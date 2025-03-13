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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.3 1 346 оценок

Stellar Blade, Lost Soul Aside, Mecha BREAK и Phantom Blade Zero будут поддерживать DLSS 4

monk70
Новости

NVIDIA анонсировала шесть новых игр, которые будут поддерживать DLSS 4, когда они выйдут. Эти шесть игр: Lost Soul Aside, Mecha BREAK, Phantom Blade Zero, Stellar Blade, Tides of Annihilation и Wild Assault.

Первая из них, которая будет поддерживать DLSS 4, — это Lost Soul Aside. Эта новая экшен-RPG выйдет на ПК 30 мая. Lost Soul Aside будет использовать Unreal Engine 4 и поддерживать трассировку лучей на ПК.

Stellar Blade, которая выйдет на ПК в июне 2025 года, это приключенческая игра от третьего лица, которая также будет использовать UE4. В этой игре игроки будут участвовать в невероятно быстрых боях, прокладывая путь через остатки Земли. Они будут использовать изящные, но жестокие атакующие комбинации, открывать новые приемы и улучшения оружия, а также сталкиваться с эпическими боссами, которые в равной степени бросят вызов как мозгу, так и мускулам.

Phantom Blade Zero — экшен-RPG с динамичными боями и вымышленным миром, сочетающим китайские боевые искусства и элементы стимпанка. Игра будет использовать Unreal Engine 5.

Tides of Annihilation — это новая фэнтезийная приключенческая игра, анонсированная в феврале 2025 года. В этой игре по городу будут бродить Колоссальные рыцари. Игроки будут масштабироваться и сражаться с огромными, динамичными рыцарями по всему Лондону в вертикальных, взаимосвязанных испытаниях. Всего будет более 30 уникальных боссов для сражений. Некоторые из них будут вдохновлены историей рыцарей Круглого стола.

Наконец, Wild Assault — тактический шутер в антропо-тематике, созданный на Unreal Engine 5. Игра обещает масштабный игровой процесс на поле боя, сосредоточенный на способностях Valiant.

9
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
AndralStormborn

Вместо поддержки разных длсс лучше пусть оптимизацию подвезут, тогда они не понадобятся

11
VIGITAL1

Предлагаешь дальше долбится в мыльный TAA Натив ?

-7
Бомбящий игрок VIGITAL1

Выключи принудительно TAA через конфиг.

-3
VIGITAL1 Бомбящий игрок

Смотреть на пиксели с кулак?Нет спасибо.Я лучше длаа сглаживание или апскейл трансформ включу.Благо выбор есть.А вы дальше долбитесь в мыловарню ТАА или конфиги редактируйте.

-1
YummyBayard Бомбящий игрок

Зачем, когда есть ДЛСС 4 ?

0
vvvjust VIGITAL1

TSR (TAAU), который используется в UE5, при масштабе на 100% ушатывает твоё хваленое DLAA в пух и прах

0
simiola

А фср 4? Снова забит болт на амд

-1