Создатели Stellar Blade поздравили игроков с 2-летием игры

Stellar Blade отмечает своё двухлетие. Разработчики из Shift Up поблагодарили игроков за поддержку и отметили, что без сообщества этот путь был бы невозможен. За два года игра успела собрать внушительную базу фанатов и закрепиться как один из заметных экшенов последнего времени.
Команда также намекнула, что впереди у Stellar Blade ещё много интересного: новый контент, обновления и, возможно, сюрпризы, о которых расскажут позже.
Stellar Blade впервые вышла 26 апреля 2024 года на PS5. 11 июня 2025 добралась до ПК.
Как быстро время прошло, хорошая игра, редко, в каких играх нужно использовать почти все навыки.
Уже 2 года прошло, охренеть, а кажется вот только вышла. Но игра скучнейшая.
А скидки нормальной пока не было, прошел ее на пс5, но хочется и на ПК купить.