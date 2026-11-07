Слишком идеальна: хейтеры решили, что девушка из новой рекламы Stellar Blade создана ИИ, но это был реальный человек

После выхода трейлера с живыми актерами к запуску Stellar Blade: Complete Edition на Nintendo Switch 2 в сети разгорелись жаркие споры. Многие зрители и критики заявили, что модель, изображающая главную героиню Еву, выглядит "слишком идеально" и наверняка сгенерирована нейросетью. Обвинения в использовании ИИ посыпались сразу после релиза ролика 5 ноября 2026 года.

Однако уже на следующий день ситуация прояснилась. Контент-мейкер LOCONGAMER подтвердил: модель в трейлере - реальная девушка под ником jademin_kr. В своих соцсетях она порадовалась тому, что за сутки ролик набрал более 2 миллионов просмотров. Ролик сняла та же продакшн-студия, которая работает над рекламными кампаниями для PlayStation и Call of Duty.

Ранее для маркетинга Stellar Blade уже привлекали других моделей: Шин Джэ-ын - официальную модель тела Евы, и Лариссу Рошфор - для азиатской промо-кампании PlayStation. В этот раз Shift Up выбрала новую исполнительницу, и ее внешность оказалась настолько близка к игровому персонажу, что часть аудитории просто не поверила в реальность происходящего.

Сам трейлер выполнен в духе классических игровых реклам: Ева появляется в повседневных ситуациях - в парке, в транспорте, дома - и демонстрирует, что теперь "взять Еву с собой можно куда угодно" благодаря портативности Switch 2. Stellar Blade: Complete Edition, включающее DLC по NieR:Automata, Goddess of Victory: NIKKE и коллаборацию с Bayonetta, уже доступна на новой консоли Nintendo.

История в очередной раз показала, насколько сильно современные технологии размыли грань между реальной съемкой и ИИ-генерацией - и как легко даже настоящую красоту теперь принимают за нейросеть.