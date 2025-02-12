Согласно корейскому новостному порталу Business Post, выход Stellar Blade в Steam намечен на второй квартал 2025 года

Ким Дон У, представитель брокерской компании Kyobo Securities, которая работает в партнерстве с Shift Up, сообщил в интервью корейскому новостному порталу Business Post, что выход Stellar Blade в Steam намечен на второй квартал 2025 года, то есть в промежутке с апреля по июнь. Полная цитата его слов звучит следующим образом:

С момента релиза Stellar Blade смог завоевать глобальную аудиторию поклонников благодаря постоянным обновлениям, таким как режим "Испытания босса" и новые костюмы во втором квартале прошлого года, летнее событие в третьем квартале, фоторежим и сотрудничество с Nier Automata в четвертом квартале. Мы ожидаем, что после выхода игры на платформе Steam (ожидается во втором квартале), благодаря ее большой пользовательской базе доход от игры в 2025 году составит 62.9 миллиардов вон.

Фанаты также заметили, что официальный аккаунт Stellar Blade в социальной сети X репостнул новость о грядущей State of Play, которая состоится 13 февраля в 1:00 по московскому времени. Возможно, именно на ней произойдет анонс PC-версии.