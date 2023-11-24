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об игре
Stellar Blade 2023 г.
7.1 208 оценок

Sony станет полноценным партнером создателей Stellar Blade

butcher69
Новости

Мы уже знали, что Stellar Blade, будучи представленной как мультиплатформенная игра, стала консольным эксклюзивом для PS5, но отношения между южнокорейской командой Shift Up и Sony, похоже, стали еще более тесными после объявления о подписании нового партнерского соглашения между компаниями.

Определение, о котором идет речь, довольно расплывчато, но, по сути, оно находится где-то между внутренними студиями, полностью контролируемыми материнской компанией, и независимыми внешними студиями.

Shift Up будет сотрудничать с Sony Interactive Entertainment, чтобы вывести на глобальный рынок, включая Корею, эпические консольные игры уровня ААА для PS5, и такое соглашение является беспрецедентным для команды из Южной Кореи.

Как говорится в пресс-релизе, "благодаря этому контракту Shift Up становится первой корейской компанией, присоединившейся к программе Sony для сторонних разработчиков".

Игра представляет собой довольно классический экшен от третьего лица с особым сеттингом, в котором смешаны научно-фантастические и фэнтезийные элементы, с определенным акцентом на женском облике главного героя.

Изначально игра анонсировалась как Project Eve и была мультиплатформенной, затем стала Stellar Blade и была переиздана как эксклюзив для PS5.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
SOLUS5678

Надеюсь это не испортит игру

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PuserG

В первый же час игры жопастую красотку забьёт Эбба, и дальше мы будем играть за женщину танка на стероидах. Там будет мораль и нудные разговоры о том, как правильно жить... ну и флаги какие-нибудь висеть. Что там популярно нынче? Израиль?!

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Jarvis666

Как же я хочу эту игру на ПК и очень не хочу покупать PS 5 ради одного проекта. Я понимаю, что потом эта "плойка" будет пылится рядом с Xbox S))

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