Stellar Blade, приключенческая игра от Shift Up, вошла в десятку самых кассовых игр Steam за 2025 год

Несмотря на некоторые сомнительные аспекты PC-версии Stellar Blade, такие как наличие Denuvo и ценник в 70 евро, приключенческая игра Shift Up мгновенно стала хитом в игровом сообществе PC, собрав впечатляющее количество игроков и даже установив новый рекорд для своего издателя, компании Sony. Более того, продажи Stellar Blade оказались на таком высоком уровне, что экшен-адвенчура от Shift Up вошла в десятку самых продаваемых игр в Steam за 2025 год, подвинув Clair Obscur: Expedition 33.

Говоря о рецензиях на игру, необходимо отметить, что успех запуска отразился и в них: в данный момент Stellar Blade получила 95% положительных отзывов в Steam. Геймеры хвалят игру за отличную боевку, отличную оптимизацию, увлекательное исследование, великолепную графику и саундтрек, и, естественно, радующий глаза дизайн персонажей. Впрочем, как и в случае с оригинальной версией для PS5, представители игровых изданий были не столь восхищены игрой, как простые геймеры: на Metacritic PC-версия Stellar Blade оценили чуть ниже, но все равно по достоинству - 87 баллов.

Достигнув пикового значения в 183 тысячи одновременных игроков, Stellar Blade стала самой популярной ex-PlayStation эксклюзивом на ПК, опередив Ghost of Tsushima, God of War и другие игры на более чем 100 тысяч игроков.