Stellar Blade получает обновление для PlayStation 5 Pro с графическими опциями Pro и Pro Max с поддержкой HFR

Обновление Stellar Blade обеспечивает поддержку PlayStation 5 Pro и две новые графические опции, которые используют улучшенные характеристики консоли и новые функции для обеспечения улучшенного игрового процесса.

Новое обновление представляет эксклюзивные улучшенные графические опции Pro и Pro Max для PS5 Pro, которые позволяют улучшить качество изображения и производительность по сравнению с базовой моделью. Режим Pro Max улучшает качество изображения и производительность по сравнению с режимом Priority Resolution базовой модели.

Stellar Blade входит в число лучших игр, выпущенных на PlayStation 5 в этом году. Несмотря на некоторые незначительные проблемы, игра, разработанная Shift Up, является впечатляющей ролевой игрой в жанре экшен, которую стоит попробовать всем поклонникам жанра.

Stellar Blade — это изумительное пиршество для глаз и технически впечатляющая экшен-RPG. Те, кто находит гиперсексуализированную Еву отталкивающей, не найдут искупления в том, чтобы найти немного скромности для играбельной героини, но в то же время те, кто уже привык к годам после выхода Bayonetta и мемам 2Booty, найдут дизайн персонажей приятным, если не сказать больше. Stellar Blade — это фантастическая экшен-игра и один эксклюзив PlayStation, в который вам придется играть после того, как дети лягут спать.

Stellar Blade доступна на PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro.