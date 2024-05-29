ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.2 895 оценок

Stellar Blade стала самой успешной игрой в апреле в США

butcher69
Новости

В сравнительно спокойный месяц для игровых релизов в США, Stellar Blade от Shift-Up возглавила чарты продаж после своего дебюта. Мэтт Пискателла из Circana сообщил, что это единственная новая игра, вошедшая в топ-20 по итогам месяца. Кроме того, она стала 16-й самой продаваемой игрой за последнее время. Хотя разработчик не раскрывает цифры продаж, он рассматривает возможность порта на ПК и даже сиквела.

Helldivers 2 осталась на втором месте, ее продажи снизились на 70 % по сравнению с мартом. Тем не менее, на сегодняшний день это самая продаваемая премиум-игра 2024 года. Игра Sea of Thieves от Rare также показала хорошие результаты после выхода на PlayStation 5. Хотя в марте игра занимала 55-е место, в апреле она стала четвертой самой продаваемой игрой и заняла третье место в чарте продаж PlayStation.

Это произошло после успешного запуска игры для владельцев Premium Edition: по данным Circana на 27 апреля, приключенческий экшен с живым сервисом стал вторым по продажам в США.

10
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
saiditsme

Перефразируя - сиськи всегда приходят за своими деньгами.

Сколько ты их не отменяй - свое возьмут.

4
Kenn1y

На счёт апреля логично, ничего другого годного и не выходило.

3
1barac9U7ada7

Жду порт на ПК

2
Kenn1y

В идеале бы не порт, а разработанную под ПК со всеми плюшками.

0
Hog2012 Kenn1y

Так она и так разработана под ПК, на консюлях +/- тоже самое железо. Разница только в разнообразии и оптимизации под него.

0
Kenn1y Hog2012

Это хорошо, если так, обычно консольные проекты разработаны под определенное железо, соотвественно над оптимизацией приходится париться тем, кто протирается При разработке под ПК, как раз и будет та самая оптимизация, так как учитывается различное железо. Посмотрим, что сделают в ПК версии, а пока можно консольную пройти.

0
OmGRoNiKS_TM

Я полагаю, что данная игра должна послужить примером для западных разработчиков и показать им, что люди устали от повесток и других подобных вещей!

0
Ой извините

Бедные американцы дорвались до сексуализированных девушек.

0
SOLUS5678

Заслуженно.

-1
alexhistory

Конечно, ведь играть не во что...

-1
warp 37

Так апрель особо и не богат на игры был, а тут целая поделка для дрочеров.

-2