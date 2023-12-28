Sony подтвердила, что релиз Stellar Blade на PS5 состоится в 2024 году

Выпуск Stellar Blade на PS5 в 2024 году был официально подтвержден Sony в сообщении, опубликованном в блоге PlayStation, в котором перечислены некоторые новые функции, когда игра появятся в следующем году.

Первоначально представленный под названием Project Eve, приключенческий боевик, разработанный Shift Up эксклюзивно для PlayStation 5, предоставит бойца по имени Ева, которая полна решимости противостоять ордам злых инопланетных захватчиков.

Как сообщалось в прошлом месяце, корейская команда Shift Up теперь является второй стороной Sony, и это должно свидетельствовать о таланте и потенциале студии в ее дебютном проекте, но уже способной подписать важное соглашение с японской студией.