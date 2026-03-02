Создатели Stellar Blade готовятся издавать игры самостоятельно

Как сообщает портал Automaton, студия Shift Up, известная по хитам Stellar Blade и Goddess of Victory: NIKKE, открыла набор сотрудников на вакансии, связанные с локализацией, маркетингом и связями с общественностью. В описаниях вакансий указано, что компания "готовится к новому рывку вперед на глобальном рынке, опираясь на мировой успех Goddess of Victory: NIKKE и Stellar Blade, и стремится расширить возможности самостоятельного издания своих будущих проектов на консолях и ПК".

Представитель Shift Up подтвердил, что этот шаг направлен на усиление поддержки собственных игр в долгосрочной перспективе и соответствует недавнему глобальному росту студии. Ранее генеральный директор Ким Хен Тхэ отмечал, что после листинга компания сохранит фокус на разработке, рассматривая самостоятельное издание как потенциальную опцию на будущее. Теперь же компания, судя по всему, переходит к решительным действиям в этом направлении.

В данный момент издателем Stellar Blade на консолях и PC является Sony - в результате чего игра недоступна для покупки в России. Если же Shift Up будет сама издавать свои игры, возможно, сиквел выйдет без подобных ограничений.