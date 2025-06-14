Stellar Blade уже получила больше эротических модов, чем Nier Automata за 8 лет

PC-версия Stellar Blade вышла совсем недавно, а уже успела наделать много шума. На днях стало известно, что игра превзошла все другие ПК-порты для PlayStation: так, в Steam в нее одновременно играли 183 тысячи игроков. Она обошла такие игры, как Ghost of Tsushima и God of War. И хотя Сюхэй Ёсида связывает её успех с динамичной боевой системой — но, похоже, это лишь часть правды.
Возможно, многие покупали игру из-за боевки, но посетив сайт Nexus Mods, невольно думаешь об обратном. Многие знали, что это произойдет, но никто не мог предположить, что для игры будет выпущено так много модов. Как отметили в GamesRadar+, всего за сутки количество модов и загрузок превысило показатели Nier Automata, в которой тоже есть своя горячая фанатская база и мод-сообщество.
На данный момент самые популярные моды — откровенно эротические. Во главе списка — мод Eve Unclothed, раздевающий Еву: его скачали более 68 тысяч раз. По данным GamesRadar+, всего на тот момент топ-30 модов скачали 351 тысячу раз, что не намного меньше, чем у Nier Automata спустя 8 лет. Сейчас для игры доступно уже более 80 «взрослых» модов (против 68 за восемь лет существования ее «духовной наследницы»), но можно не сомневаться, что со временем их станет только больше.
Возможно, Ёсида не был посвящен в эту информацию, говоря, что популярность игры обусловлена ее боевой частью. И хотя боевка и правда очень хороша, цифры не врут. Вне всякого сомнения, немалую роль в успехе Stellar Blade на ПК сыграло и моддинг-сообщество.
Постановочные сцены ведь тоже хороши) Правда на 4 часа игрофильма не хватит сил:D
Китайские дрочеры самые жалкие.
В то далекое время дрочеров было меньше
Ждем взломанную. Коль так успешна на пк, то точно ломанут // Александр Шведов
Там денуво 🤡 никто не взломает. чушь не неси купи офлайн активацию за 500р // Great Muta
Анакин не тянет на Вэйдэра. Что в первом эпизоде ребёнок просто филька, что во втором и третьем. Вообще трилогия эпизод 1-2-3 - ужасно слабая. Самые классные зв: оригинальные эпизоды 4-5-6, изгой и андор.
ну это Бан за оффтоп.
к огромному удивлению но при всей привлекательности 2b о чем говорит огромный фансервис,который прошел испытание временем,но на саму игру достойных модов критически мало.незнаю почему модеры игнорят эту игру
Возможно еще и движок свою роль сыграл. Там где возможность была (типа RE Engine), инструменты для моддинга чуть ли не в первые месяцы появились.
не то чтобы игнорят, просто там ебля с пляской для создания и установки модов. И жрет ресурсы как не в себя. Движок мега кривой, как у всех старых портов японских игр.
Прошел игру, занятно читать про эротические моды на работа андроида.
Потому что Ева не совсем робот/андроид в привычном понимании. Вопрос в другом, что в большую часть локаций данные костюмы не особо вписываются.
Фапать, не перефапать...
Популярность игры на лицо.
больше сисек богу сисек