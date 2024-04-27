ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.2 664 оценки

Слух: за первые 24 часа был продан 1 млн копий экшена Stellar Blade

butcher69
Новости

Stellar Blade - игра, которая, похоже, станет следующим хитом в портфолио PlayStation. С момента анонса вокруг игры было много шума, и хотя некоторые из них были связаны со спорами вокруг внешнего вида персонажа, подавляющее большинство сосредоточилось на главном — качестве самой игры. А оно, как показала демоверсия, убедило многих в том, что это достойный внимания проект.

По информации от инсайдера Zuby_Tech, продажи Stellar Blade за первые 24 часа превысили 1 млн копий. Пользователь отметил, что экшен был лидером по количеству предварительных заказов в магазине PlayStation, а также на площадке Amazon сразу в нескольких регионах, в числе которых Великобритания, США, Канада, Германия, Италия, Япония, Франция, Бразилия и Испания.

Но это всего лишь предположения, а не официальная информация. Нам остается только ждать пока PlayStation или сами разработчики из студии Shift Up озвучат реальные цифры.

35
32
Комментарии: 32
Ваш комментарий
Jarvis666

Игра вроде как вышла, а тут тишина, я вообще думал проснусь сегодня и тут как минимум будет штук 10 постов про релиз))

2
PoiuQ

Так до этого было по несколько постов в день. Все что можно уже запостили.

8
AndralStormborn

Она на консоль вышла, а тут в основном пк-бояре сидят, так что для нас не вышла

21
Taicho

Руки заняты

3
Аспиринчик

Про неё ежедневный посты здесь выходят. Может люди уже подустали.

1
LukotakinaZ

Она кончольная, никому не нужна. Вот как на ПК выйдет, тогда обсудим

1
ololosh6

А сколько бы они продали, если бы выпустили игру ещё и на нормальной платформе - пека! Эх...

1
bohdan2015

инсайдер был прав:?!)))

Интересно кто-то играет в эту игру без рук?

0
J Jonah Jameson

Щас нет, все сонибои сидят с синими яйцами, создают петицию и ждут когда ГГ вернут откровенные наряды

-7
Well-knownNero J Jonah Jameson

"Вернут"? Я что-то пропустил?

0
J Jonah Jameson Well-knownNero

Ну сонибои на это надеятся

-6
Han Yslat J Jonah Jameson

Ой да там, пару мелочей изменили в костах, критичного нет ничего, там откровенных нарядов и так хватает, тем более авторы обещали потом ещё выпустить наряды, так что может те потом и вернут...

-1
J Jonah Jameson Han Yslat

скажи это сонибоям которые из-за этих мелочей петицию создают))

-6
hpi

Если за месяц 5 лямов возьмут вторая часть или новая игра 100% будет.

0
simiola

Она уже окупилась, там бюджет 3 копейки если судить по графону

0
Han Yslat

ХЗ, но если судить по тому что игра стояла во многих странах в топе по предзаказам, а я такого давно не видел, возможно это вообще минимум будет))).

-1
Kenn1y

Народ разбиарет физические издания по 7,5-8к быстрее, чем обещают завозить.

1
Han Yslat Kenn1y

Ну, с учётом того что и предзаказы на первом месте, я вам верю.

0
XeNTRoN

Вот показатель того как хорошо продаются одиночные игры на ps5.Если бы игра вышла на пк она миллион бы до конца года собирала бы.

-2
ratte88

Чё? На ПС игры вообще не выходят. Нормальные игры. Раз в полгода что-то выпускают, вот сонибои с голодухи и скупают что хоть как-то на игру похоже. Это у бояр ежедневно десятки игр выходят.

-4
simiola ratte88

Ты шо несёшь клоун? 95% выходящих игр это мультиплатформа. Назови 3 крупных игры, которые вышли в этом году и обделили пс5?

1
ratte88 simiola

Кусок недонoска полоyмного, я захожу в Стим, в лидеры продаж и сразу вижу 9 ИЗ 10 ИГР КОТОРЫХ НЕТ НА ПС 5

ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ - ИГРЫ ПОПУЛЯРНЫЕ В КОТОРЫЕ ВСЕ ИГРАЮТ. ВСЕ, КРОМЕ СОСНОЛЕЙ. ЧТО ТЕБЕ ЕЩЁ ОБЪЯСНИТЬ?

-2
Pravdarub ratte88

А где смута?

Вот это я понимаю ААА экзы с супер мега ртх графоном. Которые все первый раз видят. Все как на подбор сингловые игры без онлайнового хрючева и доната.

Не зря я сосал на новую жи форс 100500 rtx super duper за сто тыщ миллионов..

Ps. Пубг мультиплатформа.

0
Mersedy ratte88

Пабг есть на пс5, тут ты ошибся

0
Disneykolonco

Ну почему попа плоская у них

-3