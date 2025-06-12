Stellar Blade бьет онлайн-рекорды в играх PlayStation на ПК: уже свыше 180 тысяч игроков

Stellar Blade дебютировала на PS5 в апреле прошлого года и мгновенно заслужила любовь геймеров, не в последнюю очередь благодаря утонченному геймплею и интересному сюжету..... И вот теперь игра добралась до PC (Steam и EGS) и мгновенно вызвала огромный интерес со стороны геймеров.
Так, по данным SteamDB, в новый экшен одновременно играло более 180 тысяч геймеров, и это только в Steam! Более точные данные станут известны уже после выходных. Но даже с учетом столь ранних цифр это наилучший результат среди всех одиночных релизов Sony на ПК.
Игра от Shift Up превзошла по количеству игроков Ghost of Tsushima, в которой на пике было 77 тысяч игроков. Сейчас в Stellar Blade играют почти в два с половиной раза больше игроков (175,257), чем в Ghost of Tsushima, а это кажется чем-то невероятным. Если брать в расчет и многопользовательские игры, то по этому показателю она уступает только Helldivers 2:
- Helldivers — 458.709
- Stellar Blade — 183.830
- Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT — 77.154
- God of War — 73.529
- Marvel’s Spider-Man Remastered— 66.436
Получается, даже спустя год сногсшибательная героиня все так же притягивает к себе внимание и при этом занимает первую строчку в списке самых продаваемых игр в Steam. Так что мы можем смело сказать: дамы и господа, у нас новый хит.
Правда, ПК-порту Stellar Blade стоило немалых усилий, чтобы стать таким успешным, в том числе из-за региональной блокировки, затронувшей 132 страны. Впрочем, для ее решения PlayStation сотрудничала с Shift Up, что в какой-то мере стало причиной того, что игра оказалась на порядок успешнее других больших хитов PlayStation.
Теперь каждая новость будет про этот калл. Спермотоксикозники будут довольны.
они и довольны, а вот вам что жмет?
В прямом смысле этого слова "дрочильня".Кроме главной героини в игре нет ничего...Боевая система настолько хуже Nier Automata что просто пиз....ц!!!!(ОДНО оружие на всю игру плюс ссаный дроид). Не говоря уже про Byonetta.В этих играх и героиня класс и боевая система щщщщикарна.
С байкой даже не смей сравнивать это недоразумение. Там одна из лучших боёвок индустрии
Первые твои мысли в тексте это мысли того кто вообще не играл больше 2ч
Байонетта немного не то
Стадо оно такое.
Не стадный, что тогда делаешь на данном сайте? ценитель с тончайшим вкусом из высшего общества
да забей на клоуна , у него на Диабло 10 балов стоит , а такие как бг3 элден и прочие по 1-2 . Он любит помои кушать
это смута? нет, значит мимо
Что кроме боевки то в игре хорошего? Про сиськи и жопу героини не пишите, знаем. Сюжета, как говорят, толкового нет совсем, это печально для одиночной игры
Боевка унылая срань.Всё очень медленно и коряво(всё как в Гуано Sols).
Мне нравится боевка) Пытаюсь играть как в Секиро и парировать каждый удар. Парирования выглядят очень сочно)
Забайтили бедолаг на жопу. А ещё потом удивляетесь, почему мобильный "гейминг* такой популярный- там жопы в каждой второй игре.
потому что создатели мобилок не пытаются изобретать велосипед и делать игры "не для всех" с "грустными людьми, прячущимися в траве", как сказал один блогер. Геймеры - не движущая сила прогресса, не соль земли и уж точно не интеллектуальная элита, чтобы кормить их пафосом, драмой и сложными дилеммами. И пока Сони и Юбики страдают херней, корейцы и китайцы зашибают деньги и славу. Ты посмотри - GoW 2018, который реально получился хорошей игрой, взял множество наград и "Игра Года", на ПК стартовал в 2,5 раза хуже этой корейской игры от ноунеймов. О чем это говорит? Игроки прямым текстом кричат западным разработчикам: "Вы не в ту сторону воюете!"
Та шо ты переживаешь за работяг - каждый точит на что хочет и даже геймплэй там какой то нашли, ну нравится людям всякие разводки это их проблемы.
гордость!!пусть эта игра станет иконой и другие разработчики будут брать с неё пример
Пусть радуются детишки! посмотрим еще много ли будет народ играть в онлайн. Что сомневаюсь.
там онлайна нет,пройдут и забудут,тем более линейная
Отличная игра! Чего удивительного.
В прошлом году Царь Обезьян побил эту женщину.
там партия сказала чтоб товарищи и прочие бюджетники играли,потому так.к этой игре у китаез тоже огромный интерес,но продукт не отечественный,потому партия не приказала
Пользователям PG тоже партия приказала выбрать игрой года Black Myth: Wukong?
незнаю,я как раз таки голосовал за стиллар блядь