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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.3 1 137 оценок

Создатели Stellar Blade заявили, что не собираются открывать офис в США - студию не подвергнут западной повестке

AceTheKing
Новости

Вчера издание Eurogamer.pt сообщило о том, что студия Shift Up, создатели Stellar Blade, собираются открыть офис в Лос-Анджелесе.

Информация была крайне негативно встречена игроками, которые посчитали, что в таком случае на студии можно будет ставить крест - почти наверняка следующие игры подверглись бы западной цензуре, как это происходит с играми других студий в Калифорнии.

Shift Up поспешили опровергнуть эту информацию и заявили, что не собираются открывать офис в США. Игроки рады, что этот слух не подтвердился - студия останется вне западного влияния.

Stellar Blade выйдет на PC в 2025 году
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19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Кей Овальд

Вот это молодцы. Надеюсь, так и останется.

11
kostr184

Да чёрт возьми, правда что ли покупать придётся?! До последнего хотел пиратку скачать, но это уже выше всякой меры прекрасно..

5
ZAUSA
Создатели Stellar Blade заявили, что не собираются открывать офис в США - студию не подвергнут западной повестке

Создатели Stellar Blade заявили, что не собираются открывать офис в США - И ТОЧКА. Зачем добавлять желтушную отсебятину?

3
Skorskis

Ну типа тебе кране необходим лгбт контент? Без него не играется!?

0
Gelyr

Потому что PG пытаються превратить в п*моку желтушную

1
smallhell

не оч. понятно с практической точки зрения зачем это вообще надо. Там дорого, и действительно через офис могут давить местные умалишенные. Престиж и статус?

2
ZAUSA

Может они там через этот офис мерч продавать будут.

0
nikvik jm

И правильно,нефиг всякую шваль кормить.

1
Комментарий удален
JKarter
4
Alex_Tero

И их сексуальных девушек из Stellar Blade у нас в России тоже любят и одобряют.

10
AnusLive

у нас нельзя открывать. потому что почти умные депутаты в москве будут кричать что игра сексуализирована и из-за нее молодые люди сидят дома и дрюкают за место того что бы знакомиться с реальными девушками и восстанавливать демографию

0
Skorskis AnusLive

Где такое было? Приведи пример

0
Imnogamer

На цену сейчас внимание обратил и подофигел.. Почти з/п уборщицы за МЕСЯЦ!! Ну, 1/2 - точно. Норм, чё..(((((( Игруля, лысого погонять.. Нет слов.

0
Комментарий удален
Imnogamer GrandioseRurik

Маленькая. Но, всё же..

0
Skorskis

Ну так попробуй не уборщицей устроится

0
InattentiveJermaine
0
Gelyr

У тех, у кого ещё есть мозги прошу ознакомиться с видео и посмотреть, как вас прогреваю корейские "друзья"

0
simiola

Запад пусть сам загнивает, нам их гомно не нужно!

-1
ZAUSA

Как в The Last of Us Part II?

0