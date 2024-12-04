Stellar Blade, Black Myth: Wukong и другие игры отмечены наградами PlayStation Partner Awards 2024

На церемонии PlayStation Partner Awards 2024, которая состоялась 3 декабря в честь 30-летия бренда PlayStation, были объявлены лучшие игры года для платформ PlayStation 5 и PlayStation 4. Среди самых интересных новинок в победителях оказались Stellar Blade и Black Myth: Wukong, которые завоевали по несколько наград в важных категориях.

Black Myth: Wukong, созданная китайской студией Game Science Interactive Technology, была удостоена награды Гран-при за выдающиеся продажи и успех на мировом уровне. Эта игра, вдохновленная китайской мифологией, продолжает впечатлять игроков своим инновационным подходом и графикой нового поколения.

Stellar Blade, разработанная южнокорейской студией SHIFT UP в сотрудничестве с Sony Interactive Entertainment, получила награду в категории Специальная награда за значительные достижения среди эксклюзивных проектов для PlayStation 5. Также игра вошла в пятерку лучших по мнению пользователей, выиграв в категории выбор пользователей. Этот экшен, сочетающий кинематографический сюжет и захватывающий геймплей, стал одним из главных хитов платформы.

Помимо них, награды получили такие проекты, как Final Fantasy VII Rebirth и Rise of the Ronin, а вот как выглядит полный список победителей церемонии:

Гран-при

Elden Ring Shadow of the Erdtree

Black Myth Wukong

FF7 Rebirth

Партнерская премия

The First Descendant

Zenless Zone Zero

Tekken 8

Dragon's Dogma 2

Persona 3 Reload

Honkai Star Rail

Like A Dragon 8

Специальная награда

Stellar Blade

Rise of the Ronin

Выбор пользователей:

Black Myth Wukong

Stellar Blade

FF7 Rebirth

Rise of the Ronin

Like A Dragon 8

Церемония PlayStation Partner Awards в этом году также включила новую категорию — PlayStation Generations Awards, где пользователи выбрали лучшие игры для каждой эпохи PlayStation. Этот шаг стал данью уважения многолетнему вкладу разработчиков в индустрию видеоигр.