Stellar Blade может стать толчком к расширению кругозора корейских разработчиков

Ким Хён Тэ, режиссер Stellar Blade, дал интервью изданию Push Square, в котором рассказал о различных вопросах, связанных с проектом. Отвечая на вопрос о том, насколько тяжела для него задача представлять Южную Корею на консольном рынке, он был предельно честен: рынок страны в значительной степени ориентирован на мобильные игры.
Shift Up, получившая поддержку Sony для создания ранее известного проекта Project Eve, уже разработала NIKKE: Goddess of Victory, ставшую известной в регионе мобильной гачей. Теперь компания хочет покинуть "пузырь" разработчиков для смартфонов и привлечь к этому других разработчиков в своей стране.
Корейский рынок игр очень ориентирован на мобильный сектор, поэтому все разрабатывают для смартфонов. Мы считаем, что однопользовательская консольная игра с однозначным финалом все еще актуальна и очень важна, поэтому надеемся, что Stellar Blade станет значимой и вдохновит других корейских разработчиков на создание подобных проектов в будущем. Мы выбрали не самый простой путь, но мы решили принять вызов и надеемся, что игра придётся по душе пользователям.
Релиз Stellar Blade состоится 26 апреля, эксклюзивно на PS5.