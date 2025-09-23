Stellar Blade обошла ремастер Oblivion и стала самой популярной игрой у моддеров в 2025 году

Количество скачиваний модов для Stellar Blade на портале Nexusmods превысило 21 миллион, что позволило игре обойти ремастер TES 4: Oblivion и стать самой популярной игрой у моддеров в 2025 году. Всего пару недель назад игра отставала от лидера на 400 000 загрузок, а теперь обошла его на 600 тысяч.

Самыми популярными модификациями по прежнему остаются мод на модульный наряд 2B (YoRHa Unofficial Ceremonial Attire), Ева без одежды (Eve with no Clothes) и мод, увеличивающий параметры тела главной героини (XXTB Eve).

Еще до выхода игры на PC игроки предрекали, что игра будет очень популярна у создателей модов - и не ошиблись. Создатель игры Ким Хен Тэ неоднократно говорил, что полностью поддерживает творчество фанатов, однако ждет от них большей креативности - не только костюмы, но и новые геймплейные новшества. Своим любимым модом он назвал Followed the playerʼs Pet Doro, который позволяет маскоту Доро стать питомцем Евы.