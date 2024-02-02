Создатели экшина Stellar Blade уволили двух "токсичных феминисток" из своей студии

Обсуждая проблему с акционерами китайского IT-гиганта Tencent, представительницы студии SHIFT UP обвинили их в том, что главная героиня "слишком сексуализирована и нуждается в переработке". Собственно, сама эта история приключилась еще два года назад, но почему-то всплыла в сети совсем недавно.
Тем временем в канун релиза игры, запланированного на 26 апреля, в Twitter уже начался фемшторм с рассказами о нереалистичности главной героини, а также встречным троллингом со стороны геймеров.
Что самое интересное, для создания модели главной героини предстоящего экшена была использована отсканированная внешность вполне реальной девушки - корейской модели Shin Jae-eun, которая подарила Еве свою внешность.
Учитывая, что игра выглядит очень хорошо, а ее релиз должен состояться уже совсем скоро, вполне можно предположить, что никакой шумихи со стороны SJW-активистов этому явно не способствовал, да и попка у главной героини получилась вполне приличной.
Туда их!
Вот и молодцы.
"Да как вы смеете тупые мужланы, делать фитоняшку, а не жирную, прыщавую свиноматку?! "
Странно что не возмущались на то что захват анимации сражения писали с мужчины каскадёра. Мол, «даже виртуальной девушке указывает как двигаться мужлан какой-то».
Отбитые совсем особы.
Gruz_ там уже все руки стёр
Да вообще всю эту шваль бы из индустрии выперли. Пусть сами для себя игры делают если им так хочется
камрады победа разрабам честь хвала а фемкам дружно с разрабами покажем факушки