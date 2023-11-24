Sony станет полноценным партнером создателей Stellar Blade

Мы уже знали, что Stellar Blade, будучи представленной как мультиплатформенная игра, стала консольным эксклюзивом для PS5, но отношения между южнокорейской командой Shift Up и Sony, похоже, стали еще более тесными после объявления о подписании нового партнерского соглашения между компаниями.

Определение, о котором идет речь, довольно расплывчато, но, по сути, оно находится где-то между внутренними студиями, полностью контролируемыми материнской компанией, и независимыми внешними студиями.

Shift Up будет сотрудничать с Sony Interactive Entertainment, чтобы вывести на глобальный рынок, включая Корею, эпические консольные игры уровня ААА для PS5, и такое соглашение является беспрецедентным для команды из Южной Кореи.

Как говорится в пресс-релизе, "благодаря этому контракту Shift Up становится первой корейской компанией, присоединившейся к программе Sony для сторонних разработчиков".

Игра представляет собой довольно классический экшен от третьего лица с особым сеттингом, в котором смешаны научно-фантастические и фэнтезийные элементы, с определенным акцентом на женском облике главного героя.

Изначально игра анонсировалась как Project Eve и была мультиплатформенной, затем стала Stellar Blade и была переиздана как эксклюзив для PS5.