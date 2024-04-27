Слух: за первые 24 часа был продан 1 млн копий экшена Stellar Blade

Stellar Blade - игра, которая, похоже, станет следующим хитом в портфолио PlayStation. С момента анонса вокруг игры было много шума, и хотя некоторые из них были связаны со спорами вокруг внешнего вида персонажа, подавляющее большинство сосредоточилось на главном — качестве самой игры. А оно, как показала демоверсия, убедило многих в том, что это достойный внимания проект.
По информации от инсайдера Zuby_Tech, продажи Stellar Blade за первые 24 часа превысили 1 млн копий. Пользователь отметил, что экшен был лидером по количеству предварительных заказов в магазине PlayStation, а также на площадке Amazon сразу в нескольких регионах, в числе которых Великобритания, США, Канада, Германия, Италия, Япония, Франция, Бразилия и Испания.
Но это всего лишь предположения, а не официальная информация. Нам остается только ждать пока PlayStation или сами разработчики из студии Shift Up озвучат реальные цифры.
Игра вроде как вышла, а тут тишина, я вообще думал проснусь сегодня и тут как минимум будет штук 10 постов про релиз))
Так до этого было по несколько постов в день. Все что можно уже запостили.
Она на консоль вышла, а тут в основном пк-бояре сидят, так что для нас не вышла
Руки заняты
Про неё ежедневный посты здесь выходят. Может люди уже подустали.
Она кончольная, никому не нужна. Вот как на ПК выйдет, тогда обсудим
А сколько бы они продали, если бы выпустили игру ещё и на нормальной платформе - пека! Эх...
инсайдер был прав:?!)))
Интересно кто-то играет в эту игру без рук?
Щас нет, все сонибои сидят с синими яйцами, создают петицию и ждут когда ГГ вернут откровенные наряды
"Вернут"? Я что-то пропустил?
Ну сонибои на это надеятся
Ой да там, пару мелочей изменили в костах, критичного нет ничего, там откровенных нарядов и так хватает, тем более авторы обещали потом ещё выпустить наряды, так что может те потом и вернут...
скажи это сонибоям которые из-за этих мелочей петицию создают))
Если за месяц 5 лямов возьмут вторая часть или новая игра 100% будет.
Она уже окупилась, там бюджет 3 копейки если судить по графону
ХЗ, но если судить по тому что игра стояла во многих странах в топе по предзаказам, а я такого давно не видел, возможно это вообще минимум будет))).
Народ разбиарет физические издания по 7,5-8к быстрее, чем обещают завозить.
Ну, с учётом того что и предзаказы на первом месте, я вам верю.
Вот показатель того как хорошо продаются одиночные игры на ps5.Если бы игра вышла на пк она миллион бы до конца года собирала бы.
Чё? На ПС игры вообще не выходят. Нормальные игры. Раз в полгода что-то выпускают, вот сонибои с голодухи и скупают что хоть как-то на игру похоже. Это у бояр ежедневно десятки игр выходят.
Ты шо несёшь клоун? 95% выходящих игр это мультиплатформа. Назови 3 крупных игры, которые вышли в этом году и обделили пс5?
Кусок недонoска полоyмного, я захожу в Стим, в лидеры продаж и сразу вижу 9 ИЗ 10 ИГР КОТОРЫХ НЕТ НА ПС 5
ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ - ИГРЫ ПОПУЛЯРНЫЕ В КОТОРЫЕ ВСЕ ИГРАЮТ. ВСЕ, КРОМЕ СОСНОЛЕЙ. ЧТО ТЕБЕ ЕЩЁ ОБЪЯСНИТЬ?
А где смута?
Вот это я понимаю ААА экзы с супер мега ртх графоном. Которые все первый раз видят. Все как на подбор сингловые игры без онлайнового хрючева и доната.
Не зря я сосал на новую жи форс 100500 rtx super duper за сто тыщ миллионов..
Ps. Пубг мультиплатформа.
Пабг есть на пс5, тут ты ошибся
Ну почему попа плоская у них