Stellar Blade стала самой продаваемой игрой в США в неделю запуска версии для ПК

По данным аналитика Мэтта Пискателлы (Matt Piscatella) из Circana, благодаря которому нам регулярно предоставляются ежемесячные отчеты о североамериканском рынке видеоигр, Stellar Blade стала самой продаваемой игрой в США в стартовую неделю продаж на PC.
"Вот интересные новости... Stellar Blade стала самой продаваемой игрой в США, по данным расходов за неделю, завершившуюся 14 июня, поднявшись со 152-го места на предыдущей неделе благодаря запуску в Steam. В последний раз игра лидировала на рынке в течение недели своего оригинального запуска, которая завершилась 27 апреля 2024 года".
Принимая во внимание источник, не приходится сомневаться в правдивости информации, которая в очередной раз подтверждает успех игры и ее последнего релиза.
ПК-версия была особенно тепло принята игроками, которые с удовольствием начали создавать моды для игры, чтобы, так сказать, раскрыть ее «графическую» сторону. Продажи на данный момент настолько велики, что студия-разработчик Shift Up уже говорит об огромном успехе.
Для меня это однозначно одна из лучших игр в этом году, прохожу просто с огромнейшим удовольствием и пылесося и рассматривая каждую мелочь. В коем то веке разрабы завезли шикарного женского ГГ, Ева конечно просто бомба. Ну и опять же сразу видно что разрабы черпали вдохновение из NieR: Automata (столько всяких отсылок и даже музон и шикарные скины) чего стоит только одна отсылка про посмотреть под юбку
и им удалось сильно превзойти оригинал практически во всех составляющих начиная с боевой системы которая просто в разы интересней и разнообразней, классные враги и боссы и заканчивая проработкой локаций в которых просто тонны секретов, в NieR: Automata разве что конечно музон был офигенный. А сколько в игре классных скинов и различных аксессуаров, а даже не припомню в какой подобной игры была такое разннобразие.
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эту херню с ударом камеры можно как нибудь отключить??
для дрочунов без личной жизни самое то
Однако самокритично...
Любители мужских жоп негодуют под каждой новостью об этой игре :DD
как же пох )))
озабоченные зумеры в кайфе)
Секрет успеха. Сделать красивую гг, которая к тому же очень скромно себя ведёт.