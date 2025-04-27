Создатели Stellar Blade отпраздновали первую годовщину игры

Со дня своего выхода 26 апреля 2024 года Stellar Blade разошлась тиражом более миллиона копий, неоднократно занимая верхние строчки чартов продаж в Великобритании и США, и принесла к маю того же года около 22 миллиардов вон (15,8 миллиона долларов США) авторских отчислений. Вполне достаточная причина для празднования дня рождения, не так ли?

Игра также получила «в целом благоприятные» отзывы, попав в число самых высокооцененных игр для PS5 на таких агрегаторах, как Metacritic и OpenCritic, благодаря плавности боя и передовым визуальным эффектам. Впрочем, не все было гладко: из-за фоновых артов с надписью «Hard R» Sony потребовали внести в игру поправки, из-за чего пришлось исправлять ситуацию в патче Day One, а споры о сексуальном дизайне главной героини Евы не утихали на форумах и в рецензиях.

Но в итоге все обошлось. В праздничном ключе Shift Up подарила всем 311 своим сотрудникам PS5 Pros в начале 2025 года, а теперь, в честь первой годовщины, официальный аккаунт Stellar Blade в X опубликовал праздничное изображение, выражающее признательность поклонникам за их поддержку.

Stellar Blade празднует свою 1-ю годовщину! Огромное спасибо всем нашим замечательным игрокам за любовь и поддержку. Не можем дождаться того момента, когда сможем поделиться с вами версией для ПК. Оставайтесь с нами и спасибо вам еще раз!

В настоящее время Stellar Blade продолжает развиваться, а в 2025 году разработчики планируют выпустить порт для ПК, что еще раз подтверждает стремление расширить аудиторию и сохранить игру на долгие годы.