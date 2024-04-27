Создатели Atomic Heart поздравили студию Shift Up с выходом Stellar Blade

Stellar Blade переносит игроков в постапокалиптический мир, где человечество потерпело поражение в войне с пришельцами, известные как найтибы. Последние уцелевшие люди ютятся в подземном убежище города Сион, непрестанно отражая атаки врагов. Надежда теплится в сердцах немногих — тех, кто всё ещё верит в Воздушные отряды, некогда сражавшиеся с захватчиками на поверхности.
Вы берёте на себя роль Евы — бойца легендарного Седьмого отряда. Вместе с напарниками Адамом и Лили вам предстоит отправиться в опустошённые Пустоши, кишащие чудовищами. Враг многочислен и беспощаден. Ваш путь будет долог и тернист. Но только так можно спасти человечество от полного уничтожения.
Но в этом мире вам встретятся не только беспощадные пришельцы. Есть и те немногие, кто выжил в жестоких условиях новой реальности. Помогите им — и они присоединятся к борьбе за освобождение планеты.
Чем больше побед одерживаете, тем сильнее становитесь. Оттачивайте боевые навыки, открывайте новые способности. Улучшайте оружие и экипировку. Готовьтесь к решающим схваткам с вражескими вожаками, где потребуются все ваши умения.
По ходу путешествия Еве придётся задуматься о том, где проходит грань между человеком и бездушной машиной для убийств. И сможет ли она сохранить в себе человечность после всего пережитого ужаса? Что на самом деле значит быть человеком?
Нужно больше жопастых баб! Хоть и робобаб) долой боди позитив и гомосятину!
Тупикал реакция взрослого человека:
>блин, что же мне делать, как мне ответить на его аргументы
>АРРРЯ АДМИН ЗАБАНЬ ЕГОО ХНЫК ЫЫЫАаа
Игры здорового человека!
Аахаха)) 😂 👍
Это что, объективизация и сексуализация женщин в играх? Продолжайте в том же духе, избытка в красотках нет:)))
Ммм,жопки ♥
Через месяц все забудут.
Ждем когда феменистки увидив это начнут писать статью про Stellar Blade, где его обвинят в сексизме учивтая их обзоры на Atomic Heart где тоже в подобном обвиняли. Сам арт немного пошловат ну красивый и коассно нарисован респект разработчикам Atomic Heart.
Робосеки атакуют