Создатели Stellar Blade заявили, что не собираются открывать офис в США - студию не подвергнут западной повестке

Вчера издание Eurogamer.pt сообщило о том, что студия Shift Up, создатели Stellar Blade, собираются открыть офис в Лос-Анджелесе.
Информация была крайне негативно встречена игроками, которые посчитали, что в таком случае на студии можно будет ставить крест - почти наверняка следующие игры подверглись бы западной цензуре, как это происходит с играми других студий в Калифорнии.
Shift Up поспешили опровергнуть эту информацию и заявили, что не собираются открывать офис в США. Игроки рады, что этот слух не подтвердился - студия останется вне западного влияния.
Вот это молодцы. Надеюсь, так и останется.
Да чёрт возьми, правда что ли покупать придётся?! До последнего хотел пиратку скачать, но это уже выше всякой меры прекрасно..
Создатели Stellar Blade заявили, что не собираются открывать офис в США - И ТОЧКА. Зачем добавлять желтушную отсебятину?
Ну типа тебе кране необходим лгбт контент? Без него не играется!?
Потому что PG пытаються превратить в п*моку желтушную
не оч. понятно с практической точки зрения зачем это вообще надо. Там дорого, и действительно через офис могут давить местные умалишенные. Престиж и статус?
Может они там через этот офис мерч продавать будут.
И правильно,нефиг всякую шваль кормить.
И их сексуальных девушек из Stellar Blade у нас в России тоже любят и одобряют.
у нас нельзя открывать. потому что почти умные депутаты в москве будут кричать что игра сексуализирована и из-за нее молодые люди сидят дома и дрюкают за место того что бы знакомиться с реальными девушками и восстанавливать демографию
Где такое было? Приведи пример
На цену сейчас внимание обратил и подофигел.. Почти з/п уборщицы за МЕСЯЦ!! Ну, 1/2 - точно. Норм, чё..(((((( Игруля, лысого погонять.. Нет слов.
Маленькая. Но, всё же..
Ну так попробуй не уборщицей устроится
У тех, у кого ещё есть мозги прошу ознакомиться с видео и посмотреть, как вас прогреваю корейские "друзья"
Запад пусть сам загнивает, нам их гомно не нужно!
Как в The Last of Us Part II?