Создатели Stellar Blade готовятся издавать игры самостоятельно

Как сообщает портал Automaton, студия Shift Up, известная по хитам Stellar Blade и Goddess of Victory: NIKKE, открыла набор сотрудников на вакансии, связанные с локализацией, маркетингом и связями с общественностью. В описаниях вакансий указано, что компания "готовится к новому рывку вперед на глобальном рынке, опираясь на мировой успех Goddess of Victory: NIKKE и Stellar Blade, и стремится расширить возможности самостоятельного издания своих будущих проектов на консолях и ПК".
Представитель Shift Up подтвердил, что этот шаг направлен на усиление поддержки собственных игр в долгосрочной перспективе и соответствует недавнему глобальному росту студии. Ранее генеральный директор Ким Хен Тхэ отмечал, что после листинга компания сохранит фокус на разработке, рассматривая самостоятельное издание как потенциальную опцию на будущее. Теперь же компания, судя по всему, переходит к решительным действиям в этом направлении.
В данный момент издателем Stellar Blade на консолях и PC является Sony - в результате чего игра недоступна для покупки в России. Если же Shift Up будет сама издавать свои игры, возможно, сиквел выйдет без подобных ограничений.
Что касательно издательства, они вряд ли будут кому-то особо помогать, если те сами не придут к ним за дистрибьюцией. В первую очередь это оринтировано на себя, чтобы избежать издержек издателя. Потому как Sony может забирать до 50% от выручки за издательство. В первой части у них небыло средств для этого и им пришлось согласится плюс Sony подогнола тестеров, скорее всего снабдила девкитами и скординировала внутри разработки, что весьма ценно для первого опыта такого масштба, но сейчас будучи умелыми и знающими отдавать такой конский % за издательство это много. Потому что в чистом эквиваленте они получили не так и много 30% Steam забрал 30-50% Sony, самой студии осталось 20-40% только. Плюс налоги внутри страны и чистая прибыл может составлять только 20-30%, но это достаточно так как игра очень хорошо продалась.
