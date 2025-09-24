Stellar Blade получила новое обновление с бесплатными квестами и первую скидку на PC-версию

Студия Shift Up выпустила новое бесплатное обновление для экшн-игры Stellar Blade, которое порадует игроков на PlayStation 5 и PC новым контентом и музыкальными подарками. Кроме того, впервые с момента выхода игра получила скидку 20% на платформе PC.

В знак благодарности за огромную любовь и поддержку от сообщества, разработчики подготовили специальный подарок. В баре "Последний глоток" в Ксионе игроки могут получить "Подарок благодарности от Энии".

В него входят 6 аранжированных версий существующих композиций из саундтрека игры:



-The Song of the Sirens (Arrange)

-Star Descent (Arrange)

-Arisa (Arrange)

-Democrawler (Arrange)

-Everglow (Arrange)

-Hypertube (Arrange)

Кроме того, обновление добавляет в игру серию новых заданий, доступных на Доске объявлений. Игроки на PS5 смогут опробовать новые задания уже сегодня, 24 сентября. Поклонникам PC-версии придется подождать до 30 сентября. Разработчики обещают, что за прохождение квестов всех ждет небольшой, но приятный подарок.

В сообщении студии подчеркивается, что это лишь первая часть запланированного контента, и все будущие обновления также будут абсолютно бесплатными.