Stellar Blade, Lost Soul Aside, Mecha BREAK и Phantom Blade Zero будут поддерживать DLSS 4

NVIDIA анонсировала шесть новых игр, которые будут поддерживать DLSS 4, когда они выйдут. Эти шесть игр: Lost Soul Aside, Mecha BREAK, Phantom Blade Zero, Stellar Blade, Tides of Annihilation и Wild Assault.

Первая из них, которая будет поддерживать DLSS 4, — это Lost Soul Aside. Эта новая экшен-RPG выйдет на ПК 30 мая. Lost Soul Aside будет использовать Unreal Engine 4 и поддерживать трассировку лучей на ПК.

Stellar Blade, которая выйдет на ПК в июне 2025 года, это приключенческая игра от третьего лица, которая также будет использовать UE4. В этой игре игроки будут участвовать в невероятно быстрых боях, прокладывая путь через остатки Земли. Они будут использовать изящные, но жестокие атакующие комбинации, открывать новые приемы и улучшения оружия, а также сталкиваться с эпическими боссами, которые в равной степени бросят вызов как мозгу, так и мускулам.

Phantom Blade Zero — экшен-RPG с динамичными боями и вымышленным миром, сочетающим китайские боевые искусства и элементы стимпанка. Игра будет использовать Unreal Engine 5.

Tides of Annihilation — это новая фэнтезийная приключенческая игра, анонсированная в феврале 2025 года. В этой игре по городу будут бродить Колоссальные рыцари. Игроки будут масштабироваться и сражаться с огромными, динамичными рыцарями по всему Лондону в вертикальных, взаимосвязанных испытаниях. Всего будет более 30 уникальных боссов для сражений. Некоторые из них будут вдохновлены историей рыцарей Круглого стола.

Наконец, Wild Assault — тактический шутер в антропо-тематике, созданный на Unreal Engine 5. Игра обещает масштабный игровой процесс на поле боя, сосредоточенный на способностях Valiant.