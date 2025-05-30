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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.3 1 459 оценок

Sony и Shift Up представили новый трейлер Stellar Blade в честь выхода демоверсии на ПК

monk70 monk70

Sony Interactive Entertainment и разработчики из корейской студии Shift Up представили новый трейлер предстоящей версии Stellar Blade для ПК в честь выхода демоверсии в Steam. Полная версия игры станет доступна 11 июня.

Полное издание Stellar Blade Complete Edition также будет доступно для версий PlayStation 5 и ПК (Steam) 11 июня.

Stellar Blade для ПК поддерживает NVIDIA DLSS 4 и AMD FSR 3, разблокированную частоту кадров, поддержку сверхшироких дисплеев, поддержку контроллера DualSense, новую битву с боссом, 25 новых костюмов и улучшенные текстуры окружения. DLSS 4 с многокадровой генерацией может помочь Stellar Blade работать с очень высокой частотой кадров для ПК. Технология суперсэмплинга также помогает игрокам запускать игру в более высоких разрешениях, включая 4K, сохраняя частоту кадров более 60 FPS

18
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
dexxxx123

Игра такая себе, давно пройдена и диск продан на авито с наваром, кстати, ускоглазый парень который вас спасает в начале, и есть самый главный злодей, он же ФИНАЛЬНЫЙ БОСС.

13
Авраам Линкольн

Естественно парень, а кто же ещё? В этой игре одни бабы, причем все они самые умные, смелые, хорошие, сильные и независимые! А единственный мужик на всю игру оказался злодеем, потому что он родился мужиком, а не бабой! Классика!

3
Анна Кранцове

О как же пох верите нет

9
ze1n_82

а чо отписался? хер забыл в личном кабинете?

AGS37

тебе настолько пох что ты в каждом посте про игру говоришь как тебе пох
ага, тебе точно пох 🤡

AGS37 AGS37

оно и правда в каждом посте слюной брызжит, а я в шутку написал...

Real Slim Shady

А почему она не голая?

2
AlexFoRestor

Хрень какая-то

2
SOLUS5678

Красиво, что тут скажешь.

1
Nickolas_Lot

😍😇

BloomingVysor

Фигня распиаренная...