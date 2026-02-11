Stellar Blade получила новую максимальную скидку в Steam - 25%

Как стало известно, экшен Stellar Blade от студии Shift Up получил новую максимальную скидку в Steam.
Вчера в Steam началась распродажа, в рамках которой игра стала впервые доступна со скидкой 25%. До этого максимальный размер скидки составлял 20%. Распродажа продлится до 23 февраля включительно.
Известно, что Shift Up уже работает над второй частью. Кроме того, недавно PC-версия получила русскую озвучку от Mechanics VoiceOver:
купил игра топовая и красивая
да закинули бы уже её в гог сняв все одежды.... денувы тоесть
Жду удаления денувы, ибо этим блокировщикам платить не буду.
Я тут сравнил... DooM The Dark Ages сейчас что-то около 18 баксов стоит, а Stellar Blade 45 баксов. При этом разница у них в релизе на ПК всего 1 месяц. Да уж.
От спроса цена зависит.
Вот и я том же, раньше мужики демонов рубили и с бабами в гуляли во вдаоре, а теперь монстров рубить страшно, а бабы только виртуальные с "реалистично" трясущимися жопами и сиськами. Страшные времена настали. Поэтому щас правительство жалуется на падении демографии.))
Дело не во временах, просто со временем приедается крашить одних лишь демонов.
Кто ещё не погонял лысого, можете погонять с 25% скидкой
серьёзно?* покупать игру чтобы поананировать? к психотерапевту иди
Игра скучная очень
Жадные разрабы. Или издатель. Знают же что игру ради ... покупают, и пользуются этим. Я б тоже поглазеть, но за 50% скидку)) Буду ждать дальше
консольный шлак