"Слишком горячо": создатели Stellar Blade взбудоражили соцсети репостом слишком откровенного арта

PR-отдел Stellar Blade снова оказался в центре внимания, а корейская студия Shift Up на грани небольшого скандала и на этот раз не из-за обновлений к играм или трейлерам. В официальном аккаунте игры на X (бывший Twitter) был замечен весьма откровенный арт с главной героиней Евой, который быстро вызвал бурную реакцию в соцсетях. Примечательно, что изображение оказалось не просто фан-артом, а работой художника под ником NaughtyCafe — известного в NSFW-сообществе.
На арте изображена Ева в облегающем "втором скине", хорошо знакомом поклонникам игры. Однако на этом сходство с официальной эстетикой заканчивается: поза героини, выраженная анатомия и стилистика иллюстрации едва ли соответствуют возрастному рейтингу проекта. Визуал получился настолько провокационным, что в большинстве регионов X немедленно наложил предупреждение о чувствительном контенте.
Как же это произошло? На странице Stellar Blade публикуются десятки постов в день — от фанатских скриншотов до косплеев и артов. Судя по всему, модераторы попросту не рассмотрели содержимое до того, как нажали кнопку "ретвит". В превью часть изображения действительно скрыта, и чтобы увидеть полную версию, необходимо открыть его вручную. Видимо, кто-то этого не сделал. Хотя на простую ошибку это тоже не похоже. Репост висит на официальной странице игры уже четвертый день.
Комментаторы в X не оставили ситуацию без внимания. "Официальный аккаунт ретвитнул это, даже не раскрыв до конца картинку — я в слезах", — пишет один из пользователей. Другой добавляет: "Даже если случайно — это легендарно".
Пока соцсети шумят, моддеры уже начали создавать собственные версии костюмов для Евы. Демоверсия Stellar Blade на ПК позволяет использовать пользовательские модификации, и самые активные поклонники уже вовсю публикуют наряды с гораздо меньшим количеством ткани. Некоторые моды и вовсе убирают костюм полностью. Ознакомиться с самыми интересными из них можно на нашем сайте.
Напомним, что полноценный релиз Stellar Blade на ПК состоится 11 июня 2025 года. И судя по активности фанатов, в ближайшее время нас ждёт ещё больше горячего контента. А для тех, кто хочет взглянуть на Еву с новой стороны — в буквальном смысле — рекомендуем достать свой VR-шлем, благо игроки уже нашли способ его простого подключения.
Спермотоксикозники ссутся кипятком.
Вот из за них некоторые думают что в игре кроме героини ничего и нет. Я вот поиграл в демку и там отличная боевка, и сюжет вроде бы не плохой. Но к сожалению об этом мало что говорят, а в основном только про героиню
Сюда очень кстати подошёл бы мем с мужиком в сметане из Южного парка.
Сюжет там копирка да и вся игра копирка ниир, только всратая, но чуть лучше графоном и более раздетым гг и все.
фулл сюда, живо
Это костюм из игры
Для тех, кому уж совсем горячо. Охладитель выехал.
Только "особенные" из за пикселей андроида куска пластика "будоражатся"
Уже представляю как попрут моды, и это просто шикарно.
Кому горячо, охладите свое траханье
https://x.com/NaughtyCafe/status/1928090927018463402/photo/1
Фулл
уже нету))
Фулла так и не увидели
🤣 То ли ещё будет. // Максим Терешков
смысл этой новости без фула?