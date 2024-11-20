Стала доступна коллаборация Stellar Blade x NieR: Automata, добавляющая новые косметические предметы

Первая коллаборация Stellar Blade с NieR: Automata уже доступна. DLC добавляет 11 новых косметических предметов, включая наряды, которые превращают таких, как Ева, Лили и Адам, в 2B (или A2), 9S и Эмиля.

Однако эти косметические средства не бесплатны — вам придется заплатить $9,99. Тем не менее, доступно бесплатное обновление, которое добавляет четыре других наряда для Евы и функции, улучшающие качество жизни, такие как выбор фоновой музыки в лагере. Вы также можете убрать хвост Евы, использовать новые позы в фоторежиме и многое другое.

Враги также получили новые навыки мгновенного убийства, чтобы усилить испытание.