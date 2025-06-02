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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.3 1 530 оценок

Создатель Stellar Blade полностью поддерживает моды и с нетерпением ждет опробовать самые топовые

2BLaraSex 2BLaraSex

Гендиректор Shift Up и создатель Stellar Blade Ким Хён Тэ на недавней пресс-конференции открыто высказался в поддержку модификаций игры. Он не только одобрил инициативу комьюнити, но и признался, что сам с нетерпением ждёт возможности попробовать самые топовые моды.

"Я полностью за то, чтобы игроки экспериментировали с модами. Если честно, я и сам хочу протестировать некоторые из самых впечатляющих модификаций", — заявил разработчик.

Ким Хён Тэ также выразил надежду, что сообщество Stellar Blade активно включится в создание контента:

"Было бы здорово увидеть, как игроки начнут делать свои моды и устроят дружеское соревнование — чьи работы окажутся интереснее. Чем больше людей займётся модостроением, тем лучше для всех!"

Учитывая, что Stellar Blade изначально разрабатывалась с упором на кастомизацию главной героини Евы, потенциал для модов огромен — от новых костюмов и текстур до полноценных фанатских сценариев.

"Если сам создатель так зажигает — моддеры точно не подведут", — пишут пользователи.

Оценить первый моды для Stellar Blade можно уже сейчас и бесплатно прямо на нашем сайте. Модификации можно найти в категории "Файлы".

16
34
Комментарии: 34
Ваш комментарий
AlexFoRestor

Хотелось бы мод на уменьшение размера сисек ГГ, в противном случае играть не буду. Мы, бояре - не соевые куколды вроде сонибоев и не собираемся кормиться всем, что дают.

15
IY1982

боярин блин с 1060 плюс 2 гига и 2 ядра)

3
Rorschach93 IY1982

та с жтх 260

AlexFoRestor IY1982

Не, у мя 3060, пока достаточно

1
A E

жду мод убирающий денуво
(игру покупать все равно не буду)

12
VIGITAL1

Сильно расстроился когда узнал что там денуво будет ?

2
A E VIGITAL1

вообще ни разу. мне нельзя изменять 2B

Rey4rtRO A E

Можешь начинать в таком случае

1
Rey4rtRO

Он, видимо, плохо отдает себе отчет, какой мод будет самым популярным.

11
ZAUSA

Создатель игры про боевую жопу и сиськи в костюмах?..

3
NorutaUz

Как раз наоборот, все он осознаёт, и потестить хочет

Viranovski

Хорошая попытка но говорить не о чем пока денуво в игре.

4
Человек-Анекдот

Жду мод на паузу и пропуск катсцен, а то игра про сисик писик, но приходится ждать болтовню

2
agula98

Так зайди на порнохаб там есть пропуск кат сцен в начале ну как и пауза

3
Janekste
пропуск катсцен

Сразу видно человека, не игравшего в игру, ибо эта функция в игре есть. Я буквально вчера играл в игру и несколько раз пропускал кат-сцены.

1
Человек-Анекдот Janekste

дурачок или да? наверно я все кнопки потыкал на геймпаде разу написал что не пропускается

1
vertehwost

Как интересно они на денуво встанут?

2BLaraSex

Денуво никак не мешает модам, уже для демки выпустили несколько. Обе картинки в шапке - моды.

Viranovski

В игре без денуво все зависит лишь от оптимизации игры. Но с денуво будет настоящая лотерея.

1
Павел32ру Viranovski

Демка уже 3 дня как есть. Оптимизация просто шикарная. Учитывая, что игра на анрил инжен и никаких заиканий - удивлён.

hpi

Это знатно тролит или он такой наивный?

Multiplatformer

Пусть на Rule 34 зайдёт, там анонс лучших модов.

SOLUS5678

Как говорится: " Нас долго уговаривать не придётся ".)

theatre off tragedy

https://www.nexusmods.com/stellarblade/mods/13

вот единственный нужный костюм

правда сама модель ещё сырая и не очень качественная, но направление верное

2BLaraSex

Этот довольно кривой, есть лучше, но он платный.

3
theatre off tragedy 2BLaraSex

платить за порнуху в играх))

дожили блеадь )

3
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