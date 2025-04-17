Создатель экшена Stellar Blade и мобильной Goddess of Victory: NIKKE стал одним из самых богатых людей в Корее

После успеха своего консольного блокбастера Stellar Blade, основатель и глава корейской студии Shift Up Ким Хён Тэ впервые вошёл в список пятидесяти самых богатых людей Южной Кореи по версии Forbes.
Хотя его студия уже имела стабильный доход благодаря популярной мобильной игре Goddess of Victory: NIKKE, именно выход Stellar Blade вывел компанию на принципиально новый уровень. Амбициозный ААА-проект не только получил высокие оценки от игроков — включая рекордную пользовательскую оценку 9.2 для PS5 на Metacritic — но и обеспечил заметный рост финансовых показателей Shift Up.
Выручка компании в 2024 году выросла на треть, составив 224 миллиарда вон (примерно 152 миллиона долларов), а чистая прибыль увеличилась на 39%, достигнув 148 миллиардов вон. Успешное IPO в 2024 году, одно из крупнейших в Южной Корее за последние годы, окончательно закрепило статус студии как одного из ведущих игроков в индустрии. Несмотря на падение акций после выхода на биржу, состояние Кима оценивается в 725 миллионов долларов.
В ближайшем будущем студия планирует запустить китайскую версию NIKKE, предварительная регистрация на которую уже превысила 5 миллионов игроков.
А тем временем поклонники Stellar Blade могут обратить внимание на другую новость — гиперреалистичные фигурки Евы и Тахи теперь можно заказать для своей коллекции:
Монетизировать природные инстикты других ума много ненадо. Совесть подальше надо выслать только.
на фоне тысяч эротических игр, онлайн-дрочилен с лутбоксами и кровавых мясных слешеров-стрелялок ты увидел бессовестную эксплуатацию низменных человеческих инстиНктов именно в этой игре? Как ты еще жив остаешься в этом ужасном, порочном и прогнившем мире?
Давайте закроем все продуктовые магазины, а фермерство запретим - они же эксплуатируют низменное чувство голода и наживаются на этом!
А всего то нужно дать игорькам играть в красивую жопастую тян, а не бабомужика с мордой носорога.
Молодцы, школьники.
Эм... это очень странная новость по сути своей, насколько же оказался низким порог вхождения в 50 самых богатых людей. Ведь в Корее полно промышленности и компаний по-крупнее, чем студия с двумя успешными играми.
Ну... у них там немного двинутая корпоративная культура. Может это даже хорошо, что список "богатых" людей так относительно невелик. Ну а может и нет.
Там очень сильна клановость до сих пор. Фактически, все владеет очень ограниченный круг лиц, хоть юридически оно и "размазано".