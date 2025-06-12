Stellar Blade сходу стала лучшей сингловой игрой от Sony в Steam по пиковому онлайну, обойдя Ghost of Tsushima

Stellar Blade от корейской студии Shift Up и Sony вышла на ПК совсем недавно, но уже преодолела знаменательную веху. Экшен стал лучшей сингловой игрой от издателя PlayStation Publishing в Steam по пиковому количеству игроков онлайн – 77 846, обойдя Ghost of Tsushima, у которой на пике было 77 154 игрока. Лидерство по-прежнему удерживает мультиплеерный шутер HELLDIVERS 2 с пиковым числом игроков 458 709. Рейтинг также очень хорош. Из 711 обзоров 98% являются положительными.

Версия Stella Blade для ПК достигла второго по величине мирового уровня продаж в Steam (первого среди платных игр) сразу после начала предварительных заказов в мае. По состоянию на текущий официальный день запуска она продолжает сохранять сильный импульс продаж, занимая лидирующие позиции в чартах продаж Steam в таких ключевых регионах, как

США, Япония, Китай, Корея и Великобритания.