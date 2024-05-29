Stellar Blade стала самой успешной игрой в апреле в США

В сравнительно спокойный месяц для игровых релизов в США, Stellar Blade от Shift-Up возглавила чарты продаж после своего дебюта. Мэтт Пискателла из Circana сообщил, что это единственная новая игра, вошедшая в топ-20 по итогам месяца. Кроме того, она стала 16-й самой продаваемой игрой за последнее время. Хотя разработчик не раскрывает цифры продаж, он рассматривает возможность порта на ПК и даже сиквела.
Helldivers 2 осталась на втором месте, ее продажи снизились на 70 % по сравнению с мартом. Тем не менее, на сегодняшний день это самая продаваемая премиум-игра 2024 года. Игра Sea of Thieves от Rare также показала хорошие результаты после выхода на PlayStation 5. Хотя в марте игра занимала 55-е место, в апреле она стала четвертой самой продаваемой игрой и заняла третье место в чарте продаж PlayStation.
Это произошло после успешного запуска игры для владельцев Premium Edition: по данным Circana на 27 апреля, приключенческий экшен с живым сервисом стал вторым по продажам в США.
Перефразируя - сиськи всегда приходят за своими деньгами.
Сколько ты их не отменяй - свое возьмут.
На счёт апреля логично, ничего другого годного и не выходило.
Жду порт на ПК
В идеале бы не порт, а разработанную под ПК со всеми плюшками.
Так она и так разработана под ПК, на консюлях +/- тоже самое железо. Разница только в разнообразии и оптимизации под него.
Это хорошо, если так, обычно консольные проекты разработаны под определенное железо, соотвественно над оптимизацией приходится париться тем, кто протирается При разработке под ПК, как раз и будет та самая оптимизация, так как учитывается различное железо. Посмотрим, что сделают в ПК версии, а пока можно консольную пройти.
Я полагаю, что данная игра должна послужить примером для западных разработчиков и показать им, что люди устали от повесток и других подобных вещей!
Бедные американцы дорвались до сексуализированных девушек.
Заслуженно.
Конечно, ведь играть не во что...
Так апрель особо и не богат на игры был, а тут целая поделка для дрочеров.