Stellar Blade стала второй по количеству загрузок модификаций игрой 2025 года

После периода эксклюзивности для PS5 игра Stellar Blade наконец-то вышла на ПК в июне этого года. Как и ожидалось, игра получила множество модификаций от сообщества.

Как уже отмечалось, за три месяца Stellar Blade получила 19,8 миллиона загрузок модов на Nexus Mods, что делает её второй по количеству модификаций игрой 2025 года.

Моды для взрослых доминируют в списке самых популярных загрузок. Три самых популярных мода — YoRHa Unofficial Ceremonial Attire (418 000 загрузок), Eve with no Clothes (390 000 загрузок) и XXTB Eve (307 000 загрузок).

Другие популярные моды добавляют новые цвета глаз и макияжа, а также новую голову — 299 000 и 294 000 загрузок соответственно. Моды для взрослых доминируют в остальной десятке лучших.

Единственная игра с большим количеством загрузок в 2025 году — The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, которая на 400 000 загрузок превзошла Stellar Blade, несмотря на то, что вышла почти на два месяца раньше. Kingdom Come: Deliverance 2 — единственная игра 2025 года, которая немного отстаёт от неё, с 11 миллионами загрузок.

Среднее количество загрузок модов для Stellar Blade составляет 11 600, что значительно превышает средний показатель в 5300 загрузок для модов для Oblivion Remastered.