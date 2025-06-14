Stellar Blade уже получила больше эротических модов, чем Nier Automata за 8 лет

PC-версия Stellar Blade вышла совсем недавно, а уже успела наделать много шума. На днях стало известно, что игра превзошла все другие ПК-порты для PlayStation: так, в Steam в нее одновременно играли 183 тысячи игроков. Она обошла такие игры, как Ghost of Tsushima и God of War. И хотя Сюхэй Ёсида связывает её успех с динамичной боевой системой — но, похоже, это лишь часть правды.

Возможно, многие покупали игру из-за боевки, но посетив сайт Nexus Mods, невольно думаешь об обратном. Многие знали, что это произойдет, но никто не мог предположить, что для игры будет выпущено так много модов. Как отметили в GamesRadar+, всего за сутки количество модов и загрузок превысило показатели Nier Automata, в которой тоже есть своя горячая фанатская база и мод-сообщество.

На данный момент самые популярные моды — откровенно эротические. Во главе списка — мод Eve Unclothed, раздевающий Еву: его скачали более 68 тысяч раз. По данным GamesRadar+, всего на тот момент топ-30 модов скачали 351 тысячу раз, что не намного меньше, чем у Nier Automata спустя 8 лет. Сейчас для игры доступно уже более 80 «взрослых» модов (против 68 за восемь лет существования ее «духовной наследницы»), но можно не сомневаться, что со временем их станет только больше.

Возможно, Ёсида не был посвящен в эту информацию, говоря, что популярность игры обусловлена ее боевой частью. И хотя боевка и правда очень хороша, цифры не врут. Вне всякого сомнения, немалую роль в успехе Stellar Blade на ПК сыграло и моддинг-сообщество.