Stellar Blade, приключенческая игра от Shift Up, вошла в десятку самых кассовых игр Steam за 2025 год

Несмотря на некоторые сомнительные аспекты PC-версии Stellar Blade, такие как наличие Denuvo и ценник в 70 евро, приключенческая игра Shift Up мгновенно стала хитом в игровом сообществе PC, собрав впечатляющее количество игроков и даже установив новый рекорд для своего издателя, компании Sony. Более того, продажи Stellar Blade оказались на таком высоком уровне, что экшен-адвенчура от Shift Up вошла в десятку самых продаваемых игр в Steam за 2025 год, подвинув Clair Obscur: Expedition 33.
Говоря о рецензиях на игру, необходимо отметить, что успех запуска отразился и в них: в данный момент Stellar Blade получила 95% положительных отзывов в Steam. Геймеры хвалят игру за отличную боевку, отличную оптимизацию, увлекательное исследование, великолепную графику и саундтрек, и, естественно, радующий глаза дизайн персонажей. Впрочем, как и в случае с оригинальной версией для PS5, представители игровых изданий были не столь восхищены игрой, как простые геймеры: на Metacritic PC-версия Stellar Blade оценили чуть ниже, но все равно по достоинству - 87 баллов.
Достигнув пикового значения в 183 тысячи одновременных игроков, Stellar Blade стала самой популярной ex-PlayStation эксклюзивом на ПК, опередив Ghost of Tsushima, God of War и другие игры на более чем 100 тысяч игроков.
Сони смотрят и такие: "наверное выстрелила из за боевки крутой")))
Неужели столько людей купили игру, ради полуголой пиксельной красотки
Нет конечно, сама игра тоже неплохая
Так какой-то м*дак от сони и сказал. Бывший руководитель какой-то. Перед ними если даже поставить миллиард людей которые будут им говорить "мы хотим красивых баб!" и трех тридворасов которые будут орать "мы хотим г*мосеков и черных!" они все-равно послушаются последних, а первых назовут "вокальным меньшинством".
Будем честны, игра звезд с неба не хватает. Её успех объясняется тем что в игроиндустрия истосковалась по красивым ГГ персонажам, вот и всё. Вспомните каких "баб" делали разрабы во время выхода стелар бладе? Вот то то же.
Да, по факту игра уже выглядит и играется как устаревшая. Если бы еë сделали в 2017 году, то мб было бы неплохо, но не сейчас. В ней буквально нет ничего интересного, кроме переодевания куклы (Евы) и накатывания всяких эротических модов.
И подобный "успех" объясняет ещё то, что люди буду хавать и деффать любое де*ьмо, лишь потому что там жопы и сиськи))
Не соглашусь, мне сама игра вообще нравится, квесты интересные, сюжет простой, но тоже интересный. А красивая гг как бонус еще к хорошей игре
"В ней буквально нет ничего интересного, кроме переодевания куклы (Евы)"- ты че, тут народ(на этом ресурсе) пишет, что игра для настоящих мужиков...
стосковался народ по сиськажопам...
Игра оценена по достоинству. Молодцы!!!.
Помню кто-то в обсуждении Black Myth "в шутку" говорил, что китайцев за людей можно не считать и если их убрать из статистики, то игра полный провал. Ты из таких же?
Как там говорят, хорошую игру купят и с денувой.
а чо там хорошего в игре есть инфа? ну кроме полуголой модельки с сисями
Я второй день пытаюсь найти это "хорошее", пока не нашëл)))
конечно
денуво не знак качество вообще ни в хорошую ни в плохую сторону
На встрече SIE/PlayStation Business Segment 2025 подтвердили: стратегия остаётся прежней:
🔷 Эксклюзивы сначала на PlayStation, потом на ПК, не ранее чем через год.
🔷 Каждый год - как минимум одна AAA-игра с упором на сюжет.
🔷 Конкуренция между платформами считается важной; акцент на премиум-опыт на больших экранах и привлечение широкой аудитории.
🔵 Мультиплеерные live-service игры будут выходить сразу на PS и ПК.
🔷 Успех Helldivers 2 доказал потенциал формата. Ошибки с Concord признаны, процесс разработки пересмотрен.
🔵 Поколение PS5 - самое прибыльное в истории PlayStation с большим процентом роста.
🔵 Курс: «Консоль и за её пределами» — ПК, PS Portal, медиа-франшизы (кино, ТВ, аниме).
🔷 PS Portal очень успешен - пользователи играют дольше и активнее.
Молодцы, как минимум, дали геймерам усладу для глаз) Любопытно, какой был бы результат, будь за гг какой-нибудь мужик, или повесточная бабища)
Вопрос скорее риторический))
Жаль людей с PG которые видят только сиськижопы в игре и больше ничего, как говорится у кого что болит ну или со зрением проблемы (а ну они же в демку поиграли 🤡), ну или боты проплаченные от подобных организаций как sweet baby inc 💊 xD.
Игра удалась вне зависимости от ГГ по разным направлениям, к примеру Ниер мне вообще не зашла, хоть там 2B хороша.
пысы. графодрочеры лесом
Я рад что игра успешна, быть может в будущем еще порадуют отличными играми теперь