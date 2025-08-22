Создатель Stellar Blade предложил геймдиректору Tekken 8 добавить Еву в файтинг

Ким Хён Тэ, создатель Stellar Blade, шутливо обратился к геймдиректору Tekken 8 Кацухиро Хараде с просьбой включить Еву в популярный файтинг. Об этом стало известно из их недавнего общения в социальной сети X, которое вызвало волну интереса среди фанатов обеих серий.

Харада поделился воспоминаниями о встрече с Кимом на The Game Awards в прошлом году, отметив, что тот произвёл на него впечатление "спокойного и утончённого джентльмена".

Он однажды сказал мне, что любит серию Tekken. Я фанат его работ".

В ответ Ким Хён Тэ с юмором заметил:

Спасибо, что помните меня. На самом деле, я тайно тренировался в реальных спаррингах, готовясь к возвращению в Tekken! Если моё собственное участие невозможно, прошу, позвольте Еве занять моё место на арене.

Пока неизвестно, пойдёт ли Харада навстречу этой идее, но предложение добавить Еву из Stellar Blade в Tekken 8 уже вызвало бурные обсуждения среди игроков. Фанаты гадают, как героиня с её уникальным стилем и дизайном впишется в легендарную серию файтингов.