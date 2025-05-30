Sony и Shift Up представили новый трейлер Stellar Blade в честь выхода демоверсии на ПК

Sony Interactive Entertainment и разработчики из корейской студии Shift Up представили новый трейлер предстоящей версии Stellar Blade для ПК в честь выхода демоверсии в Steam. Полная версия игры станет доступна 11 июня.

Полное издание Stellar Blade Complete Edition также будет доступно для версий PlayStation 5 и ПК (Steam) 11 июня.

Stellar Blade для ПК поддерживает NVIDIA DLSS 4 и AMD FSR 3, разблокированную частоту кадров, поддержку сверхшироких дисплеев, поддержку контроллера DualSense, новую битву с боссом, 25 новых костюмов и улучшенные текстуры окружения. DLSS 4 с многокадровой генерацией может помочь Stellar Blade работать с очень высокой частотой кадров для ПК. Технология суперсэмплинга также помогает игрокам запускать игру в более высоких разрешениях, включая 4K, сохраняя частоту кадров более 60 FPS