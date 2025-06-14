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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.5 2 057 оценок

Stellar Blade уже получила больше эротических модов, чем Nier Automata за 8 лет

Gruz_ Gruz_

PC-версия Stellar Blade вышла совсем недавно, а уже успела наделать много шума. На днях стало известно, что игра превзошла все другие ПК-порты для PlayStation: так, в Steam в нее одновременно играли 183 тысячи игроков. Она обошла такие игры, как Ghost of Tsushima и God of War. И хотя Сюхэй Ёсида связывает её успех с динамичной боевой системой — но, похоже, это лишь часть правды.

Stellar Blade бьет онлайн-рекорды в играх PlayStation на ПК: уже свыше 180 тысяч игроков
Главная причина огромного успеха Stellar Blade - ее боевая система, считает бывший глава Sony

Возможно, многие покупали игру из-за боевки, но посетив сайт Nexus Mods, невольно думаешь об обратном. Многие знали, что это произойдет, но никто не мог предположить, что для игры будет выпущено так много модов. Как отметили в GamesRadar+, всего за сутки количество модов и загрузок превысило показатели Nier Automata, в которой тоже есть своя горячая фанатская база и мод-сообщество.

На данный момент самые популярные моды — откровенно эротические. Во главе списка — мод Eve Unclothed, раздевающий Еву: его скачали более 68 тысяч раз. По данным GamesRadar+, всего на тот момент топ-30 модов скачали 351 тысячу раз, что не намного меньше, чем у Nier Automata спустя 8 лет. Сейчас для игры доступно уже более 80 «взрослых» модов (против 68 за восемь лет существования ее «духовной наследницы»), но можно не сомневаться, что со временем их станет только больше.

Возможно, Ёсида не был посвящен в эту информацию, говоря, что популярность игры обусловлена ее боевой частью. И хотя боевка и правда очень хороша, цифры не врут. Вне всякого сомнения, немалую роль в успехе Stellar Blade на ПК сыграло и моддинг-сообщество.

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17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
bohdan2015

Постановочные сцены ведь тоже хороши) Правда на 4 часа игрофильма не хватит сил:D

4
goodneighbor

Китайские дрочеры самые жалкие.

4
Денис Сидоров 5

В то далекое время дрочеров было меньше

3
Пользователь ВКонтакте

Ждем взломанную. Коль так успешна на пк, то точно ломанут // Александр Шведов

2
Пользователь ВКонтакте

Там денуво 🤡 никто не взломает. чушь не неси купи офлайн активацию за 500р // Great Muta

3
MNM 777
2
Hаn Solo

Анакин не тянет на Вэйдэра. Что в первом эпизоде ребёнок просто филька, что во втором и третьем. Вообще трилогия эпизод 1-2-3 - ужасно слабая. Самые классные зв: оригинальные эпизоды 4-5-6, изгой и андор.

1
JusFly_Herp Hаn Solo

ну это Бан за оффтоп.

ДаДжи

к огромному удивлению но при всей привлекательности 2b о чем говорит огромный фансервис,который прошел испытание временем,но на саму игру достойных модов критически мало.незнаю почему модеры игнорят эту игру

1
djava

Возможно еще и движок свою роль сыграл. Там где возможность была (типа RE Engine), инструменты для моддинга чуть ли не в первые месяцы появились.

mongol312 djava

не то чтобы игнорят, просто там ебля с пляской для создания и установки модов. И жрет ресурсы как не в себя. Движок мега кривой, как у всех старых портов японских игр.

Bargainer

Прошел игру, занятно читать про эротические моды на работа андроида.

1
Kenn1y

Потому что Ева не совсем робот/андроид в привычном понимании. Вопрос в другом, что в большую часть локаций данные костюмы не особо вписываются.

2
Nereteresis

Фапать, не перефапать...

SOLUS5678

Популярность игры на лицо.

Ramonruns

больше сисек богу сисек

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