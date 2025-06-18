Stellar Blade доберется до Nintendo Switch 2 - Shift Up подарила девкит этой консоли своим сотрудникам

На фоне успеха Stellar Blade на PlayStation 5 и недавнего впечатляющего релиза на ПК, южнокорейская студия Shift-Up официально объявила о начале разработки версии для Nintendo Switch 2. Игра, получившая высокие оценки за графику, боевую систему и обилие пользовательского контента, теперь нацелена на расширение своей аудитории в портативном сегменте.
Как сообщает корейское новостное издание, разработчики уже получили девкит Switch 2 — комплект раннего доступа к платформе, включающий отладочные инструменты и тестовые среды. Это совпадает с более ранними слухами о том, что доступ к новому оборудованию Nintendo получат далеко не все студии сразу. Тем не менее, Shift-Up удалось войти в число первых, кто начал активную работу над портом.
Ранее Stellar Blade добилась серьёзных успехов: ПК-версия получила поддержку DLSS 4, FSR 3, ультрашироких экранов и снятие лимита кадров. Упор на оптимизацию и гибкость позволил игре прекрасно работать даже на относительно слабом "железе", а комьюнити быстро сформировало богатую экосистему модификаций. Среди них — переосмысленные костюмы, визуальные эффекты, изменённые карты и даже ироничные мем-моды.
И именно модификации до сих пор остаются одной из главных привилегий ПК-версии. Напомним, что совсем недавно руководитель проекта Хён Тэ Ким прямо высказался по поводу эротических и фанатских модов, подчеркнув, что студия не против даже самых вызывающих из них, но с интересом ждёт чего-то более креативного и глубокого.
Платформа Switch 2 вряд ли сможет предложить такую же степень модифицируемости, однако Shift-Up уверяет, что адаптация игры будет учитывать архитектурные особенности устройства и ориентироваться на геймплей для комфортной игры с портативки. Учитывая технический опыт студии, ожидается, что версия для новой консоли Nintendo сохранит ключевые элементы: напряжённые бои, визуальную насыщенность и высокий темп.
Интересно, что в честь достижения отметки в 3 миллиона проданных копий, студия решила поощрить свой коллектив: более 300 сотрудников получили в подарок ранние образцы Nintendo Switch 2. Это не только жест мотивации, но и стратегический ход — обеспечив доступ к платформе своим сотрудникам, Shift-Up получает важное преимущество в оптимизации и тестировании игры.
Хотя точной даты выхода Stellar Blade на Switch 2 пока не объявлено, этот шаг ясно указывает на стремление студии превратить проект в полноценную мультиплатформенную франшизу с долгосрочным потенциалом. А это значит, что в будущем не исключена версия и для Xbox.
так вот кто ограбил грузовик в сша
Не очень то любит студия своих сотрудников...
а ну-ка, расскажи, что тебе подарили на любящем тебя заводе?
Чупа-чупс и то чужой🤣
На нашем "заводе" обычно дарят подарочный сертификат, и ты можешь купить, что хочешь. Впрочем, если хорошо попросить, можно и деньгами, если очень нужно.
И сотрудники в обнимку с ps5 такие - шеф, а может все-таки зарплату? Хотя бы за прошлые пол года // Миша Калинин
Так там и премия была по 3400 зелёных каждому // Александр Шиков
лучше б они подарили им путевки в санаторий здоровье и психику поправить после напряженной работки. вот это была бы действительно забота
Stellar Blade пошел по рукам после пользования PS5.Такова судьба всех экслюзивов.
Ну и что, можно пройти с лучшей графикой ещё раз.
Вот всегда поражался с того, сколько на PG желчи. В Азии / США Nintendo очень крепкий пласт платформенный для людей нескольких поколений, и такой подарок вполне приемлемый бонус для сотрудников. Понятно, что деньги всегда лучше, но смысл вашей токсичности на это? Видимо от хорошей жизни так себя ведете.
Вот вот, отличные бонусы для сотрудников, а у нас тут на пг они волы завистливые сидят на своих калькуляторах ксеонах и rx580 и рады.
Жадина. // Алеша Щелоков
А почему награждение происходит в подвале?))
Для хозяина это подвал, а для сотрудников-робов, это как рабочие место, так и место проживания
игра для детей, которые никогда не видели голых задниц, мб это их и впечятлит но кого щас голой задницей удивишь то, никого.
Времена идут, а пиар практически не меняется.