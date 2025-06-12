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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.5 1 910 оценок

Stellar Blade с ходу стала лучшей сингловой игрой от Sony в Steam по пиковому онлайну, обойдя Ghost of Tsushima

monk70 monk70

Stellar Blade от корейской студии Shift Up и Sony вышла на ПК совсем недавно, но уже преодолела знаменательную веху. Экшен стал лучшей сингловой игрой от издателя PlayStation Publishing в Steam по пиковому количеству игроков онлайн – 77 846, обойдя Ghost of Tsushima, у которой на пике было 77 154 игрока. Лидерство по-прежнему удерживает мультиплеерный шутер HELLDIVERS 2 с пиковым числом игроков 458 709. Рейтинг также очень хорош. Из 711 обзоров 98% являются положительными.

Версия Stella Blade для ПК достигла второго по величине мирового уровня продаж в Steam (первого среди платных игр) сразу после начала предварительных заказов в мае. По состоянию на текущий официальный день запуска она продолжает сохранять сильный импульс продаж, занимая лидирующие позиции в чартах продаж Steam в таких ключевых регионах, как
США, Япония, Китай, Корея и Великобритания.

111
140
Комментарии: 140
Ваш комментарий
Палыч Роков

Поиграл в демку, параша полная, к тому же с убогой графикой

61
XWenderX

Согласен. Текстуры и визуальная часть игры - кал. Ну оно конечно понятно, она изначально на убогих консолях была, там графон режут всегда, чтобы устаревший мусор мог запустить игру.

Геймплейная часть, это вообще жесть. )

Косит под Соулсы, но у неё отвратительно это получается.

14
SquealingKiefer XWenderX

Игра была сделана сугубо для дрочеров,которым геймплей в общем-то и не нужен.И таких вот го*но игр будет становиться,к сожалению,лишь больше.Дебилы рублём поддерживают,значит спрос есть и это печально.

14
Степан Гром SquealingKiefer

Ого у вас негатива. Сходите лучше подрочите.

16
Лидер Пук

Денува хорошей игре не помеха и оптимизон топ

3060 тащит в 4к в 60 фпс
4060 в 4к в 80 фпс

46
Kubominator

ну да, ну да...

8
demon 33251

А чё не в 600 и 800 фпс?

4
SelecCioner demon 33251
4
брaтанчик

Всем кто купил игру - огромный респект! 👌

38
ImmediateFariborz

Скорее всего теперь Сони будет добавлять дерьмуву во все игры) https://www.youtube.com/watch?v=5laRrhxqHY8

raib3rg

Спасибо

My life is a game

ого, это очень хорошо! все таки денуво не приговор игре! отлично! очень рад, надеюсь порты будут в дальнейшем

20
Павел32ру

А теперь вспомните мсм2 или рагнарек с 20к онлайна :) только там не было денуво, а онлайн ещё меньше...

Константин335

Там уже 86к, и думаю будет больше

16
Sciurus989

Ну и где все те люди, нывшие про денуво, про недоступность во всех регионах, про то что игра никому не нужна?

16
Joker555

Играют в игру, д

8
trueseva

Сменили регион...

2
Veidrd1968

Да а че есть в че поиграть еще какие то игры выходили а вот и собрались дрочеры под 80 тысяч и дрочат сидят

4
Danil Smirnov

Очередная палка махалка, ток с титьками

14
Константин335

Сначала бы поиграл, прежде чем делать выводы

11
Danil Smirnov Константин335

Не буду я в это играть, даже за бесплатно

8
Константин335 Danil Smirnov

Тогда откуда тебе знать какая игра если не играл?

9
Punisher1

Уже 80К

13
MNM 777

Вот тут мне кажется что продажи будут отличными , в отличии от всяких асасынов от юбиков по 30 милиардов проданных копий

11
bulldog22

Симулятор сисика-писика под маской игры. Обратная сторона woke DEI медали. Впрочем, от разрабов nikke (буквально симулятор трясущихся жоп) другого ждать не приходится

2
Пользователь ВКонтакте

Думаю большинство этих онлайн игроков пришли исключительно из за сисек ГГ😁 // Василий Горский

9
SquealingKiefer

Да не может быть!Я-то думал,потому что игра хорошая).Эх,как быстро вы всё поняли...

2
Пользователь ВКонтакте

По себе не суди, школоло🤣 // Nvidia Power

1
Darko Lay

Удивительно, что в этот мусор столько народу играет.

8
Константин335

Ничего удивительного, так как игра не мусор, а отличная

6
SquealingKiefer

Да.Геймдев катится в пустоту и это прискорбно.

2
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