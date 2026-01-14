Согласно аналитикам, продажи Stellar Blade превысили 6,1 миллиона копий

Согласно данным аналитической компании Sensor Tower, ролевой экшен Stellar Blade от корейской студии Shift Up занял первое место по продажам в жанре hack-and-slash в Steam после релиза на платформе.

Согласно отчету, с момента выхода на PlayStation в апреле 2024 года совокупные мировые продажи игры составили около 3,7 млн копий. Этот результат позволил проекту занять 4-е место по продажам в своем жанре на платформе PlayStation за последний год. Наибольшая доля игроков пришлась на США (33%), а 57% владельцев игры оказались хардкорными геймерами с библиотекой из 100 и более игр.

Версия для Steam, выпущенная 12 июня прошлого года, показала еще более впечатляющие результаты. С момента релиза на платформе было продано около 2,4 млн копий, а совокупная выручка превысила $100 млн. Благодаря этим показателям Stellar Blade заняла первое место как по продажам, так и по выручке среди всех игр жанра hack-and-slash в Steam за последние 12 месяцев. Общие продажи на консолях и PC превысили 6,1 миллионов копий.

Примечательно, что несмотря на относительно высокую цену в $59,99, игра получила оценку пользователей в 94,2%, что значительно превышает средний показатель в 71% для платных игр жанра. Это свидетельствует о высокой оценке игроками качества контента.

Среди игроков Steam наибольшую долю составили пользователи из Китая - 52%. Аналитики отмечают, что выход на ПК эффективно расширил аудиторию игры на китайском рынке, где использование PlayStation ограничено.

Запуск ПК-версии также положительно повлиял на метрики консольной версии. 12 июня, в день релиза на ПК, количество ежедневных активных пользователей (DAU) на PlayStation выросло более чем в шесть раз по сравнению с предыдущим днем, установив абсолютный рекорд. Такой рост связывают с кросс-платформенным синергетическим эффектом после обновления, которое улучшило визуальную составляющую и добавило контент, связанный с другим известным IP студии Shift Up - Goddess of Victory: Nikke.