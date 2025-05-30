Stellar Blade стала доступна для покупки в Steam в странах без PSN

Экшен Stellar Blade начал продаваться в Steam в странах, где ранее отсутствовала возможность зарегистрироваться в PlayStation Network. До этого игра не распространялась в таких регионах из-за ограничений, связанных с политикой издателя — PlayStation Publishing LLC.

Теперь Stellar Blade появилась, например, в казахстанском сегменте Steam. Цена стандартного издания составляет 27 999 тенге (порядка 4200 рублей), а расширенная версия обойдётся в 36 999 тенге (примерно 5500 рублей).

Ранее в мае представители студии Shift Up заявили, что ведут переговоры о возвращении проекта в регионы без PSN — и, судя по всему, договориться удалось. Однако для России, Беларуси и других стран, где Sony прекратила официальную поддержку, ситуация остаётся прежней — игра там по-прежнему недоступна.

Вместе с этим в Steam появилась демоверсия Stellar Blade, позволяющая пройти вступительную часть игры и сразиться с первым боссом.