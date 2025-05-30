ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.3 1 459 оценок

Stellar Blade стала доступна для покупки в Steam в странах без PSN

AceTheKing AceTheKing

Экшен Stellar Blade начал продаваться в Steam в странах, где ранее отсутствовала возможность зарегистрироваться в PlayStation Network. До этого игра не распространялась в таких регионах из-за ограничений, связанных с политикой издателя — PlayStation Publishing LLC.

Теперь Stellar Blade появилась, например, в казахстанском сегменте Steam. Цена стандартного издания составляет 27 999 тенге (порядка 4200 рублей), а расширенная версия обойдётся в 36 999 тенге (примерно 5500 рублей).

Ранее в мае представители студии Shift Up заявили, что ведут переговоры о возвращении проекта в регионы без PSN — и, судя по всему, договориться удалось. Однако для России, Беларуси и других стран, где Sony прекратила официальную поддержку, ситуация остаётся прежней — игра там по-прежнему недоступна.

Вместе с этим в Steam появилась демоверсия Stellar Blade, позволяющая пройти вступительную часть игры и сразиться с первым боссом.

53
41
Комментарии: 41
Ваш комментарий
My life is a game

красавцы
основной хейт с себя сняли

19
Jarvis666

Не, основной хейт этот Денуво, т.к. если бы не было защиты, то на региональные ограничения было бы почти всем плевать, ибо какая разница если игра лежит на торрентах.

9
UndisturbedDelbert Jarvis666

Так она все равно ляжет_ Ну чуток поджать

2
My life is a game Jarvis666

тут новость была что несмотря на денуво и на регионы - она была топ 1 по предзаказам
так что большей части геймеров пох на денуво и на регионы было
сейчас регионов стало больше
если людям демка зайдет - то еще больше предзаказов будет
в процентном соотношении слишком маленькое кол-во геймеров возмущены денуво, там темы на стиме "спасибо что добавили денуво, хорошая практика и тд"

еще люди согласны там
ну крч чекни если интересны
дарят награды друг другу

5
Night Driving Avenger

Ну разрабы гигачады, конечно. По моему они первые кто прогнул Сони на счет ПСНа

7
darkevil555

да

Lich_713

не, первые разрабы Helldivers 2

2
Taicho Lich_713

Так игра все ещё не доступна в регионах без псн.

1
FallenWings

Моих денег они все равно не увидят

7
VengelBryde

да не забудь слезы вытереть

8
Tiger Goose VengelBryde

Тати Габриэль, перелогиньтесь.

MadDarkGuard

Если бы тебе надо было покупать лицензии, уже давно бы сменил регион. Значит, тебя вполне устраивают торренты, зачем тогда вообще эту картинку всюду пихать?

1
Tiger Goose

При этом запретили дарить эту игру на российские аккаунты. Раньше была такая возможность.

4
Snake2105

Ну и пошли нах тогда они, надеюсь её быстро взломают чтоб у них ещё меньше покупателей стало

7
hpi Snake2105

Не взломают. Быстрее сони снимет защиту.

Rorschach93

осталось денуво убрать

4
Rimasted

В РФ не продается. Печалька. Ну, хоть примерно с регионалкой понятнее стало. Успел купить Stellar Blade Complete Edition гифтом за 5 390 руб. Значит, не сильно и прогадал.

3
jkneomaster
2
Кей Овальд

"Ой, это бесплатно"

2
SakuraEvilMode

респект разрабам, не балаболы. правда регион уже сменен на укр. но там и чуть дешевле не страшно

2
MаnGo

Демку как та можно в россии поиграть? Как ее скачать?

1
Taicho

попробуй steam://launch/3564860

MаnGo Taicho

Блин... Пишет это...

1
darkevil555 Taicho

нет геоблок стоит

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ