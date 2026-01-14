Согласно аналитикам, продажи Stellar Blade превысили 6,1 миллиона копий

Согласно данным аналитической компании Sensor Tower, ролевой экшен Stellar Blade от корейской студии Shift Up занял первое место по продажам в жанре hack-and-slash в Steam после релиза на платформе.
Согласно отчету, с момента выхода на PlayStation в апреле 2024 года совокупные мировые продажи игры составили около 3,7 млн копий. Этот результат позволил проекту занять 4-е место по продажам в своем жанре на платформе PlayStation за последний год. Наибольшая доля игроков пришлась на США (33%), а 57% владельцев игры оказались хардкорными геймерами с библиотекой из 100 и более игр.
Версия для Steam, выпущенная 12 июня прошлого года, показала еще более впечатляющие результаты. С момента релиза на платформе было продано около 2,4 млн копий, а совокупная выручка превысила $100 млн. Благодаря этим показателям Stellar Blade заняла первое место как по продажам, так и по выручке среди всех игр жанра hack-and-slash в Steam за последние 12 месяцев. Общие продажи на консолях и PC превысили 6,1 миллионов копий.
Примечательно, что несмотря на относительно высокую цену в $59,99, игра получила оценку пользователей в 94,2%, что значительно превышает средний показатель в 71% для платных игр жанра. Это свидетельствует о высокой оценке игроками качества контента.
Среди игроков Steam наибольшую долю составили пользователи из Китая - 52%. Аналитики отмечают, что выход на ПК эффективно расширил аудиторию игры на китайском рынке, где использование PlayStation ограничено.
Запуск ПК-версии также положительно повлиял на метрики консольной версии. 12 июня, в день релиза на ПК, количество ежедневных активных пользователей (DAU) на PlayStation выросло более чем в шесть раз по сравнению с предыдущим днем, установив абсолютный рекорд. Такой рост связывают с кросс-платформенным синергетическим эффектом после обновления, которое улучшило визуальную составляющую и добавило контент, связанный с другим известным IP студии Shift Up - Goddess of Victory: Nikke.
Ну,это неудивительно девственников то много,вот они все продажи и сделали ведь там сладкий менструальный писек который ещё в разные костюмы можно наряжать,жаль что остального геймплея там нет.
бро, не хочу тебя пугать, согласно недавней стате чпокхаба, тут немного другим интересуюцца
АХахахах, а реально ведь
что значит геймплея нет? Я вообще не понимаю кто что здесь пишет)
пройди сначала а потом блаблабла
Жаль что не стала игрой года и не собрала наград.
Чел ахахахахах какая нах ей игра года хахахаха них ты замахнулся ахахаха
чел, игра мало того копия нир автоматы, так она в целом не о чём. Если тебе для игры достаточно желейной жопы с сиськами, то мне жаль тебя
Она не достойна никаких наград, она стала успешной только из за откровенных нарядов
6 млн дрочил
Ну да игра идеально подходить для спермотоксикозников🤣 Вот и превысили 6 лям копий
Заслуженно. Игра просто великолепная. 150 часов наиграл
большому кораблю большое плавание
Разве это слэшер? Обычный приключенческий экшен где боевка работает по кулдауну таких игр куча.
Ну что любители сладких мальчиков, наваливайте...
Не так чтоб большие продажи, если вспомнить как тот же Скайрим набрал 20 лямов продаж в первые же дни после релиза.