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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.6 2 360 оценок

Stellar Blade доберется до Nintendo Switch 2 - Shift Up подарила девкит этой консоли своим сотрудникам

Gutsz Gutsz

На фоне успеха Stellar Blade на PlayStation 5 и недавнего впечатляющего релиза на ПК, южнокорейская студия Shift-Up официально объявила о начале разработки версии для Nintendo Switch 2. Игра, получившая высокие оценки за графику, боевую систему и обилие пользовательского контента, теперь нацелена на расширение своей аудитории в портативном сегменте.

Как сообщает корейское новостное издание, разработчики уже получили девкит Switch 2 — комплект раннего доступа к платформе, включающий отладочные инструменты и тестовые среды. Это совпадает с более ранними слухами о том, что доступ к новому оборудованию Nintendo получат далеко не все студии сразу. Тем не менее, Shift-Up удалось войти в число первых, кто начал активную работу над портом.

Ранее Stellar Blade добилась серьёзных успехов: ПК-версия получила поддержку DLSS 4, FSR 3, ультрашироких экранов и снятие лимита кадров. Упор на оптимизацию и гибкость позволил игре прекрасно работать даже на относительно слабом "железе", а комьюнити быстро сформировало богатую экосистему модификаций. Среди них — переосмысленные костюмы, визуальные эффекты, изменённые карты и даже ироничные мем-моды.

Авторы Stellar Blade поделились секретами оптимизации экшена для ПК

И именно модификации до сих пор остаются одной из главных привилегий ПК-версии. Напомним, что совсем недавно руководитель проекта Хён Тэ Ким прямо высказался по поводу эротических и фанатских модов, подчеркнув, что студия не против даже самых вызывающих из них, но с интересом ждёт чего-то более креативного и глубокого.

Руководитель Stellar Blade не против даже самых развратных модов, но хотел бы видеть что-то более "интересное"

Платформа Switch 2 вряд ли сможет предложить такую же степень модифицируемости, однако Shift-Up уверяет, что адаптация игры будет учитывать архитектурные особенности устройства и ориентироваться на геймплей для комфортной игры с портативки. Учитывая технический опыт студии, ожидается, что версия для новой консоли Nintendo сохранит ключевые элементы: напряжённые бои, визуальную насыщенность и высокий темп.

Интересно, что в честь достижения отметки в 3 миллиона проданных копий, студия решила поощрить свой коллектив: более 300 сотрудников получили в подарок ранние образцы Nintendo Switch 2. Это не только жест мотивации, но и стратегический ход — обеспечив доступ к платформе своим сотрудникам, Shift-Up получает важное преимущество в оптимизации и тестировании игры.

Хотя точной даты выхода Stellar Blade на Switch 2 пока не объявлено, этот шаг ясно указывает на стремление студии превратить проект в полноценную мультиплатформенную франшизу с долгосрочным потенциалом. А это значит, что в будущем не исключена версия и для Xbox.

74
38
Комментарии: 38
Ваш комментарий
JohnTornton

так вот кто ограбил грузовик в сша

34
barabear

Не очень то любит студия своих сотрудников...

17
Snake Snaake Snaaaaaake

а ну-ка, расскажи, что тебе подарили на любящем тебя заводе?

16
CobraN8 Snake Snaake Snaaaaaake

Чупа-чупс и то чужой🤣

7
Artemus2.0 Snake Snaake Snaaaaaake

На нашем "заводе" обычно дарят подарочный сертификат, и ты можешь купить, что хочешь. Впрочем, если хорошо попросить, можно и деньгами, если очень нужно.

9
Пользователь ВКонтакте

И сотрудники в обнимку с ps5 такие - шеф, а может все-таки зарплату? Хотя бы за прошлые пол года // Миша Калинин

13
Пользователь ВКонтакте

Так там и премия была по 3400 зелёных каждому // Александр Шиков

9
Игорь Болонев

лучше б они подарили им путевки в санаторий здоровье и психику поправить после напряженной работки. вот это была бы действительно забота

10
Egik81

Stellar Blade пошел по рукам после пользования PS5.Такова судьба всех экслюзивов.

9
Kenn1y

Ну и что, можно пройти с лучшей графикой ещё раз.

OnlyWatch

Вот всегда поражался с того, сколько на PG желчи. В Азии / США Nintendo очень крепкий пласт платформенный для людей нескольких поколений, и такой подарок вполне приемлемый бонус для сотрудников. Понятно, что деньги всегда лучше, но смысл вашей токсичности на это? Видимо от хорошей жизни так себя ведете.

7
trueseva

Вот вот, отличные бонусы для сотрудников, а у нас тут на пг они волы завистливые сидят на своих калькуляторах ксеонах и rx580 и рады.

5
Пользователь ВКонтакте

Жадина. // Алеша Щелоков

6
Jarvis666
студия решила поощрить свой коллектив: более 300 сотрудников получили в подарок ранние образцы Nintendo Switch 2.

А почему награждение происходит в подвале?))

5
iWZn00b

Для хозяина это подвал, а для сотрудников-робов, это как рабочие место, так и место проживания

4
Brock_Harrison

игра для детей, которые никогда не видели голых задниц, мб это их и впечятлит но кого щас голой задницей удивишь то, никого.

3
Egik81

Времена идут, а пиар практически не меняется.

3
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