Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
Stellar Blade получила новую максимальную скидку в Steam - 25%

Как стало известно, экшен Stellar Blade от студии Shift Up получил новую максимальную скидку в Steam.

Вчера в Steam началась распродажа, в рамках которой игра стала впервые доступна со скидкой 25%. До этого максимальный размер скидки составлял 20%. Распродажа продлится до 23 февраля включительно.

Известно, что Shift Up уже работает над второй частью. Кроме того, недавно PC-версия получила русскую озвучку от Mechanics VoiceOver:

Stellar Blade "Русификатор звука" {Mechanics VoiceOver}
Александр12041994

купил игра топовая и красивая

нитгитлистер

да закинули бы уже её в гог сняв все одежды.... денувы тоесть

Кей Овальд

Жду удаления денувы, ибо этим блокировщикам платить не буду.

Red Salamandra

Я тут сравнил... DooM The Dark Ages сейчас что-то около 18 баксов стоит, а Stellar Blade 45 баксов. При этом разница у них в релизе на ПК всего 1 месяц. Да уж.

Батон Батоныч

От спроса цена зависит.

Red Salamandra Батон Батоныч

Вот и я том же, раньше мужики демонов рубили и с бабами в гуляли во вдаоре, а теперь монстров рубить страшно, а бабы только виртуальные с "реалистично" трясущимися жопами и сиськами. Страшные времена настали. Поэтому щас правительство жалуется на падении демографии.))

Sp1Ls Red Salamandra

Дело не во временах, просто со временем приедается крашить одних лишь демонов.

Dobkin

Кто ещё не погонял лысого, можете погонять с 25% скидкой

нитгитлистер

серьёзно?* покупать игру чтобы поананировать? к психотерапевту иди

Sheffskiy

Игра скучная очень

saa0891
slamm84

Жадные разрабы. Или издатель. Знают же что игру ради ... покупают, и пользуются этим. Я б тоже поглазеть, но за 50% скидку)) Буду ждать дальше

HALSIN

консольный шлак