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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.3 1 565 оценок

"Слишком горячо": создатели Stellar Blade взбудоражили соцсети репостом слишком откровенного арта

Gutsz Gutsz

PR-отдел Stellar Blade снова оказался в центре внимания, а корейская студия Shift Up на грани небольшого скандала и на этот раз не из-за обновлений к играм или трейлерам. В официальном аккаунте игры на X (бывший Twitter) был замечен весьма откровенный арт с главной героиней Евой, который быстро вызвал бурную реакцию в соцсетях. Примечательно, что изображение оказалось не просто фан-артом, а работой художника под ником NaughtyCafe — известного в NSFW-сообществе.

На арте изображена Ева в облегающем "втором скине", хорошо знакомом поклонникам игры. Однако на этом сходство с официальной эстетикой заканчивается: поза героини, выраженная анатомия и стилистика иллюстрации едва ли соответствуют возрастному рейтингу проекта. Визуал получился настолько провокационным, что в большинстве регионов X немедленно наложил предупреждение о чувствительном контенте.

Как же это произошло? На странице Stellar Blade публикуются десятки постов в день — от фанатских скриншотов до косплеев и артов. Судя по всему, модераторы попросту не рассмотрели содержимое до того, как нажали кнопку "ретвит". В превью часть изображения действительно скрыта, и чтобы увидеть полную версию, необходимо открыть его вручную. Видимо, кто-то этого не сделал. Хотя на простую ошибку это тоже не похоже. Репост висит на официальной странице игры уже четвертый день.

Комментаторы в X не оставили ситуацию без внимания. "Официальный аккаунт ретвитнул это, даже не раскрыв до конца картинку — я в слезах", — пишет один из пользователей. Другой добавляет: "Даже если случайно — это легендарно".

Пока соцсети шумят, моддеры уже начали создавать собственные версии костюмов для Евы. Демоверсия Stellar Blade на ПК позволяет использовать пользовательские модификации, и самые активные поклонники уже вовсю публикуют наряды с гораздо меньшим количеством ткани. Некоторые моды и вовсе убирают костюм полностью. Ознакомиться с самыми интересными из них можно на нашем сайте.

Напомним, что полноценный релиз Stellar Blade на ПК состоится 11 июня 2025 года. И судя по активности фанатов, в ближайшее время нас ждёт ещё больше горячего контента. А для тех, кто хочет взглянуть на Еву с новой стороны — в буквальном смысле — рекомендуем достать свой VR-шлем, благо игроки уже нашли способ его простого подключения.

Прелести Евы теперь можно оценить со всех сторон: энтузиасты добавили поддержку VR в Stellar Blade
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23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
adc64real

Спермотоксикозники ссутся кипятком.

19
Константин335

Вот из за них некоторые думают что в игре кроме героини ничего и нет. Я вот поиграл в демку и там отличная боевка, и сюжет вроде бы не плохой. Но к сожалению об этом мало что говорят, а в основном только про героиню

10
bubenson

Сюда очень кстати подошёл бы мем с мужиком в сметане из Южного парка.

2
-zotik- Константин335

Сюжет там копирка да и вся игра копирка ниир, только всратая, но чуть лучше графоном и более раздетым гг и все.

3
Hall_1920

фулл сюда, живо

10
ilya178G
11
-zotik-

Это костюм из игры

bubenson

Для тех, кому уж совсем горячо. Охладитель выехал.

7
Madiark

Только "особенные" из за пикселей андроида куска пластика "будоражатся"

5
saa0891

Уже представляю как попрут моды, и это просто шикарно.

5
Carissa7517

Кому горячо, охладите свое траханье

4
Lord.Four

https://x.com/NaughtyCafe/status/1928090927018463402/photo/1

Фулл

3
mongol312

уже нету))

1
Kalpachok

Фулла так и не увидели

2
Пользователь ВКонтакте

🤣 То ли ещё будет. // Максим Терешков

1
Talendor3

смысл этой новости без фула?

1
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