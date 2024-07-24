Списки вакансий Shift Up намекают на возможный перенос Stellar Blade на ПК и будущий контент

Как заметили фанаты через Reddit, списков вакансий на странице Shift Up еще раз намекают на порт Stellar Blade для ПК. Один из списков указывает на дизайнера боевых действий с разработкой на ПК. Описание требует «навыков разработки на ПК и работы с данными». Также приглашаются «все, кто хочет создавать сражения для отечественных консольных AAA-экшенов ». Это, в частности, указывает на Stellar Blade, а не на другие IP.
Поклонники на Reddit также отметили строчку «создание монстров», что, похоже, намекает на будущий контент. Новые монстры могут указывать на DLC и потенциальное продолжение, на которое намекали в ранее выпущенной дорожной карте Stellar Blade.
В мае 2024 года появились сообщения о том, что Shift Up уже рассматривает возможность переноса Stellar Blade на ПК после высоких продаж. По состоянию на июнь было продано около 1 миллиона копий игры.
Скорее бы раздеть её до гола.
В первый же час появятся соответствующие моды, не беспокойся.
Это портит атмосферу, скорее лучше бы сделали больше боевых костюмов, типо 2 модели.
В смысле "намек" , я думал они там в поте лица ПК версию делают)
Он может быть уже и в готовом состоянии это все таки УЕ а не какой то-то костылявый спец. плойка двиг. Но зачем оно им пока продажи на тостере и так прекрасные ?
Вероятно DLC уже разрабатывается одновременно и на PC, иначе зачем отдельный разработчик, когда за порты с плойки отвечает Nixxes. А портом основной игры надеюсь уже давно занимается Nixxes и релиза осталось ждать не долго
скорее всего корейцы собственными силами портируют свою игру. Иначе не было бы подобной вакансии как минимум
Nixxes это стайка криворуких бракоделов, их только лопатой по горбу.
настолько криворкуи, что они портанули культовые игры DEHR и некоторые игр TR.
Интересно будет доступна офицально?Или придется покупать код активации
Ну вот выйдет ДЛЦ на плойку, после что-то типа директорс кат, затем ещё годик и портанут.
Скорей всего на плойку и ДЛЦ брать придётся, а эти самураи недобитые опять в туркосторе цены взвинтили.
Это было бы шикарно, но так как уже вышла на консоль, то через год пожалуйста.
Они прямым текстом говорили, что выпустят на ПК. Намеки хех
Скорее уже , а то 2ой раз на ps5 ее проходить не охото
Подождём.