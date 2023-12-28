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Stellar Blade 2024 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Постапокалипсис
7.1 212 оценок

Sony подтвердила, что релиз Stellar Blade на PS5 состоится в 2024 году

monk70
Новости

Выпуск Stellar Blade на PS5 в 2024 году был официально подтвержден Sony в сообщении, опубликованном в блоге PlayStation, в котором перечислены некоторые новые функции, когда игра появятся в следующем году.

Первоначально представленный под названием Project Eve, приключенческий боевик, разработанный Shift Up эксклюзивно для PlayStation 5, предоставит бойца по имени Ева, которая полна решимости противостоять ордам злых инопланетных захватчиков.

Как сообщалось в прошлом месяце, корейская команда Shift Up теперь является второй стороной Sony, и это должно свидетельствовать о таланте и потенциале студии в ее дебютном проекте, но уже способной подписать важное соглашение с японской студией.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
SOLUS5678

Жаль на пк нет, а может и будет

0
6363

Будем надеется, что будет, шансы есть.

1
Макс Макс 007

Капец, её года три показывают на презентациях кста...

0
Макс Макс 007

Но вот жопь - моё почтение. СЖВ попущено лично Любычем из Никитовки.

0
hamshut

Интересно, хотя русс сабы завезут?

0
Хлыст
0
gliga142

жаль что гг не потный гигачад , было бы эпично, а опять эти пластиковые попы .. вам не надоели ?

-5
6363

Наоборот мы соскучились по таким попкам и фигурам.

0