"Слишком горячо": создатели Stellar Blade взбудоражили соцсети репостом слишком откровенного арта

PR-отдел Stellar Blade снова оказался в центре внимания, а корейская студия Shift Up на грани небольшого скандала и на этот раз не из-за обновлений к играм или трейлерам. В официальном аккаунте игры на X (бывший Twitter) был замечен весьма откровенный арт с главной героиней Евой, который быстро вызвал бурную реакцию в соцсетях. Примечательно, что изображение оказалось не просто фан-артом, а работой художника под ником NaughtyCafe — известного в NSFW-сообществе.

На арте изображена Ева в облегающем "втором скине", хорошо знакомом поклонникам игры. Однако на этом сходство с официальной эстетикой заканчивается: поза героини, выраженная анатомия и стилистика иллюстрации едва ли соответствуют возрастному рейтингу проекта. Визуал получился настолько провокационным, что в большинстве регионов X немедленно наложил предупреждение о чувствительном контенте.

Как же это произошло? На странице Stellar Blade публикуются десятки постов в день — от фанатских скриншотов до косплеев и артов. Судя по всему, модераторы попросту не рассмотрели содержимое до того, как нажали кнопку "ретвит". В превью часть изображения действительно скрыта, и чтобы увидеть полную версию, необходимо открыть его вручную. Видимо, кто-то этого не сделал. Хотя на простую ошибку это тоже не похоже. Репост висит на официальной странице игры уже четвертый день.

Комментаторы в X не оставили ситуацию без внимания. "Официальный аккаунт ретвитнул это, даже не раскрыв до конца картинку — я в слезах", — пишет один из пользователей. Другой добавляет: "Даже если случайно — это легендарно".

Пока соцсети шумят, моддеры уже начали создавать собственные версии костюмов для Евы. Демоверсия Stellar Blade на ПК позволяет использовать пользовательские модификации, и самые активные поклонники уже вовсю публикуют наряды с гораздо меньшим количеством ткани. Некоторые моды и вовсе убирают костюм полностью. Ознакомиться с самыми интересными из них можно на нашем сайте.

Напомним, что полноценный релиз Stellar Blade на ПК состоится 11 июня 2025 года. И судя по активности фанатов, в ближайшее время нас ждёт ещё больше горячего контента. А для тех, кто хочет взглянуть на Еву с новой стороны — в буквальном смысле — рекомендуем достать свой VR-шлем, благо игроки уже нашли способ его простого подключения.