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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.3 1 165 оценок

Стала доступна коллаборация Stellar Blade x NieR: Automata, добавляющая новые косметические предметы

monk70
Новости

Первая коллаборация Stellar Blade с NieR: Automata уже доступна. DLC добавляет 11 новых косметических предметов, включая наряды, которые превращают таких, как Ева, Лили и Адам, в 2B (или A2), 9S и Эмиля.

Однако эти косметические средства не бесплатны — вам придется заплатить $9,99. Тем не менее, доступно бесплатное обновление, которое добавляет четыре других наряда для Евы и функции, улучшающие качество жизни, такие как выбор фоновой музыки в лагере. Вы также можете убрать хвост Евы, использовать новые позы в фоторежиме и многое другое.

Враги также получили новые навыки мгновенного убийства, чтобы усилить испытание.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
saa0891
Однако эти косметические средства не бесплатны — вам придется заплатить $9,99.

Давайте уже на ПК где всё это будет в комплекте.

0
Gelyr

А я ведь ранее писал про длс за 10$, ну ждём ещё

0
Антон Патриарх Логвинов

Вот бы в овер на Кирико эту колабу.

-2