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об игре
Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
7.3 259 оценок

Создатели экшина Stellar Blade уволили двух "токсичных феминисток" из своей студии

Gruz_
Новости

Обсуждая проблему с акционерами китайского IT-гиганта Tencent, представительницы студии SHIFT UP обвинили их в том, что главная героиня "слишком сексуализирована и нуждается в переработке". Собственно, сама эта история приключилась еще два года назад, но почему-то всплыла в сети совсем недавно.

Тем временем в канун релиза игры, запланированного на 26 апреля, в Twitter уже начался фемшторм с рассказами о нереалистичности главной героини, а также встречным троллингом со стороны геймеров.

Что самое интересное, для создания модели главной героини предстоящего экшена была использована отсканированная внешность вполне реальной девушки - корейской модели Shin Jae-eun, которая подарила Еве свою внешность.

Учитывая, что игра выглядит очень хорошо, а ее релиз должен состояться уже совсем скоро, вполне можно предположить, что никакой шумихи со стороны SJW-активистов этому явно не способствовал, да и попка у главной героини получилась вполне приличной.

34
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
V_Rus_Dub

Туда их!

17
Кроллег
10
553dark

Вот и молодцы.

9
Jarvis666

"Да как вы смеете тупые мужланы, делать фитоняшку, а не жирную, прыщавую свиноматку?! "

4
Sanchelius

Странно что не возмущались на то что захват анимации сражения писали с мужчины каскадёра. Мол, «даже виртуальной девушке указывает как двигаться мужлан какой-то».

Отбитые совсем особы.

2
Snake Snaake Snaaaaaake
да и попка у главной героини получилась вполне приличной

Gruz_ там уже все руки стёр

1
Slow Slade Snow Snake
да и попка у главной героини получилась вполне приличной
1
DenisVTR

Да вообще всю эту шваль бы из индустрии выперли. Пусть сами для себя игры делают если им так хочется

1
Старкилер

камрады победа разрабам честь хвала а фемкам дружно с разрабами покажем факушки

1