Stellar Blade получит саундтрек на виниле: мини-альбом Winter EP, джазовые аранжировки и набор из 4 пластинок

Компании Lost in Cult и Shift Up анонсировали выпуск саундтрека к игре Stellar Blade на виниле — Stellar Blade: The Director’s Edition. В издание вошли 4 пластинки (4xLP), содержащие музыку из игры, а также полноценный мини-альбом Winter EP и джазовые аранжировки композиций.

Коллекция будет доступна в двух вариантах. Первый — лимитированное издание «Code EVE»: пластинки глубокого чёрного цвета с вкраплениями небесно-голубого и белого оттенков. Второй — стандартное издание «Black Pearl» с классическими чёрными виниловыми дисками; на него уже открыт предзаказ.

Оба варианта включают четыре 180-граммовые пластинки в роскошном футляре-слипкейсе. В комплект также входят лента OBI, новые иллюстрации на обложках, созданные командой Stellar Blade, и пять эксклюзивных арт-карточек формата 12 дюймов с изображениями из этого издания.