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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
7.6 325 оценок

Stellar Blade будет сложной игрой, особенно на битвах с боссами

Gutsz
Новости

Корейские разработчики из студии Shift Up пролили свет на степень сложности игрового процесса Stellar Blade. Будущий слэшер с динамичной боевой системой обещает удивить поклонников хардкорного геймплея. По словам авторов, они постарались сделать игру в меру сложной и интересной в части сражений с противниками.

Как отмечают в Shift Up, прохождение Stellar Blade не получится назвать легкой прогулкой даже для знатоков жанра. По мнению разработчиков, проект будет выделяться достаточно высокой сложностью. Во время битвы с рядовыми противниками игрокам нужно будет внимательно следить за обстановкой и обдумывать свои действия.

Для успешного сражения в Stellar Blade необходимо будет досконально изучить все схемы атак противника и в соответствии с этим применять правильную тактику боя. Бои потребуют точной защиты, уклонения и выверенных атак. Особенно сильно сложности игрового процесса будет ощущаться во время битв с боссами, которых будет немало.

Напомним, ранее игре был присвоен рейтинг для "взрослых" из-за демонстрации откровенных сцен.

Релиз Stellar Blade состоится 26 апреля на PS5.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Jarvis666

Шутки шутками, но у меня очень плохие предчувствия. Как бы это не превратилось в souls - like дро*ильню

3
Zaks_13

Не переживай, это будет просто дро*ильня

1
trueseva

хоть бы не соулс лайк...

1
Bassota277

Ну так понятное дело,все будут смотреть на жопу героини а не на босса

1
Shadohanter

Ради "помощи" такой девушке можно и подарксоулсить =)

0
Yorha 2E

Да, сложно будет дрочерам играть и не вздрочнуть

0
Никому ничего

Главное - во время битв с боссами не отвлекаться на задницу героини, тогда будет проще пройти.

0
SOLUS5678

Переживём, не такое было. Кто проходил Секиро и Блодборн их ни чем не испугаешь.

0
Мур Мур lamour

потому что трудно будет играть одной игрой?

-1
Nifize

а ты попробуй одновременно и на босса смотреть и на округлости))

1
luVol Nifize

На босса смотреть там и не надо)

2
mashalle

потому что смотреть будешь не на врага, а на другое место

1