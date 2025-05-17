Stellar Blade ворвалась на первое место в глобальном топе продаж Steam

Порт Stellar Blade на ПК хоть и не потребует привязки к аккаунту PSN, всё равно не доступен для покупки в 130 странах мира. Однако, это оказалось не такой и большой проблемой. Как стало известно, экшен от корейской студии Shift Up за день ворвался в глобальный топ продаж Steam и удобно расположился на первом месте, если считать только платные игры. Если учитывать все игры, в том числе бесплатные, как Counter-Strike 2, то на втором месте.
На это обратили внимание сами разработчики в социальных сетях, поблагодарив игроков за оказанное доверие.
Предварительные заказы Stellar Blade PC в настоящее время занимают 2-е место в мире в Steam. Мы искренне и глубоко благодарим всех наших пользователей за невероятную поддержку и любезно просим еще об одном шаге помощи, поскольку мы стремимся продвигать наше видение еще дальше.
Stellar Blade выйдет на ПК 11 июня.
"О нееет мы не будем покупать эту игру из-за денювы и псн!!!"
е*альники к осмотру, любители бойкотов
Кто все эти люди кто покупает эти предзаказы постоянно это секта какая-то походу да дождитесь вы релиза какие предзаказы в наше время. Всë равно поиграть сможете только на релизе нет и сейчас надо поддерживать тез кто плюëт на них банит их и впаривает дичь всякую по типу мы обещаем 🤣🤣🤣
А что ждать? Про игру давно все известно, кто хочет покупает сразу смысл им ждать дату релиза, разрабы вроде никому ничего не впаривают, а банит только сони игру делая ее недоступной в регионах без псн
Издатель лютую дичь творит закрывая доступ игре по бредовым причинам ,при этом находятся те кто это поддерживает монетой. Была бы у меня возможность купить и я бы знал что такая шляпа происходит с банами этими я бы принципиально не покупал такое поддерживать нельзя деньгами потому что эти клоуны так и дальше будут делать, но увы пока есть такие кто покупает ничего не изменится в индустрии. И не говори мне что я не прав это факт ты сам это понимаешь. И дело не в псн обязательной привязки нету, как сообщили но и доступа тоже нет, как ты на это ответишь поясни?
Так в большинстве поддерживают монетой у кого доступ не закрыт. И я думаю им без разницы что в каких то странах не могут купить без псн
Вот я и об этом сказать пока есть такие эта дичь продолжится я бы на них посмотрел если бы им забанили доступ по причине бредовой. Сразу же побежали бы жалобы катать на форумы полюбому а то сидят Прикол в чëм игра вышла год назад и была доступна на дисках в СНГ в том же Казахстане с ру обломками даже со старта и сейчас в регионе еë нет внимание вопрос почему на минуточку в стране больше 20 милионов населание 2 крупных городах по типу Москва Питер.
А чему удивляться, во всех основных странах которые делают кассу игра доступна.
Ещё и Денуво навернули для гарантии, впервые для игр от Sony