Слух: за первые 24 часа было продано 1 млн копий экшена Stellar Blade

Stellar Blade - игра, которая, похоже, станет следующим хитом в портфолио PlayStation. С момента анонса вокруг игры было много шума, и хотя некоторые из них были связаны со спорами вокруг внешнего вида персонажа, подавляющее большинство сосредоточилось на главном — качестве самой игры. А оно, как показала демоверсия, убедило многих в том, что это достойный внимания проект.
По информации от инсайдера Zuby_Tech, продажи Stellar Blade за первые 24 часа превысили 1 млн копий. Пользователь отметил, что экшен был лидером по количеству предварительных заказов в магазине PlayStation, а также на площадке Amazon сразу в нескольких регионах, в числе которых Великобритания, США, Канада, Германия, Италия, Япония, Франция, Бразилия и Испания.
Но это всего лишь предположения, а не официальная информация. Нам остается только ждать пока PlayStation или сами разработчики из студии Shift Up озвучат реальные цифры.
Игра вроде как вышла, а тут тишина, я вообще думал проснусь сегодня и тут как минимум будет штук 10 постов про релиз))
Так до этого было по несколько постов в день. Все что можно уже запостили.
Она на консоль вышла, а тут в основном пк-бояре сидят, так что для нас не вышла
Руки заняты
Про неё ежедневный посты здесь выходят. Может люди уже подустали.
инсайдер был прав:?!)))
Интересно кто-то играет в эту игру без рук?
Щас нет, все сонибои сидят с синими яйцами, создают петицию и ждут когда ГГ вернут откровенные наряды
"Вернут"? Я что-то пропустил?
Ну сонибои на это надеятся
ХЗ, но если судить по тому что игра стояла во многих странах в топе по предзаказам, а я такого давно не видел, возможно это вообще минимум будет))).