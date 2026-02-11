Stellar Blade получила новую максимальную скидку в Steam - 25%

Как стало известно, экшен Stellar Blade от студии Shift Up получил новую максимальную скидку в Steam.

Вчера в Steam началась распродажа, в рамках которой игра стала впервые доступна со скидкой 25%. До этого максимальный размер скидки составлял 20%. Распродажа продлится до 23 февраля включительно.

Известно, что Shift Up уже работает над второй частью. Кроме того, недавно PC-версия получила русскую озвучку от Mechanics VoiceOver: