Stellar Blade стала самой продаваемой игрой в США в неделю запуска версии для ПК

По данным аналитика Мэтта Пискателлы (Matt Piscatella) из Circana, благодаря которому нам регулярно предоставляются ежемесячные отчеты о североамериканском рынке видеоигр, Stellar Blade стала самой продаваемой игрой в США в стартовую неделю продаж на PC.

"Вот интересные новости... Stellar Blade стала самой продаваемой игрой в США, по данным расходов за неделю, завершившуюся 14 июня, поднявшись со 152-го места на предыдущей неделе благодаря запуску в Steam. В последний раз игра лидировала на рынке в течение недели своего оригинального запуска, которая завершилась 27 апреля 2024 года".

Принимая во внимание источник, не приходится сомневаться в правдивости информации, которая в очередной раз подтверждает успех игры и ее последнего релиза.

ПК-версия была особенно тепло принята игроками, которые с удовольствием начали создавать моды для игры, чтобы, так сказать, раскрыть ее «графическую» сторону. Продажи на данный момент настолько велики, что студия-разработчик Shift Up уже говорит об огромном успехе.