Sony раскрыла новые подробности о предстоящем экшене Stellar Blade ©

Впервые Stellar Blade была представлена под названием Project Eve на мероприятии Sony State of Play в сентябре 2021 года и с тех пор является одной из самых долгожданных игр для PlayStation 5. В прошлом году была объявлена дата выхода игры в 2023 году, но до сих пор не было никаких новостей о сроках ее выхода. Хотя дата выхода Stellar Blade все еще остается неизвестной, компания Sony раскрыла некоторые новые подробности, приближающие нас к ее окончательному запуску.

Мы уже узнали, что это будет однопользовательский эксклюзив для PlayStation 5 без многопользовательской составляющей и то, что научно-фантастическая ролевая игра будет иметь физическую версию, которая будет поставляться на диске.

Также стали известны новые подробности, касающиеся сюжета и геймплея. В центре сюжета Stellar Blade - разрушение Земли злобной силой под названием NA:tive, и по мере того, как Ева собирает воедино тайны прошлого, исследуя руины человеческой цивилизации, она понимает, что ее миссия далеко не проста. На самом деле, почти все не так, как кажется. Ожидается, что геймплей будет стремительным, с эпическими сражениями с боссами, и по атмосфере будет напоминать такие игры, как Final Fantasy, Bayonetta и Devil May Cry.

На данный момент Sony не назвала дату выхода игры, сообщив лишь, что она "анонсирована", поэтому неизвестно, останется ли в силе срок выхода игры в 2023 году или он будет перенесен на 2024 год.