Stellar Blade будет сложной игрой, особенно на битвах с боссами

Корейские разработчики из студии Shift Up пролили свет на степень сложности игрового процесса Stellar Blade. Будущий слэшер с динамичной боевой системой обещает удивить поклонников хардкорного геймплея. По словам авторов, они постарались сделать игру в меру сложной и интересной в части сражений с противниками.
Как отмечают в Shift Up, прохождение Stellar Blade не получится назвать легкой прогулкой даже для знатоков жанра. По мнению разработчиков, проект будет выделяться достаточно высокой сложностью. Во время битвы с рядовыми противниками игрокам нужно будет внимательно следить за обстановкой и обдумывать свои действия.
Для успешного сражения в Stellar Blade необходимо будет досконально изучить все схемы атак противника и в соответствии с этим применять правильную тактику боя. Бои потребуют точной защиты, уклонения и выверенных атак. Особенно сильно сложности игрового процесса будет ощущаться во время битв с боссами, которых будет немало.
Напомним, ранее игре был присвоен рейтинг для "взрослых" из-за демонстрации откровенных сцен.
Релиз Stellar Blade состоится 26 апреля на PS5.
Шутки шутками, но у меня очень плохие предчувствия. Как бы это не превратилось в souls - like дро*ильню
Не переживай, это будет просто дро*ильня
хоть бы не соулс лайк...
Ну так понятное дело,все будут смотреть на жопу героини а не на босса
Ради "помощи" такой девушке можно и подарксоулсить =)
Да, сложно будет дрочерам играть и не вздрочнуть
Главное - во время битв с боссами не отвлекаться на задницу героини, тогда будет проще пройти.
Переживём, не такое было. Кто проходил Секиро и Блодборн их ни чем не испугаешь.
потому что трудно будет играть одной игрой?
а ты попробуй одновременно и на босса смотреть и на округлости))
На босса смотреть там и не надо)
потому что смотреть будешь не на врага, а на другое место