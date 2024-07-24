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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.3 998 оценок

Списки вакансий Shift Up намекают на возможный перенос Stellar Blade на ПК и будущий контент

monk70
Новости

Как заметили фанаты через Reddit, списков вакансий на странице Shift Up еще раз намекают на порт Stellar Blade для ПК. Один из списков указывает на дизайнера боевых действий с разработкой на ПК. Описание требует «навыков разработки на ПК и работы с данными». Также приглашаются «все, кто хочет создавать сражения для отечественных консольных AAA-экшенов ». Это, в частности, указывает на Stellar Blade, а не на другие IP.

Поклонники на Reddit также отметили строчку «создание монстров», что, похоже, намекает на будущий контент. Новые монстры могут указывать на DLC и потенциальное продолжение, на которое намекали в ранее выпущенной дорожной карте Stellar Blade.

В мае 2024 года появились сообщения о том, что Shift Up уже рассматривает возможность переноса Stellar Blade на ПК после высоких продаж. По состоянию на июнь было продано около 1 миллиона копий игры.

40
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
vfa19

Скорее бы раздеть её до гола.

8
MadPyramus
3
Rey4rtRO

В первый же час появятся соответствующие моды, не беспокойся.

4
Kenn1y

Это портит атмосферу, скорее лучше бы сделали больше боевых костюмов, типо 2 модели.

0
Dem OS

В смысле "намек" , я думал они там в поте лица ПК версию делают)

5
DezkQ

Он может быть уже и в готовом состоянии это все таки УЕ а не какой то-то костылявый спец. плойка двиг. Но зачем оно им пока продажи на тостере и так прекрасные ?

1
_RedLion_

Вероятно DLC уже разрабатывается одновременно и на PC, иначе зачем отдельный разработчик, когда за порты с плойки отвечает Nixxes. А портом основной игры надеюсь уже давно занимается Nixxes и релиза осталось ждать не долго

2
Baka Mitai

скорее всего корейцы собственными силами портируют свою игру. Иначе не было бы подобной вакансии как минимум

0
DezkQ

Nixxes это стайка криворуких бракоделов, их только лопатой по горбу.

0
Maxthon80 DezkQ

настолько криворкуи, что они портанули культовые игры DEHR и некоторые игр TR.

0
Лобо

Интересно будет доступна офицально?Или придется покупать код активации

0
DezkQ

Ну вот выйдет ДЛЦ на плойку, после что-то типа директорс кат, затем ещё годик и портанут.

Скорей всего на плойку и ДЛЦ брать придётся, а эти самураи недобитые опять в туркосторе цены взвинтили.

0
Kenn1y

Это было бы шикарно, но так как уже вышла на консоль, то через год пожалуйста.

0
6363

Они прямым текстом говорили, что выпустят на ПК. Намеки хех

-1
Heather123

Скорее уже , а то 2ой раз на ps5 ее проходить не охото

-1
SOLUS5678

Подождём.

-2