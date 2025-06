Stellar Blade бьет онлайн-рекорды в играх PlayStation на ПК: уже свыше 180 тысяч игроков

Stellar Blade дебютировала на PS5 в апреле прошлого года и мгновенно заслужила любовь геймеров, не в последнюю очередь благодаря утонченному геймплею и интересному сюжету..... И вот теперь игра добралась до PC (Steam и EGS) и мгновенно вызвала огромный интерес со стороны геймеров.

Так, по данным SteamDB, в новый экшен одновременно играло более 180 тысяч геймеров, и это только в Steam! Более точные данные станут известны уже после выходных. Но даже с учетом столь ранних цифр это наилучший результат среди всех одиночных релизов Sony на ПК.

Игра от Shift Up превзошла по количеству игроков Ghost of Tsushima, в которой на пике было 77 тысяч игроков. Сейчас в Stellar Blade играют почти в два с половиной раза больше игроков (175,257), чем в Ghost of Tsushima, а это кажется чем-то невероятным. Если брать в расчет и многопользовательские игры, то по этому показателю она уступает только Helldivers 2:

Получается, даже спустя год сногсшибательная героиня все так же притягивает к себе внимание и при этом занимает первую строчку в списке самых продаваемых игр в Steam. Так что мы можем смело сказать: дамы и господа, у нас новый хит.

Правда, ПК-порту Stellar Blade стоило немалых усилий, чтобы стать таким успешным, в том числе из-за региональной блокировки, затронувшей 132 страны. Впрочем, для ее решения PlayStation сотрудничала с Shift Up, что в какой-то мере стало причиной того, что игра оказалась на порядок успешнее других больших хитов PlayStation.