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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.3 1 116 оценок

Stellar Blade получает обновление для PlayStation 5 Pro с графическими опциями Pro и Pro Max с поддержкой HFR

KoRnEr
Новости

Обновление Stellar Blade обеспечивает поддержку PlayStation 5 Pro и две новые графические опции, которые используют улучшенные характеристики консоли и новые функции для обеспечения улучшенного игрового процесса.

Новое обновление представляет эксклюзивные улучшенные графические опции Pro и Pro Max для PS5 Pro, которые позволяют улучшить качество изображения и производительность по сравнению с базовой моделью. Режим Pro Max улучшает качество изображения и производительность по сравнению с режимом Priority Resolution базовой модели.

Stellar Blade входит в число лучших игр, выпущенных на PlayStation 5 в этом году. Несмотря на некоторые незначительные проблемы, игра, разработанная Shift Up, является впечатляющей ролевой игрой в жанре экшен, которую стоит попробовать всем поклонникам жанра.

Stellar Blade — это изумительное пиршество для глаз и технически впечатляющая экшен-RPG. Те, кто находит гиперсексуализированную Еву отталкивающей, не найдут искупления в том, чтобы найти немного скромности для играбельной героини, но в то же время те, кто уже привык к годам после выхода Bayonetta и мемам 2Booty, найдут дизайн персонажей приятным, если не сказать больше. Stellar Blade — это фантастическая экшен-игра и один эксклюзив PlayStation, в который вам придется играть после того, как дети лягут спать.

Stellar Blade доступна на PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro.

8
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Alekseiii550

Давайте еë уже на пк хорош тестить работает хорошо всë😊

11
Константин335

Жду эту игру на ПК

6
Han Yslat
Stellar Blade получает обновление для PlayStation 5 Pro с графическими опциями Pro и Pro Max

Да уж неделю как назад обновление пришло, если не больше, что то новость запоздала))).

1
Mazaxati

А чё каждый абгрейд старой игры будет соправождаться новостями? типа это какое то неожиданное действие с стороны сони? По сводке всех тестов которые уже поддерживают работу прошки она по факту на целых 12% в среднем быстрее в играх... т.е где простая фатка двигала в 40 кадров будет прирост в 5 кадров и сглаживание... из самых сильных изменений заметен только спайди где трассировка лучей в разы лучше стала...

1
D7_Pony

Новость про выход такого же патча на ПК будет?

1
Анна Кранцове

это мы скипает не интересно разбудите когда фоторежим завезут

-1
Kenn1y

Завтра надо затестить, но судя по сравнению, просто добавили 60 ФПС, что уже хорошо, по сути для данной игры меньше просто не идёт, а режим 2к с 60 на обычной мыльный, конечно ролики при 30 смотрятся лучше, но играть при 30 прям тяжко.

-1
Александр Стоун

На ПК пора анонсировать и обсудить вторую часть. Я бы хотел, чтобы Тахи вернули и за нее поиграть - уничтожено ведь только тело, а чип с памятью/личностью сохранился

-2
Lorenzo Lamas

хочу на ПК и буду отли зывать моей девочки !!!

-10