 вот таких убогих секс-кукол на 1 такого персонажа, как Джоель, Геральт или Дженсен!!!
Нет такого варианта, как рассуждать. Ты либо на низменном уровне жрёшь всё, что накладывают, с условием сексуализации, либо ты из этих самых. Как написало тело выше, которого поддержали пользователи - баба создана для мужских утех. Если в семье такого "мужчины" дочь родится в результате его утех с бабой, то надеюсь это событие изменит взгляды устоявшиеся.
Да по поhуй на этих психбольных, рано или поздно их обратно по норам обратно затолкают , откуда вылезли.
" Я не играл " - но осуждаю. Это тоже в цитатник записать. Помещаю между " нету тополей игра г@вно " и " в рекомендуемых ртх 4090 оптимизация г@вно ". Они хотя бы поиграли и написали: геймплей г@вно, одна жопа и сиськи и тд. хоть не так глупо звучало.
Как же достали эти сжв вокнутые п*****"
персонажи это уродливые нетрадиционные бабищи по их мнению
секс куклы - не персонажи, а sjw - не люди.
Фу // Ниган Смит
Секси конечно, приятно посмотреть и поиграть (одной рукой), но вот что там с характером? Реально она не прописана вообще?
Нормально она прописана в рамках одной игры. Те, кто критикует, даже объяснить толком не могут, какая именно глубина персонажа им нужна.
Серьёзно? Кто то голосовал за этого некрамана?
Те кто считают себя индивидуальными :)
Просто из всех персонажей он самый отстойный.
СЖВ против писькодёров
Ну на самом деле это правда, она как перс не очень интересна, да и не самая красивая, ее напарница с пролога и то интереснее
мне одинаково не нравятся ни эта стеллар шлюха, ни эти ваши SJW
но я соглашусь со следующими высказываниями, если их принимать непредвзято, не через призму всяких организаций и сообществ (орфографию и пунктуацию исправил):
Секс-куклы — не персонажи.
Неудивительно, что Ева победила в голосовании. У неё почти нет индивидуальности, и она не может похвастаться ничем, кроме покачивания груди, и того, что она секс-кукла для переодевания. Это именно тот тип «ценностей», которые, как вы видите, нравится людям даже здесь.
Еще одна тема, в которой народ кипит из-за Евы лол.
Не верю, что в голосовании не участвовали фанатичные придурки-инцелы. И я говорю это как человек, которому понравился Stellar Blade, но Ева, как персонаж, не имеет никакой глубины, кроме внешности.
В точку
Лучший персонаж? // Глеб Громов
Лучший НОВЫЙ персонаж // Александр Ковалёв
Так чем лучший? Она буквально кукла бездушная, ходячий фансервис // Глеб Громов
Видимо, все остальные ещё большие днища // Вадим Арманов
А минусы будут? // Александр Ковалёв
Выбирали между роботом и обезьяной // Глеб Громов
Ахахахаха, пусть оптимизацию сначала сделают нормальную, этот треш умудряется лагать с трассировкой при такой графике. К первой части претензий нет. Без лучей играть не хочу. В других играх на 5 Анриле всё отлично, взять того же Индиану.
что ты хочешь от немощной консоли. она сейчас все 720р-1080р еле в 25 кадров с просадками тащит.
Так он не про Стеллар Блейд, а про Драгон Эйдж скорее всего. Стеллар не на 5 анриле и идеально оптимизирован.
Драгон Эйдж на фросте.
У меня больше ощущение что это боты против сталкера воюют, но промахнулись.
Да, видимо коммент не туда написан. Потому что непонятно, про какую первую часть речь.
да я понял. так. прикалываюсь