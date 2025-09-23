ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.9 5 160 оценок

Stellar Blade обошла ремастер Oblivion и стала самой популярной игрой у моддеров в 2025 году

2BLaraSex 2BLaraSex

Количество скачиваний модов для Stellar Blade на портале Nexusmods превысило 21 миллион, что позволило игре обойти ремастер TES 4: Oblivion и стать самой популярной игрой у моддеров в 2025 году. Всего пару недель назад игра отставала от лидера на 400 000 загрузок, а теперь обошла его на 600 тысяч.

Stellar Blade стала второй по количеству загрузок модификаций игрой 2025 года

Самыми популярными модификациями по прежнему остаются мод на модульный наряд 2B (YoRHa Unofficial Ceremonial Attire), Ева без одежды (Eve with no Clothes) и мод, увеличивающий параметры тела главной героини (XXTB Eve).

Еще до выхода игры на PC игроки предрекали, что игра будет очень популярна у создателей модов - и не ошиблись. Создатель игры Ким Хен Тэ неоднократно говорил, что полностью поддерживает творчество фанатов, однако ждет от них большей креативности - не только костюмы, но и новые геймплейные новшества. Своим любимым модом он назвал Followed the playerʼs Pet Doro, который позволяет маскоту Доро стать питомцем Евы.

17
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
NРС

Когда зашел на страницу Stellar Blade на Nexusmods:

6
Пользователь ВКонтакте

// Джейсин Джейсинов

4
ДаДжи

на пегач моды вообще не заливают

1
ratte88

Смысл? Моды пегача, скорее, чёрный рынок. Что на нексусе запретили - обязательно сюда льют.

1
Morpex333

Жаль, что большинство модов на визуал героинь и косметику.

1
TYTAHXAMOН

Сколько же модов на сисяндры сделали это просто жесть. И стандарт норм.

1
DemandingRufus

Корейская попка уделала антиоптимизированную помойку. Хотя Stellar Blade далеко не шедевр, но в неё играть можно.

1