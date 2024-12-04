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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.3 1 192 оценки

Stellar Blade, Black Myth: Wukong и другие игры отмечены наградами PlayStation Partner Awards 2024

Gutsz
Новости

На церемонии PlayStation Partner Awards 2024, которая состоялась 3 декабря в честь 30-летия бренда PlayStation, были объявлены лучшие игры года для платформ PlayStation 5 и PlayStation 4. Среди самых интересных новинок в победителях оказались Stellar Blade и Black Myth: Wukong, которые завоевали по несколько наград в важных категориях.

Black Myth: Wukong, созданная китайской студией Game Science Interactive Technology, была удостоена награды Гран-при за выдающиеся продажи и успех на мировом уровне. Эта игра, вдохновленная китайской мифологией, продолжает впечатлять игроков своим инновационным подходом и графикой нового поколения.

Stellar Blade, разработанная южнокорейской студией SHIFT UP в сотрудничестве с Sony Interactive Entertainment, получила награду в категории Специальная награда за значительные достижения среди эксклюзивных проектов для PlayStation 5. Также игра вошла в пятерку лучших по мнению пользователей, выиграв в категории выбор пользователей. Этот экшен, сочетающий кинематографический сюжет и захватывающий геймплей, стал одним из главных хитов платформы.

Stellar Blade завоевала рекордное количество наград на Korea Game Awards 2024
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Помимо них, награды получили такие проекты, как Final Fantasy VII Rebirth и Rise of the Ronin, а вот как выглядит полный список победителей церемонии:

Гран-при

  • Elden Ring Shadow of the Erdtree
  • Black Myth Wukong
  • FF7 Rebirth

Партнерская премия

  • The First Descendant
  • Zenless Zone Zero
  • Tekken 8
  • Dragon's Dogma 2
  • Persona 3 Reload
  • Honkai Star Rail
  • Like A Dragon 8

Специальная награда

  • Stellar Blade
  • Rise of the Ronin

Выбор пользователей:

  • Black Myth Wukong
  • Stellar Blade
  • FF7 Rebirth
  • Rise of the Ronin
  • Like A Dragon 8

Церемония PlayStation Partner Awards в этом году также включила новую категорию — PlayStation Generations Awards, где пользователи выбрали лучшие игры для каждой эпохи PlayStation. Этот шаг стал данью уважения многолетнему вкладу разработчиков в индустрию видеоигр.

  • Поколения PlayStation (с 1994 г.) — FINAL FANTASY VII (Square Enix Co., Ltd.)
  • Поколения PlayStation 2 (после 2000 г.) — FINAL FANTASY X (Square Enix Co., Ltd.)
  • PlayStation Portable Generations (с 2004 г.) — Monster Hunter Portable (Capcom Inc.)
  • Поколения PlayStation 3 (начиная с 2006 г.) — Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots (Konami Digital Entertainment Co., Ltd.)
  • Поколения PlayStation Vita (с 2011 г.) — Persona 4 The Golden (Atlus Inc.)
  • Поколения PlayStation 4 (с 2013 г.) — ELDEN RING (от Software Inc./Bandai Namco Entertainment)
66
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
vertehwost

Мне кажется красивые игры должны иметь отдельную категорию, со своими наградами, чтобы всякие "люди" не могли их саботировать

8
Олег Дудин

Stellar Blade не наградить было бы полным лицемерием.

4
Sciurus989

Очевидно что её избегают как могут. На тех же именитых церемониях, типа game awards, к примеру макака есть в номинации на игру года, а стеллар у которого выше рейтинг нет.

1
QuaveryAldora

Sony пока держится за китайский рынок, Nintendo уходит. Вроде две японские компании. Очень интересно.

0
lain dracula

在中国玩家心里，任天堂从未在中国存在过，任天堂从来都不重视在中国的业务，他们宁愿给只有几百万人使用的语言翻译游戏，也不愿意给十几亿的中国客户翻译游戏。

所以，任天堂在中国的失败是自找的，是他们应得的结果。

0
MagneticEnnio

сони особенно игровое подразделение уже 8 лет как не японское

0
SOLUS5678

Мои поздравления!!!.

0
DezkQ

Боюсь представить, насколько херова макака на тостере выглядит, пойти чтоль активашку взять для плойки, посмотреть.

0
Twitch Stream Moments

Ронин тоже награду получил, я думал что игра не выстрелила, хотя её всю прошёл игра топ как nioh прикольно что Ронин получил что то не ожидал

-2
MadDarkGuard

Согласен, я как большой фанат Ниохов с удовольствием прошел и Ронин. ВуЛонг кстати мне тоже понравился. А вот FINAL FANTASY VII разочаровала отсутствием сабов, её на ПК теперь только проходить, как что-нибудь переведут.

0