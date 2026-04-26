Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
Создатели Stellar Blade поздравили игроков с 2-летием игры

monk70 monk70

Stellar Blade отмечает своё двухлетие. Разработчики из Shift Up поблагодарили игроков за поддержку и отметили, что без сообщества этот путь был бы невозможен. За два года игра успела собрать внушительную базу фанатов и закрепиться как один из заметных экшенов последнего времени.

Команда также намекнула, что впереди у Stellar Blade ещё много интересного: новый контент, обновления и, возможно, сюрпризы, о которых расскажут позже.

Stellar Blade впервые вышла 26 апреля 2024 года на PS5. 11 июня 2025 добралась до ПК.

Dart_Zero

Вот бы ещё взлом нормальный выкатили а не гиперскам

agula98

2 года игре для девственников которые не пробовали в жизни менструальную писечку. Остальные в такое вряд ли играть будут ведь геймплея там нет, только кукла с нарядами как в симс

Kenn1y

Как быстро время прошло, хорошая игра, редко, в каких играх нужно использовать почти все навыки.

enigmahas

Уже 2 года прошло, охренеть, а кажется вот только вышла. Но игра скучнейшая.

MadDarkGuard

А скидки нормальной пока не было, прошел ее на пс5, но хочется и на ПК купить.

