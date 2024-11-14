Создатели Stellar Blade заявили, что не собираются открывать офис в США - студию не подвергнут западной повестке

Вчера издание Eurogamer.pt сообщило о том, что студия Shift Up, создатели Stellar Blade, собираются открыть офис в Лос-Анджелесе.

Информация была крайне негативно встречена игроками, которые посчитали, что в таком случае на студии можно будет ставить крест - почти наверняка следующие игры подверглись бы западной цензуре, как это происходит с играми других студий в Калифорнии.

Shift Up поспешили опровергнуть эту информацию и заявили, что не собираются открывать офис в США. Игроки рады, что этот слух не подтвердился - студия останется вне западного влияния.