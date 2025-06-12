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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.5 1 873 оценки

Stellar Blade сходу стала лучшей сингловой игрой от Sony в Steam по пиковому онлайну, обойдя Ghost of Tsushima

monk70 monk70

Stellar Blade от корейской студии Shift Up и Sony вышла на ПК совсем недавно, но уже преодолела знаменательную веху. Экшен стал лучшей сингловой игрой от издателя PlayStation Publishing в Steam по пиковому количеству игроков онлайн – 77 846, обойдя Ghost of Tsushima, у которой на пике было 77 154 игрока. Лидерство по-прежнему удерживает мультиплеерный шутер HELLDIVERS 2 с пиковым числом игроков 458 709. Рейтинг также очень хорош. Из 711 обзоров 98% являются положительными.

Версия Stella Blade для ПК достигла второго по величине мирового уровня продаж в Steam (первого среди платных игр) сразу после начала предварительных заказов в мае. По состоянию на текущий официальный день запуска она продолжает сохранять сильный импульс продаж, занимая лидирующие позиции в чартах продаж Steam в таких ключевых регионах, как
США, Япония, Китай, Корея и Великобритания.

31
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Лидер Пук

Денува хорошей игре не помеха и оптимизон топ

3060 тащит в 4к в 60 фпс
4060 в 4к в 80 фпс

13
Kubominator

ну да, ну да...

1
Палыч Роков

Поиграл в демку, параша полная, к тому же с убогой графикой

8
My life is a game

ого, это очень хорошо! все таки денуво не приговор игре! отлично! очень рад, надеюсь порты будут в дальнейшем

6
брaтанчик

Всем кто купил игру - огромный респект! 👌

6
Punisher1

Уже 80К

5
MNM 777

Вот тут мне кажется что продажи будут отличными , в отличии от всяких асасынов от юбиков по 30 милиардов проданных копий

2
Константин335

Там уже 86к, и думаю будет больше

4
hamshut

Всего два вопроса: денуво стоит и есть русс.?)

2
UnwaveringGlenn

Денова Стоит, есть пока только русские сабы, но Русскую Озвучку думаю сделают через Нейросеть, так что жди.

agula98

Всего один ответ: Не спиратишь

4
jax baron agula98

Ой спиратим

8
Kubominator

Еще бы

-_- Ghost -_-

95т онлайн, уже заявлен сиквел. Хорошие новости, рад за разработчиков.

Jarvis666

Качаем сразу мод Easy JustParry. Он увеличивает "окно" парирования.