Stellar Blade стала доступна для покупки в Steam в странах без PSN

Экшен Stellar Blade начал продаваться в Steam в странах, где ранее отсутствовала возможность зарегистрироваться в PlayStation Network. До этого игра не распространялась в таких регионах из-за ограничений, связанных с политикой издателя — PlayStation Publishing LLC.
Теперь Stellar Blade появилась, например, в казахстанском сегменте Steam. Цена стандартного издания составляет 27 999 тенге (порядка 4200 рублей), а расширенная версия обойдётся в 36 999 тенге (примерно 5500 рублей).
Ранее в мае представители студии Shift Up заявили, что ведут переговоры о возвращении проекта в регионы без PSN — и, судя по всему, договориться удалось. Однако для России, Беларуси и других стран, где Sony прекратила официальную поддержку, ситуация остаётся прежней — игра там по-прежнему недоступна.
Вместе с этим в Steam появилась демоверсия Stellar Blade, позволяющая пройти вступительную часть игры и сразиться с первым боссом.
красавцы
основной хейт с себя сняли
Не, основной хейт этот Денуво, т.к. если бы не было защиты, то на региональные ограничения было бы почти всем плевать, ибо какая разница если игра лежит на торрентах.
Так она все равно ляжет_ Ну чуток поджать
тут новость была что несмотря на денуво и на регионы - она была топ 1 по предзаказам
так что большей части геймеров пох на денуво и на регионы было
сейчас регионов стало больше
если людям демка зайдет - то еще больше предзаказов будет
в процентном соотношении слишком маленькое кол-во геймеров возмущены денуво, там темы на стиме "спасибо что добавили денуво, хорошая практика и тд"
еще люди согласны там
ну крч чекни если интересны
дарят награды друг другу
Ну разрабы гигачады, конечно. По моему они первые кто прогнул Сони на счет ПСНа
да
не, первые разрабы Helldivers 2
Так игра все ещё не доступна в регионах без псн.
Моих денег они все равно не увидят
да не забудь слезы вытереть
Тати Габриэль, перелогиньтесь.
Если бы тебе надо было покупать лицензии, уже давно бы сменил регион. Значит, тебя вполне устраивают торренты, зачем тогда вообще эту картинку всюду пихать?
При этом запретили дарить эту игру на российские аккаунты. Раньше была такая возможность.
Ну и пошли нах тогда они, надеюсь её быстро взломают чтоб у них ещё меньше покупателей стало
Не взломают. Быстрее сони снимет защиту.
осталось денуво убрать
В РФ не продается. Печалька. Ну, хоть примерно с регионалкой понятнее стало. Успел купить Stellar Blade Complete Edition гифтом за 5 390 руб. Значит, не сильно и прогадал.
"Ой, это бесплатно"
респект разрабам, не балаболы. правда регион уже сменен на укр. но там и чуть дешевле не страшно
Демку как та можно в россии поиграть? Как ее скачать?
попробуй steam://launch/3564860
Блин... Пишет это...
нет геоблок стоит