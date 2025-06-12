Stellar Blade с ходу стала лучшей сингловой игрой от Sony в Steam по пиковому онлайну, обойдя Ghost of Tsushima

Stellar Blade от корейской студии Shift Up и Sony вышла на ПК совсем недавно, но уже преодолела знаменательную веху. Экшен стал лучшей сингловой игрой от издателя PlayStation Publishing в Steam по пиковому количеству игроков онлайн – 77 846, обойдя Ghost of Tsushima, у которой на пике было 77 154 игрока. Лидерство по-прежнему удерживает мультиплеерный шутер HELLDIVERS 2 с пиковым числом игроков 458 709. Рейтинг также очень хорош. Из 711 обзоров 98% являются положительными.
Версия Stella Blade для ПК достигла второго по величине мирового уровня продаж в Steam (первого среди платных игр) сразу после начала предварительных заказов в мае. По состоянию на текущий официальный день запуска она продолжает сохранять сильный импульс продаж, занимая лидирующие позиции в чартах продаж Steam в таких ключевых регионах, как
США, Япония, Китай, Корея и Великобритания.
Поиграл в демку, параша полная, к тому же с убогой графикой
Согласен. Текстуры и визуальная часть игры - кал. Ну оно конечно понятно, она изначально на убогих консолях была, там графон режут всегда, чтобы устаревший мусор мог запустить игру.
Геймплейная часть, это вообще жесть. )
Косит под Соулсы, но у неё отвратительно это получается.
Игра была сделана сугубо для дрочеров,которым геймплей в общем-то и не нужен.И таких вот го*но игр будет становиться,к сожалению,лишь больше.Дебилы рублём поддерживают,значит спрос есть и это печально.
Ого у вас негатива. Сходите лучше подрочите.
Денува хорошей игре не помеха и оптимизон топ
3060 тащит в 4к в 60 фпс
4060 в 4к в 80 фпс
ну да, ну да...
А чё не в 600 и 800 фпс?
Всем кто купил игру - огромный респект! 👌
Скорее всего теперь Сони будет добавлять дерьмуву во все игры) https://www.youtube.com/watch?v=5laRrhxqHY8
Спасибо
ого, это очень хорошо! все таки денуво не приговор игре! отлично! очень рад, надеюсь порты будут в дальнейшем
А теперь вспомните мсм2 или рагнарек с 20к онлайна :) только там не было денуво, а онлайн ещё меньше...
Там уже 86к, и думаю будет больше
Ну и где все те люди, нывшие про денуво, про недоступность во всех регионах, про то что игра никому не нужна?
Играют в игру, д
Сменили регион...
Да а че есть в че поиграть еще какие то игры выходили а вот и собрались дрочеры под 80 тысяч и дрочат сидят
Очередная палка махалка, ток с титьками
Сначала бы поиграл, прежде чем делать выводы
Не буду я в это играть, даже за бесплатно
Тогда откуда тебе знать какая игра если не играл?
Уже 80К
Вот тут мне кажется что продажи будут отличными , в отличии от всяких асасынов от юбиков по 30 милиардов проданных копий
Симулятор сисика-писика под маской игры. Обратная сторона woke DEI медали. Впрочем, от разрабов nikke (буквально симулятор трясущихся жоп) другого ждать не приходится
Думаю большинство этих онлайн игроков пришли исключительно из за сисек ГГ😁 // Василий Горский
Да не может быть!Я-то думал,потому что игра хорошая).Эх,как быстро вы всё поняли...
По себе не суди, школоло🤣 // Nvidia Power
Удивительно, что в этот мусор столько народу играет.
Ничего удивительного, так как игра не мусор, а отличная
Да.Геймдев катится в пустоту и это прискорбно.