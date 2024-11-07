Stellar Blade получает обновление для PlayStation 5 Pro с графическими опциями Pro и Pro Max с поддержкой HFR

Обновление Stellar Blade обеспечивает поддержку PlayStation 5 Pro и две новые графические опции, которые используют улучшенные характеристики консоли и новые функции для обеспечения улучшенного игрового процесса.
Новое обновление представляет эксклюзивные улучшенные графические опции Pro и Pro Max для PS5 Pro, которые позволяют улучшить качество изображения и производительность по сравнению с базовой моделью. Режим Pro Max улучшает качество изображения и производительность по сравнению с режимом Priority Resolution базовой модели.
Stellar Blade входит в число лучших игр, выпущенных на PlayStation 5 в этом году. Несмотря на некоторые незначительные проблемы, игра, разработанная Shift Up, является впечатляющей ролевой игрой в жанре экшен, которую стоит попробовать всем поклонникам жанра.
Stellar Blade — это изумительное пиршество для глаз и технически впечатляющая экшен-RPG. Те, кто находит гиперсексуализированную Еву отталкивающей, не найдут искупления в том, чтобы найти немного скромности для играбельной героини, но в то же время те, кто уже привык к годам после выхода Bayonetta и мемам 2Booty, найдут дизайн персонажей приятным, если не сказать больше. Stellar Blade — это фантастическая экшен-игра и один эксклюзив PlayStation, в который вам придется играть после того, как дети лягут спать.
Stellar Blade доступна на PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro.
Давайте еë уже на пк хорош тестить работает хорошо всë😊
Жду эту игру на ПК
Да уж неделю как назад обновление пришло, если не больше, что то новость запоздала))).
А чё каждый абгрейд старой игры будет соправождаться новостями? типа это какое то неожиданное действие с стороны сони? По сводке всех тестов которые уже поддерживают работу прошки она по факту на целых 12% в среднем быстрее в играх... т.е где простая фатка двигала в 40 кадров будет прирост в 5 кадров и сглаживание... из самых сильных изменений заметен только спайди где трассировка лучей в разы лучше стала...
Новость про выход такого же патча на ПК будет?
это мы скипает не интересно разбудите когда фоторежим завезут
Завтра надо затестить, но судя по сравнению, просто добавили 60 ФПС, что уже хорошо, по сути для данной игры меньше просто не идёт, а режим 2к с 60 на обычной мыльный, конечно ролики при 30 смотрятся лучше, но играть при 30 прям тяжко.
На ПК пора анонсировать и обсудить вторую часть. Я бы хотел, чтобы Тахи вернули и за нее поиграть - уничтожено ведь только тело, а чип с памятью/личностью сохранился
хочу на ПК и буду отли зывать моей девочки !!!