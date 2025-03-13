Stellar Blade, Lost Soul Aside, Mecha BREAK и Phantom Blade Zero будут поддерживать DLSS 4

NVIDIA анонсировала шесть новых игр, которые будут поддерживать DLSS 4, когда они выйдут. Эти шесть игр: Lost Soul Aside, Mecha BREAK, Phantom Blade Zero, Stellar Blade, Tides of Annihilation и Wild Assault.
Первая из них, которая будет поддерживать DLSS 4, — это Lost Soul Aside. Эта новая экшен-RPG выйдет на ПК 30 мая. Lost Soul Aside будет использовать Unreal Engine 4 и поддерживать трассировку лучей на ПК.
Stellar Blade, которая выйдет на ПК в июне 2025 года, это приключенческая игра от третьего лица, которая также будет использовать UE4. В этой игре игроки будут участвовать в невероятно быстрых боях, прокладывая путь через остатки Земли. Они будут использовать изящные, но жестокие атакующие комбинации, открывать новые приемы и улучшения оружия, а также сталкиваться с эпическими боссами, которые в равной степени бросят вызов как мозгу, так и мускулам.
Phantom Blade Zero — экшен-RPG с динамичными боями и вымышленным миром, сочетающим китайские боевые искусства и элементы стимпанка. Игра будет использовать Unreal Engine 5.
Tides of Annihilation — это новая фэнтезийная приключенческая игра, анонсированная в феврале 2025 года. В этой игре по городу будут бродить Колоссальные рыцари. Игроки будут масштабироваться и сражаться с огромными, динамичными рыцарями по всему Лондону в вертикальных, взаимосвязанных испытаниях. Всего будет более 30 уникальных боссов для сражений. Некоторые из них будут вдохновлены историей рыцарей Круглого стола.
Наконец, Wild Assault — тактический шутер в антропо-тематике, созданный на Unreal Engine 5. Игра обещает масштабный игровой процесс на поле боя, сосредоточенный на способностях Valiant.
Вместо поддержки разных длсс лучше пусть оптимизацию подвезут, тогда они не понадобятся
Предлагаешь дальше долбится в мыльный TAA Натив ?
Выключи принудительно TAA через конфиг.
Смотреть на пиксели с кулак?Нет спасибо.Я лучше длаа сглаживание или апскейл трансформ включу.Благо выбор есть.А вы дальше долбитесь в мыловарню ТАА или конфиги редактируйте.
Зачем, когда есть ДЛСС 4 ?
TSR (TAAU), который используется в UE5, при масштабе на 100% ушатывает твоё хваленое DLAA в пух и прах
А фср 4? Снова забит болт на амд