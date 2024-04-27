ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.2 662 оценки

Создатели Atomic Heart поздравили студию Shift Up с выходом Stellar Blade

Simple Jack
Новости

Разработчики Atomic Heart компания Mundfish поздравили студию Shift Up с выходом игры Stellar Blade. В честь этого они опубликовали в социальных сетях тематический арт с изображением Близняшек и Евы, главной героини Stellar Blade.

Поздравляем наших друзей из Shift Up и PlayStation с днем релиза Stellar Blade! Желаем им невероятного и успешного пути вперед! С любовью от Близняшек!, - разработчики Atomic Heart

Релиз Stellar Blade состоялся 26 апреля эксклюзивно на PlayStation 5. Игра получила высокие оценки от критиков.

57
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Deathdoor

Нужно больше жопастых баб! Хоть и робобаб) долой боди позитив и гомосятину!

36
Комментарий удален
ratte88 AGS37

Тупикал реакция взрослого человека:
>блин, что же мне делать, как мне ответить на его аргументы
>АРРРЯ АДМИН ЗАБАНЬ ЕГОО ХНЫК ЫЫЫАаа

-6
PILOT82T

Игры здорового человека!

11
MajorPlay
10
Сyberpunk

Аахаха)) 😂 👍

3
BAZKIN
3
Аристов--Черный

Это что, объективизация и сексуализация женщин в играх? Продолжайте в том же духе, избытка в красотках нет:)))

2
SubaruBrzDream

Ммм,жопки ♥

1
BitMan_and_Roban
1
hpi

Через месяц все забудут.

0
Дилюк МегаменИксовый

Ждем когда феменистки увидив это начнут писать статью про Stellar Blade, где его обвинят в сексизме учивтая их обзоры на Atomic Heart где тоже в подобном обвиняли. Сам арт немного пошловат ну красивый и коассно нарисован респект разработчикам Atomic Heart.

0
Jarvis666

Робосеки атакуют

-6