Списки вакансий Shift Up намекают на возможный перенос Stellar Blade на ПК и будущий контент

Как заметили фанаты через Reddit, списков вакансий на странице Shift Up еще раз намекают на порт Stellar Blade для ПК. Один из списков указывает на дизайнера боевых действий с разработкой на ПК. Описание требует «навыков разработки на ПК и работы с данными». Также приглашаются «все, кто хочет создавать сражения для отечественных консольных AAA-экшенов ». Это, в частности, указывает на Stellar Blade, а не на другие IP.

Поклонники на Reddit также отметили строчку «создание монстров», что, похоже, намекает на будущий контент. Новые монстры могут указывать на DLC и потенциальное продолжение, на которое намекали в ранее выпущенной дорожной карте Stellar Blade.

В мае 2024 года появились сообщения о том, что Shift Up уже рассматривает возможность переноса Stellar Blade на ПК после высоких продаж. По состоянию на июнь было продано около 1 миллиона копий игры.