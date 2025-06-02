Создатель Stellar Blade полностью поддерживает моды и с нетерпением ждет опробовать самые топовые

Гендиректор Shift Up и создатель Stellar Blade Ким Хён Тэ на недавней пресс-конференции открыто высказался в поддержку модификаций игры. Он не только одобрил инициативу комьюнити, но и признался, что сам с нетерпением ждёт возможности попробовать самые топовые моды.
"Я полностью за то, чтобы игроки экспериментировали с модами. Если честно, я и сам хочу протестировать некоторые из самых впечатляющих модификаций", — заявил разработчик.
Ким Хён Тэ также выразил надежду, что сообщество Stellar Blade активно включится в создание контента:
"Было бы здорово увидеть, как игроки начнут делать свои моды и устроят дружеское соревнование — чьи работы окажутся интереснее. Чем больше людей займётся модостроением, тем лучше для всех!"
Учитывая, что Stellar Blade изначально разрабатывалась с упором на кастомизацию главной героини Евы, потенциал для модов огромен — от новых костюмов и текстур до полноценных фанатских сценариев.
"Если сам создатель так зажигает — моддеры точно не подведут", — пишут пользователи.
Оценить первый моды для Stellar Blade можно уже сейчас и бесплатно прямо на нашем сайте. Модификации можно найти в категории "Файлы".
Хотелось бы мод на уменьшение размера сисек ГГ, в противном случае играть не буду. Мы, бояре - не соевые куколды вроде сонибоев и не собираемся кормиться всем, что дают.
боярин блин с 1060 плюс 2 гига и 2 ядра)
та с жтх 260
Не, у мя 3060, пока достаточно
жду мод убирающий денуво
(игру покупать все равно не буду)
Сильно расстроился когда узнал что там денуво будет ?
вообще ни разу. мне нельзя изменять 2B
Можешь начинать в таком случае
Он, видимо, плохо отдает себе отчет, какой мод будет самым популярным.
Создатель игры про боевую жопу и сиськи в костюмах?..
Как раз наоборот, все он осознаёт, и потестить хочет
Хорошая попытка но говорить не о чем пока денуво в игре.
Жду мод на паузу и пропуск катсцен, а то игра про сисик писик, но приходится ждать болтовню
Так зайди на порнохаб там есть пропуск кат сцен в начале ну как и пауза
Сразу видно человека, не игравшего в игру, ибо эта функция в игре есть. Я буквально вчера играл в игру и несколько раз пропускал кат-сцены.
дурачок или да? наверно я все кнопки потыкал на геймпаде разу написал что не пропускается
Как интересно они на денуво встанут?
Денуво никак не мешает модам, уже для демки выпустили несколько. Обе картинки в шапке - моды.
В игре без денуво все зависит лишь от оптимизации игры. Но с денуво будет настоящая лотерея.
Демка уже 3 дня как есть. Оптимизация просто шикарная. Учитывая, что игра на анрил инжен и никаких заиканий - удивлён.
Это знатно тролит или он такой наивный?
Пусть на Rule 34 зайдёт, там анонс лучших модов.
Как говорится: " Нас долго уговаривать не придётся ".)
https://www.nexusmods.com/stellarblade/mods/13
вот единственный нужный костюм
правда сама модель ещё сырая и не очень качественная, но направление верное
Этот довольно кривой, есть лучше, но он платный.
платить за порнуху в играх))
дожили блеадь )