Stellar Blade, Black Myth: Wukong и другие игры отмечены наградами PlayStation Partner Awards 2024

На церемонии PlayStation Partner Awards 2024, которая состоялась 3 декабря в честь 30-летия бренда PlayStation, были объявлены лучшие игры года для платформ PlayStation 5 и PlayStation 4. Среди самых интересных новинок в победителях оказались Stellar Blade и Black Myth: Wukong, которые завоевали по несколько наград в важных категориях.
Black Myth: Wukong, созданная китайской студией Game Science Interactive Technology, была удостоена награды Гран-при за выдающиеся продажи и успех на мировом уровне. Эта игра, вдохновленная китайской мифологией, продолжает впечатлять игроков своим инновационным подходом и графикой нового поколения.
Stellar Blade, разработанная южнокорейской студией SHIFT UP в сотрудничестве с Sony Interactive Entertainment, получила награду в категории Специальная награда за значительные достижения среди эксклюзивных проектов для PlayStation 5. Также игра вошла в пятерку лучших по мнению пользователей, выиграв в категории выбор пользователей. Этот экшен, сочетающий кинематографический сюжет и захватывающий геймплей, стал одним из главных хитов платформы.
Помимо них, награды получили такие проекты, как Final Fantasy VII Rebirth и Rise of the Ronin, а вот как выглядит полный список победителей церемонии:
Гран-при
- Elden Ring Shadow of the Erdtree
- Black Myth Wukong
- FF7 Rebirth
Партнерская премия
- The First Descendant
- Zenless Zone Zero
- Tekken 8
- Dragon's Dogma 2
- Persona 3 Reload
- Honkai Star Rail
- Like A Dragon 8
Специальная награда
- Stellar Blade
- Rise of the Ronin
Выбор пользователей:
- Black Myth Wukong
- Stellar Blade
- FF7 Rebirth
- Rise of the Ronin
- Like A Dragon 8
Церемония PlayStation Partner Awards в этом году также включила новую категорию — PlayStation Generations Awards, где пользователи выбрали лучшие игры для каждой эпохи PlayStation. Этот шаг стал данью уважения многолетнему вкладу разработчиков в индустрию видеоигр.
- Поколения PlayStation (с 1994 г.) — FINAL FANTASY VII (Square Enix Co., Ltd.)
- Поколения PlayStation 2 (после 2000 г.) — FINAL FANTASY X (Square Enix Co., Ltd.)
- PlayStation Portable Generations (с 2004 г.) — Monster Hunter Portable (Capcom Inc.)
- Поколения PlayStation 3 (начиная с 2006 г.) — Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots (Konami Digital Entertainment Co., Ltd.)
- Поколения PlayStation Vita (с 2011 г.) — Persona 4 The Golden (Atlus Inc.)
- Поколения PlayStation 4 (с 2013 г.) — ELDEN RING (от Software Inc./Bandai Namco Entertainment)
Мне кажется красивые игры должны иметь отдельную категорию, со своими наградами, чтобы всякие "люди" не могли их саботировать
Stellar Blade не наградить было бы полным лицемерием.
Очевидно что её избегают как могут. На тех же именитых церемониях, типа game awards, к примеру макака есть в номинации на игру года, а стеллар у которого выше рейтинг нет.
Sony пока держится за китайский рынок, Nintendo уходит. Вроде две японские компании. Очень интересно.
在中国玩家心里，任天堂从未在中国存在过，任天堂从来都不重视在中国的业务，他们宁愿给只有几百万人使用的语言翻译游戏，也不愿意给十几亿的中国客户翻译游戏。
所以，任天堂在中国的失败是自找的，是他们应得的结果。
сони особенно игровое подразделение уже 8 лет как не японское
Мои поздравления!!!.
Боюсь представить, насколько херова макака на тостере выглядит, пойти чтоль активашку взять для плойки, посмотреть.
Ронин тоже награду получил, я думал что игра не выстрелила, хотя её всю прошёл игра топ как nioh прикольно что Ронин получил что то не ожидал
Согласен, я как большой фанат Ниохов с удовольствием прошел и Ронин. ВуЛонг кстати мне тоже понравился. А вот FINAL FANTASY VII разочаровала отсутствием сабов, её на ПК теперь только проходить, как что-нибудь переведут.