Stellar Blade получила рейтинг для Switch 2 - дата релиза может быть объявлена в ближайшее время

Выход Stellar Blade Switch 2, похоже, приближается после того, как игра получила рейтинг ESRB для новейшей консоли Nintendo.

В недавно опубликованном рейтинге Nintendo Switch 2 указана как поддерживаемая платформа, что говорит о том, что порт достиг ещё одной важной вехи перед запуском. Хотя разработчик Shift Up объявил дату релиза, рейтинги ESRB обычно появляются относительно близко к релизу игры или крупному маркетинговому обновлению.

ESRB присвоила Stellar Blade рейтинг M (для взрослых 17+) за кровь и расчленение, нецензурную лексику, откровенные темы и насилие. Согласно сводке рейтинга, игроки управляют суперсолдатом, сражающимся с инопланетным вторжением в динамичном бою от третьего лица, используя мечи, огнестрельное оружие и лазерное оружие.

Комиссия также отмечает, что в бою присутствуют эффекты разбрызгивания крови, расчленения и крупные планы насаживания на кол, обезглавливания и других жестоких атак. В тексте также упоминается, что некоторые женские персонажи носят откровенные наряды, и подтверждается наличие нецензурной лексики, включая слово «sh*t».

Изначально выпущенная как эксклюзив для PlayStation 5 в апреле 2024 года, Stellar Blade позже вышла на ПК в июне 2025 года. Эта экшен-RPG рассказывает историю Евы, которая борется за возвращение постапокалиптической Земли от инопланетян Найтибаса, а игровой процесс сосредоточен на точных парированиях, уклонениях и динамичных рукопашных боях.