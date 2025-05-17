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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.3 1 411 оценок

Stellar Blade ворвалась на первое место в глобальном топе продаж Steam

monk70 monk70

Порт Stellar Blade на ПК хоть и не потребует привязки к аккаунту PSN, всё равно не доступен для покупки в 130 странах мира. Однако, это оказалось не такой и большой проблемой. Как стало известно, экшен от корейской студии Shift Up за день ворвался в глобальный топ продаж Steam и удобно расположился на первом месте, если считать только платные игры. Если учитывать все игры, в том числе бесплатные, как Counter-Strike 2, то на втором месте.

На это обратили внимание сами разработчики в социальных сетях, поблагодарив игроков за оказанное доверие.

Предварительные заказы Stellar Blade PC в настоящее время занимают 2-е место в мире в Steam. Мы искренне и глубоко благодарим всех наших пользователей за невероятную поддержку и любезно просим еще об одном шаге помощи, поскольку мы стремимся продвигать наше видение еще дальше.

Stellar Blade выйдет на ПК 11 июня.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
goodneighbor

"О нееет мы не будем покупать эту игру из-за денювы и псн!!!"

е*альники к осмотру, любители бойкотов

8
Punisher1

Кто все эти люди кто покупает эти предзаказы постоянно это секта какая-то походу да дождитесь вы релиза какие предзаказы в наше время. Всë равно поиграть сможете только на релизе нет и сейчас надо поддерживать тез кто плюëт на них банит их и впаривает дичь всякую по типу мы обещаем 🤣🤣🤣

4
agula98

А что ждать? Про игру давно все известно, кто хочет покупает сразу смысл им ждать дату релиза, разрабы вроде никому ничего не впаривают, а банит только сони игру делая ее недоступной в регионах без псн

3
Punisher1 agula98

Издатель лютую дичь творит закрывая доступ игре по бредовым причинам ,при этом находятся те кто это поддерживает монетой. Была бы у меня возможность купить и я бы знал что такая шляпа происходит с банами этими я бы принципиально не покупал такое поддерживать нельзя деньгами потому что эти клоуны так и дальше будут делать, но увы пока есть такие кто покупает ничего не изменится в индустрии. И не говори мне что я не прав это факт ты сам это понимаешь. И дело не в псн обязательной привязки нету, как сообщили но и доступа тоже нет, как ты на это ответишь поясни?

Константин335 Punisher1

Так в большинстве поддерживают монетой у кого доступ не закрыт. И я думаю им без разницы что в каких то странах не могут купить без псн

1
Punisher1 Константин335

Вот я и об этом сказать пока есть такие эта дичь продолжится я бы на них посмотрел если бы им забанили доступ по причине бредовой. Сразу же побежали бы жалобы катать на форумы полюбому а то сидят Прикол в чëм игра вышла год назад и была доступна на дисках в СНГ в том же Казахстане с ру обломками даже со старта и сейчас в регионе еë нет внимание вопрос почему на минуточку в стране больше 20 милионов населание 2 крупных городах по типу Москва Питер.

FallenWings

А чему удивляться, во всех основных странах которые делают кассу игра доступна.

yar1097

Ещё и Денуво навернули для гарантии, впервые для игр от Sony