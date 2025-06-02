Создатель Stellar Blade полностью поддерживает моды и с нетерпением ждет опробовать самые топовые

Гендиректор Shift Up и создатель Stellar Blade Ким Хён Тэ на недавней пресс-конференции открыто высказался в поддержку модификаций игры. Он не только одобрил инициативу комьюнити, но и признался, что сам с нетерпением ждёт возможности попробовать самые топовые моды.

"Я полностью за то, чтобы игроки экспериментировали с модами. Если честно, я и сам хочу протестировать некоторые из самых впечатляющих модификаций", — заявил разработчик.

Ким Хён Тэ также выразил надежду, что сообщество Stellar Blade активно включится в создание контента:

"Было бы здорово увидеть, как игроки начнут делать свои моды и устроят дружеское соревнование — чьи работы окажутся интереснее. Чем больше людей займётся модостроением, тем лучше для всех!"

Учитывая, что Stellar Blade изначально разрабатывалась с упором на кастомизацию главной героини Евы, потенциал для модов огромен — от новых костюмов и текстур до полноценных фанатских сценариев.

"Если сам создатель так зажигает — моддеры точно не подведут", — пишут пользователи.

Оценить первый моды для Stellar Blade можно уже сейчас и бесплатно прямо на нашем сайте. Модификации можно найти в категории "Файлы".