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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.3 1 432 оценки

Stellar Blade 2 находится в разработке, но перед ней Shift Up выпустит экшен-RPG в научно-фантастическом сеттинге

AceTheKing AceTheKing

Студия Shift Up сообщила о том, что работает над двумя проектами: новой экшен-RPG и продолжением Stellar Blade.

Следующим релизом студии станет Project Witches - экшен-RPG в стилистике японского аниме с научно-фантастическим сеттингом. Shift Up планирует создать IP, который будет известен во всем мире. Релиз игры запланирован на 2027 год, она так же должна выйти на консоли следующего поколения.

Кроме того, в Shift Up подтвердили, что уже начали официально работать над сиквелом Stellar Blade, а к 2027 году студия планирует расширить штат сотрудников до 550 человек.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
PuaJl4eJl

Оценка у игры слишком завышенная,наверное это на фоне как по мне искусственного хайпа,я думаю сиквел это уже перебор,если конечно существенно не поменяют игру.

2
IbruhmanI

Будет гача?

1
luVol
Project Witches - экшен-RPG в стилистике японского аниме с научно-фантастическим сеттингом

Гача?