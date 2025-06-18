Stellar Blade доберется до Nintendo Switch 2 - Shift Up подарила девкит этой консоли своим сотрудникам

На фоне успеха Stellar Blade на PlayStation 5 и недавнего впечатляющего релиза на ПК, южнокорейская студия Shift-Up официально объявила о начале разработки версии для Nintendo Switch 2. Игра, получившая высокие оценки за графику, боевую систему и обилие пользовательского контента, теперь нацелена на расширение своей аудитории в портативном сегменте.

Как сообщает корейское новостное издание, разработчики уже получили девкит Switch 2 — комплект раннего доступа к платформе, включающий отладочные инструменты и тестовые среды. Это совпадает с более ранними слухами о том, что доступ к новому оборудованию Nintendo получат далеко не все студии сразу. Тем не менее, Shift-Up удалось войти в число первых, кто начал активную работу над портом.

Ранее Stellar Blade добилась серьёзных успехов: ПК-версия получила поддержку DLSS 4, FSR 3, ультрашироких экранов и снятие лимита кадров. Упор на оптимизацию и гибкость позволил игре прекрасно работать даже на относительно слабом "железе", а комьюнити быстро сформировало богатую экосистему модификаций. Среди них — переосмысленные костюмы, визуальные эффекты, изменённые карты и даже ироничные мем-моды.

И именно модификации до сих пор остаются одной из главных привилегий ПК-версии. Напомним, что совсем недавно руководитель проекта Хён Тэ Ким прямо высказался по поводу эротических и фанатских модов, подчеркнув, что студия не против даже самых вызывающих из них, но с интересом ждёт чего-то более креативного и глубокого.

Платформа Switch 2 вряд ли сможет предложить такую же степень модифицируемости, однако Shift-Up уверяет, что адаптация игры будет учитывать архитектурные особенности устройства и ориентироваться на геймплей для комфортной игры с портативки. Учитывая технический опыт студии, ожидается, что версия для новой консоли Nintendo сохранит ключевые элементы: напряжённые бои, визуальную насыщенность и высокий темп.

Интересно, что в честь достижения отметки в 3 миллиона проданных копий, студия решила поощрить свой коллектив: более 300 сотрудников получили в подарок ранние образцы Nintendo Switch 2. Это не только жест мотивации, но и стратегический ход — обеспечив доступ к платформе своим сотрудникам, Shift-Up получает важное преимущество в оптимизации и тестировании игры.

Хотя точной даты выхода Stellar Blade на Switch 2 пока не объявлено, этот шаг ясно указывает на стремление студии превратить проект в полноценную мультиплатформенную франшизу с долгосрочным потенциалом. А это значит, что в будущем не исключена версия и для Xbox.