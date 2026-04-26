Создатели Stellar Blade поздравили игроков с 2-летием игры

Stellar Blade отмечает своё двухлетие. Разработчики из Shift Up поблагодарили игроков за поддержку и отметили, что без сообщества этот путь был бы невозможен. За два года игра успела собрать внушительную базу фанатов и закрепиться как один из заметных экшенов последнего времени.

Команда также намекнула, что впереди у Stellar Blade ещё много интересного: новый контент, обновления и, возможно, сюрпризы, о которых расскажут позже.

Stellar Blade впервые вышла 26 апреля 2024 года на PS5. 11 июня 2025 добралась до ПК.