Stellar Blade ворвалась на первое место в глобальном топе продаж Steam

Порт Stellar Blade на ПК хоть и не потребует привязки к аккаунту PSN, всё равно не доступен для покупки в 130 странах мира. Однако, это оказалось не такой и большой проблемой. Как стало известно, экшен от корейской студии Shift Up за день ворвался в глобальный топ продаж Steam и удобно расположился на первом месте, если считать только платные игры. Если учитывать все игры, в том числе бесплатные, как Counter-Strike 2, то на втором месте.

На это обратили внимание сами разработчики в социальных сетях, поблагодарив игроков за оказанное доверие.

Предварительные заказы Stellar Blade PC в настоящее время занимают 2-е место в мире в Steam. Мы искренне и глубоко благодарим всех наших пользователей за невероятную поддержку и любезно просим еще об одном шаге помощи, поскольку мы стремимся продвигать наше видение еще дальше.

Stellar Blade выйдет на ПК 11 июня.